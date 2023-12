Minimalizálták az irodai jelenlétet, mégis többet dolgoznak az alkalmazottak

Szakmai pályafutását könyvelőként kezdte az IBM-nél, amelynél több mint tizenkét évet húzott le. Milyen volt egy tech óriásnál dolgozni a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején?

Épphogy csak befejeztem a tanulmányaimat, amikor 1998-ban felvettek az IBM-hez. Nagyon izgatott voltam, hogy a 280-300 ezer alkalmazott egyike lehettem. Emlékszem, hogy eleinte mennyire izgultam, amikor angolul kellett beszélnem, de szerencsére, hamar belejöttem. Nem igazán lehet összehasonlítani a két céget, mégis azt érzem, a Roche teljesen más: mi az egészségügyért, pontosabban a betegekért vagyunk. Az gondolom, hogy az életminőség javításáért, az élet meghosszabbításáért dolgozni sokkal nemesebb cél, mint egy tech óriásnál bármilyen pozíciót betölteni. Amikor jött az ajánlat a Roche-tól 2011-ben, mégis úgy éreztem, hogy az IBM-nél megvan minden, ami a fejlődésemhez kell.

Fotó: Bruno Caflisch GmbH

Nem először dolgozik Magyarországon, bár időközben Malajziát, pontosabban Kuala Lumpurt is megjárta. Voltak kétségei új pozícióját illetően, amikor a koronavírus-járvány kellős közepén tért vissza Budapestre?

Amikor 2021 januárjában megérkeztem a Roche Services & Solutions Véső utcai székházába, majdhogynem egy lélekkel sem találkoztam. A lezárások után jött a kijárási tilalom, így este nyolckor már én is a szobámban tartózkodtam. Az első néhány hónap az online megbeszélésekről szólt, és nem a kapcsolatépítésről. A malájokkal kapcsolatban egyébként érdemes megjegyezni, hogy nagyon nyitottak és kedvesek.

Hogyan változtatta meg a Covid a vállalatuk életét?

Ha a pandémiát megelőzően megkérdez, azt mondtam volna, nehezen tudom elképzelni, hogy az alkalmazottak ne járjanak be a munkahelyükre, és akár négy napot is otthonról dolgozzanak.

A világ azonban megváltozott, a járvány többek között azt is bebizonyította, hogy a munka dandárja home office-ból is elvégezhető.

Sőt, azt vettük észre, hogy az emberek munkamennyisége, hatékonysága megnőtt, mióta nem kell utazniuk. Ez a felfedezés felnyitotta a mi szemünket is. A Roche Services & Solutionsnél arra biztatunk mindenkit, hogy hetente egyszer-kétszer mindenképpen járjon be az irodába – ez tulajdonképpen egy nagylelkű ajánlat a részünkről. Hiszünk abban, hogy a kötelező jelenlét nem megoldás, főleg azért, mert nincs bizonyíték arra, hogy a teljesítmény ezáltal jobb lesz. Az én nézeteimet is nagyban befolyásolta, amióta megtapasztaltam, hogy igenis működik ez a rendszer.

Ugyanez a helyzet a távmunkát végzőkkel, belőlük több mint 300 van. Valaki például Sopronból jön be hozzánk havonta egy alkalommal. A távolság tehát itt nem akadály, akár debreceniek, pécsiek vagy szegediek is jelentkezhetnek a cégünkhöz. A megbeszéléseink jelentős része – az első körös interjúkhoz hasonlóan – egyébként is online zajlik, miután a legtöbben főleg virtuális, nemzetközi csapatokban dolgoznak, globális projekteken.

Jól sejtem, hogy ön javarészt mégis bentről végzi a munkáját?

Az az én döntésem, hogy bejárok az irodaházba minden munkanapomon. Az indokaim egyszerűek: szeretek közösségben lenni, beszélgetni, ebédelni a kollégákkal.

Beszéljünk egy kicsit a Roche Services & Solutionsről (RSS), amely a névadó svájci gyógyszeripari vállalatot szolgáltatóközpontként támogatja.

Budapesti irodánkból 58 országban több mint 152 Roche-leányvállalatnak nyújtunk globális támogatást és tanácsadást, többek között

pénzügy,

beszerzés,

humán erőforrás,

IT,

digitális szolgáltatások és szabályozás terén.

