Mindenkinek akad dolga augusztusban is: akiket felvettek a választott, távoli egyetemükre és szakukra, azok vadászhatják a kollégiumokat és az albérleteket, akik pedig nem jártak sikerrel, azok próbálkozhatnak újra: jönnek a pótfelvételik.

Nem mindenkinek volt örömteli a július 26-i ponthatárhirdetés.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Szélsőségesen alakult az idei felvételi, ezt rögzítettük az elemzésünkben, hiszen megdőlt a legmenőbb szak tavalyi pontrekordja is a Corvinuson, megdöntötte a saját csúcsát a mennyiségi listavezető Eötvös Loránd Tudományegyetem is, és általánosságban is most jelentkeztek a legtöbben a felsőoktatásba 2011 óta. Eközben viszont a központilag már nem kötelező emelt szintű érettségi és minimum ponthatárok hiányában „alulról nyitottá” vált sok, jellemzően kisebb intézmény, azaz néhány helyre kifejezetten alacsony pontszámmal is be lehetett kerülni.

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár összegzése szerint:

28 százalékkal nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest,

34 százalékkal nőtt a műszaki, természettudományi, mérnöki és informatikai (MTMI) területre felvettek száma – ez kiemelten fontos a kormányzatnak,

68 százalékkal nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők száma, ezen belül 30 százalékkal a tanárszakokra jelentkezőké,

és 80 százaléka a felvetteknek állami ösztöndíjjal tanulhat tovább.

Akik nem jártak sikerrel, és lemaradtak a választott képzéseikről, azok előtt nyílik most új lehetőség, mivel számos főiskola és egyetem meghirdetett jelentkezést a fennmaradt helyeire.

Melyek a feltételek?

Idén közel ötven intézmény hirdet pótfelvételiket, ebből 35 főiskolán és egyetemen még állami ösztöndíjas rendszerben is maradtak szabad helyek agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképző és természettudományi szakokon.

A pótfelvételikre e hét végéig lehet jelentkezni.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A pótfelvételi technikai feltételei a következők:

azok jelentkezhetnek, akik a július 26-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén eddig még nem is jelentkeztek a felsőoktatásba

egyetlen képzésre lehet jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít)

a jelentkezés felülete a felvi.hu honlap

a jelentkezési határidő augusztus 6., azaz e hét vasárnap éjfél

a ponthatárokat augusztus 28-án hirdetik ki (a korábban is meghirdetett képzéseken ezek nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án meghatározottaknál)

Kedvezményes jogosultság

Miként a pótfelvételivel elérhető képzések felsorolásából már kiderült, a pedagógusképzésekre második hullámban is várják a jelentkezéseket.

A Széchenyi Egyetem például azt közölte, hogy Győrben a korábbi törvénymódosításnak köszönhetően

továbbra is állami ösztöndíjjal szerezhetnek mérnöktanári, zenetanári vagy zeneművésztanári diplomát azok, akik korábbi tanulmányaik során már igénybe vették a 12 államilag támogatott félévet.

E képzésekre pótfelvételit hirdetett az intézmény, csakúgy, mint tanító, gyógypedagógia és szakoktató szakokra.

Augusztus végén lehetnek még ilyen boldog arcok.

Fotó: Széchenyi István Egyetem

A törvénymódosítás lényege, hogy egyes rövid ciklusú tanárképzéseken tanuló hallgatók támogatási lehetősége a támogatási idő kiszélesítésével bővült.

A kedvezményre jogosultság független attól, hogy a jelentkezőnek a korábbi felsőfokú tanulmányai alapján rendelkezésre áll-e még támogatási idő. A szóban forgó tanárképzéseken állami ösztöndíjas finanszírozási formában folytathatják tanulmányaikat azok is, akik korábban már igénybe vették vagy akár meg is haladták a számukra biztosított állami ösztöndíjas támogatási időt

– magyarázta Kövecsesné Gősi Viktória, a Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóság főigazgatója.

Nem árt igyekezni

Akik tehát nem akarnak várni a jövő évi, 2024-es rendes felvételiig vagy a téli keresztféléves képzésekig sem, azok a héten még jelentkezhetnek az idei pótfevételire.

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint:

ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzések esetében – felvételi vizsgát írnak elő, azt hirdetményében jelzik.

Ugyancsak itt közlik a vizsga időpontját, viszont az idő rövidsége miatt külön behívó levelet általában nem küldenek.