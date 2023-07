Rendkívüli siker a Világgazdaság Állásbörze

A börze délelőttje során a szakmai programoké volt a fő szerep. Először a Mediaworks gazdasági divízióvezetője, a Világgazdaság főszerkesztője, Szajlai Csaba köszöntötte a megjelenteket.

A délelőtt főelőadója, Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a saját oktatói tapasztalatából kiindulva úgy látja, a hallgatóknak megvan a tárgyi tudásuk a szakterületükön, azonban az álláspiacon nem tudják magukat eladni, és nem is tanítják a munkaerőpiacon való boldogulást. Ez még egy érvként volt a Világgazdaság Állásbörze powered by Videa mellett, amelyre közel nyolcszázan érkeztek.

Az államtitkár emlékeztetett, az egymillió munkahely vállalása nagy kihívás volt, mégis teljesült, 4,7 millióan dolgoznak hazákban, ma már csak 65-70 ezer a közfoglalkoztatott a korábbi háromszázezerhez képest, a munkanélküliségi ráta pedig 3,8 százalékon van.

Beszélt arról is, hogy a magyar gazdaság exportorientált, a külső környezeti hatások igen intenzíven érintik. Összevetésül, a koronavírus-járvány és a 2008-ban indult válság teljesen más típusú és eltérő kezelést igényelt. Amit most élünk, nem tekinthető olyan időszaknak, amelynek egyértelműen látszik a vége – fogalmazott. Beszélt arról is, hogy a régiók közötti különbségek megmaradtak, de az olló szűkült. Mind a nyugati, mind a keleti régióban csökkent a munkanélküliség és a regionális különbségek. A munkaerő-mobilitás alacsony, ezért a munkahelyet kell odavinni, ahol szükség van rá – mondta. Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc környéke áll most fejlődés előtt, de a munkaerőpiac nem színtiszta matematika, több tényező határozza meg. Az alkalmassá tétel múlik a mentális helyzeten és az átképzéseken is többek között – magyarázta Czomba Sándor.