Lehet ma 60 millió forintért új építésű lakást venni? Meglepő választ adott a szakértő

Egyre nehezebb helyzetben vannak azok a fiatalok, akik első otthonukat új építésű ingatlanban képzelik el. Miközben a lakásárak az elmúlt 15 évben három és félszeresükre emelkedtek, a kínálat továbbra is szűkös, a kedvezményes hitelek pedig önmagukban nem oldják meg a problémát. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint azonban nem lehetetlen a lakásvásárlás, csak sok esetben lejjebb kell adni az igényekből.

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Tavaly mindössze 12 ezer új lakást adtak át, és az ÉVOSZ várakozásai szerint idén sem készülhet el 15-16 ezernél több. A kereslet ennél jóval nagyobb lenne, a vásárlók jelentős része azonban a jelenlegi árakon nem engedheti meg magának az új ingatlanokat.

Új lakást venni már 60-70 millió forintért is lehet

Bár a fővárosban számos új építésű ingatlan ára meghaladja a 100 millió forintot, Koji László szerint ennél jóval olcsóbban is lehet lakáshoz jutni. Ehhez azonban a vásárlóknak át kell gondolniuk, hogy mekkora ingatlanra és milyen elhelyezkedésre van valóban szükségük.

A szakértő szerint Budapesten 60-70 millió forintért is elérhető lehet egy 35-40 négyzetméteres új építésű lakás, amennyiben a vásárló nem a belvárosban vagy prémium környezetben keres otthont.

Ehhez ugyanakkor legalább 10-15 millió forint saját forrásra lehet szükség. Az ÉVOSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy két keresetből lényegesen könnyebb megteremteni a lakásvásárlás pénzügyi feltételeit.

A Wekerle Plusz sem hozhat azonnali fordulatot

A Wekerle Plusz keretében az új építésű lakásokra 3 százalékos, míg a használt ingatlanokra 5 százalékos kamatozású hitel érhető el. Az ÉVOSZ elnöke szerint azonban a két százalékpontos különbség önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy jelentősen átalakítsa a vásárlási szokásokat.

A korábbi tapasztalatok alapján a felvett hitelek 92 százalékát használt lakások vásárlására fordították. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy ezekből lényegesen nagyobb és változatosabb kínálat áll rendelkezésre. Ezért nem elegendő kizárólag a vásárlókat támogatni, az ingatlanfejlesztők finanszírozását is meg kell oldani. A lakásépítések költségeit ráadásul nemcsak a kivitelezés, hanem a telekárak, a közműfejlesztések és az egyéb kiadások is jelentősen növelik.