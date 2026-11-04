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Lehet ma 60 millió forintért új építésű lakást venni? Meglepő választ adott a szakértő

Lehet ma 60 millió forintért új építésű lakást venni? Meglepő választ adott a szakértő

Mélyponton van a magyar újlakáspiac, miközben az ingatlanárak az elmúlt 15 évben három és félszeresükre emelkedtek. A Wekerle Plusz új lendületet adhat a lakásépítéseknek, de a fiataloknak egyelőre kompromisszumokat kell kötniük. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Világgazdaság Négyzetméter című műsorában arról beszélt, mikor jöhet fordulat a piacon, és mennyiért lehet ma új építésű lakáshoz jutni.
Werderits Ivett
2026.11.04., 17:50
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Egyre nehezebb helyzetben vannak azok a fiatalok, akik első otthonukat új építésű ingatlanban képzelik el. Miközben a lakásárak az elmúlt 15 évben három és félszeresükre emelkedtek, a kínálat továbbra is szűkös, a kedvezményes hitelek pedig önmagukban nem oldják meg a problémát. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint azonban nem lehetetlen a lakásvásárlás, csak sok esetben lejjebb kell adni az igényekből.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon
 

Tavaly mindössze 12 ezer új lakást adtak át, és az ÉVOSZ várakozásai szerint idén sem készülhet el 15-16 ezernél több. A kereslet ennél jóval nagyobb lenne, a vásárlók jelentős része azonban a jelenlegi árakon nem engedheti meg magának az új ingatlanokat.

Új lakást venni már 60-70 millió forintért is lehet 

Bár a fővárosban számos új építésű ingatlan ára meghaladja a 100 millió forintot, Koji László szerint ennél jóval olcsóbban is lehet lakáshoz jutni. Ehhez azonban a vásárlóknak át kell gondolniuk, hogy mekkora ingatlanra és milyen elhelyezkedésre van valóban szükségük.

A szakértő szerint Budapesten 60-70 millió forintért is elérhető lehet egy 35-40 négyzetméteres új építésű lakás, amennyiben a vásárló nem a belvárosban vagy prémium környezetben keres otthont.

Ehhez ugyanakkor legalább 10-15 millió forint saját forrásra lehet szükség. Az ÉVOSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy két keresetből lényegesen könnyebb megteremteni a lakásvásárlás pénzügyi feltételeit.

A Wekerle Plusz sem hozhat azonnali fordulatot

A Wekerle Plusz keretében az új építésű lakásokra 3 százalékos, míg a használt ingatlanokra 5 százalékos kamatozású hitel érhető el. Az ÉVOSZ elnöke szerint azonban a két százalékpontos különbség önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy jelentősen átalakítsa a vásárlási szokásokat.

A korábbi tapasztalatok alapján a felvett hitelek 92 százalékát használt lakások vásárlására fordították. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy ezekből lényegesen nagyobb és változatosabb kínálat áll rendelkezésre. Ezért nem elegendő kizárólag a vásárlókat támogatni, az ingatlanfejlesztők finanszírozását is meg kell oldani. A lakásépítések költségeit ráadásul nemcsak a kivitelezés, hanem a telekárak, a közműfejlesztések és az egyéb kiadások is jelentősen növelik.

Akár 25 ezer új lakás is épülhetne évente

Az építőipar kapacitása ugyanakkor nem jelentene akadályt. Elegendő építőanyag, tervező és kivitelező áll rendelkezésre ahhoz, hogy évente akár 25 ezer új lakás készüljön el.

A nagyobb lakóparkok építésénél az előre gyártott épületelemek alkalmazása is csökkenthetné a költségeket és gyorsíthatná a kivitelezést. Ez azonban elsősorban nagy volumenű beruházások esetében lehet gazdaságos.

A videó részletei

00:00 – Három és félszeresükre emelkedtek a lakásárak Magyarországon
00:47 – Mélyponton a magyar újlakáspiac
01:32 – Miért megfizethetetlenek az új lakások a fiataloknak?
03:07 – Mennyibe kerül valójában egy új lakás megépítése?
05:00 – Wekerle Plusz: mit hozhat a kedvezményes hitel?
07:39 – Lehet 60-70 millió forintért új építésű lakást venni?
08:50 – Új lehetőségek a rozsdaövezetekben
10:34 – Akár évi 25 ezer új lakás is épülhetne
13:11 – Lakásfelújítási támogatások és energetikai korszerűsítés
17:41 – Mikor jöhet a fordulat a magyar építőiparban?

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