Például a görögországi Roche-leányvállalatnak a főkönyvelői feladatait is itt látja el egy kolléga, aki természetesen ért görögül, és ismeri az ottani pénzügyi szabályozásokat, előírásokat. Alig száz munkatárssal indultunk 2006-ban, mára ez a szám meghaladja a 2200-at. Míg az első időkben főleg részfeladatokat végeztünk, illetve call centerek működtek, mostanra mi is teljes end-to-end folyamatokat látunk el.

Magasan képzett szakembergárdával dolgozunk, és míg a munkanyelvünk angol, sokan több más nyelven is beszélnek. A diverzitás és elfogadás nálunk nem csak üres szavak, valóban fontos részei a vállalati kultúránknak, és ehhez hozzájön, hogy az átlagéletkor 35 év, a magyarok aránya 80-90, míg a nőké 70 százalék nálunk.

Mi a helyzet a szülőkkel, akik önöknél dolgoznak?

A különlegességek között említeném, hogy

egy hónap fizetett szabadságot adunk kisgyermek születésekor az apáknak és anyáknak is – ez duplája a hivatalos állami keretnek.

Igyekszünk tekintettel lenni a kisgyerekes kollégákra, amennyiben a munkakör lehetővé teszi, nyugodtan beoszthatják a feladataikat a napirendjüknek megfelelően, hogy például időben eljussanak a bölcsődébe, óvodába. Fontos számunkra a munka és a magánélet egyensúlya: rugalmas munkarend, otthoni munkavégzés, távmunka lehetősége is segíti a munkavállalókat.

Fotó: Roche Services & Solutions

Mi a véleménye arról, hogy egyre többen mégis visszaterelnék az alkalmazottakat az irodákba?

Mindenkinek meg kell találnia a működéséhez szükséges egyensúlyt, társaságunknál ez a heti egyszeri-kétszeri bejárást jelenti.

Alapelvárás, hogy a munkaadónak nagyon rugalmasnak kell lennie. E nélkül mi sem lehetnénk vonzó munkahely a fiatal korosztályoknak, tudniillik nagy a verseny a legjobb munkavállalókért.

Büszkén állíthatom, hogy az irodánk gyönyörű: mindenkinek állítható, ergonomikus asztala van két pluszmonitorral, számos rekreációs helyiséget – játék-, zene-, masszázs- és imaszobát – tartunk fenn munkatársainknak, de van tetőteraszunk is, sőt saját zenekarjaink is, melyeknek próbatermet rendeztünk be. A biciklivel közlekedő kollégáknak fűtött, zárt bringatároló áll rendelkezésükre, aki autóval érkezik, ingyen parkolhat a mélyparkolóban.

A fenntarthatóság ugyanakkor nagyon fontos számunkra, igyekszünk a munkavégzés minden területén olyan megoldást választani, ami a lehető legkisebb mértékben terheli a környezetet. Talán ezeknek is köszönhető, hogy rengeteg közösségi programot szerveznek házon belül a munkatársaink, és szinte minden napra jut egy társas est, közös mozizás, meccsnézés, kirándulás vagy kosárlabda-mérkőzés, bringatúra, esetleg jóga, buli.

Népszerűek az ingyenes nyelvtanfolyamok – köztük a magyar –, és van

éves bónuszunk,

cafeteriánk,

egészség-, illetve

életbiztosítási csomagunk is, továbbá

azoknak, akik hosszabb távon maradnak a cégnél, hűségjutalmat adunk.

Felmerül a kérdés: mekkora a fluktuáció önöknél?

Tíz százalék körül van, amellyel az átlag alatt vagyunk a szolgáltatói szektorban. A koronavírus-járvány idején ez a szám sokkal alacsonyabb volt, mindössze 6-7 százalék. Bár fejlődésre mindig lehetőség, mégis úgy érzem, jól teljesítünk ezen a téren.

Mennyien követik a példájukat?

Mindenkinek a rendelkezésére állunk a működésünket illetően, talán a versenytársaink egy részének már fel is tűnt, hogy milyen rendszert építettünk ki az alkalmazottaknak. Ezenfelül azt kell hogy mondjam:

a munkaerőpiacnak is reagálnia, fejlődnie kell, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni a nem pénzbeli juttatásokra, mert ezek jelenthetik a különbséget a tehetséges munkavállalókért zajló versenyben.

Nálunk is van, aki a jobb kereseti lehetőség reményében vált, majd rájön, hogy a pénz nem minden. Számunkra az a visszaigazolás, amikor azzal keresnek meg minket, hogy inkább mégis vissza szeretnének jönni.