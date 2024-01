Összehangolják az oktatási, sport- és vezetői tevékenységeket Pécsett, ezáltal a hallgatók sportolhatnak, a sportolók tanulhatnak, sőt, a cégvezetésbe is belenézhetnek, és még a sportcsapatok diagnosztikai szükségletei is kielégülnek.

Egy újabb lehetőséggel bővült a pécsi képzési paletta

Fotó: Csortos Szabolcs

APécsi Tudományegyetem (PTE) jó eredményekkel zárja az esztendőt: miként az intézmény összegezte, több nemzetközi és hazai összevetésben, rangsorban, minősítésben is jól szerepeltek.

A sikerek közé tartozik, hogy a Times Higher Education tudományterületi rangsorán idén először a Business and Economics kategóriában is felkerült a listára a PTE, amelynek a Management and Leadership szakja a QS World University Ranking minősítése szerint pedig befért a világ kétszáz legjobb ilyen jellegű oktatása közé. Ehhez jött még, hogy az Eduniversalnál meg a 400 legjobb üzleti képzést nyújtó intézmény közé került, a Diploma 2024 rangsorában pedig 7. helyezett lett.

Továbbfejlesztett duális életpálya-modell

„A rangsor rávilágít a legelső helyen kiemelt célunkra, miszerint a hozzánk jelentkező tehetséges diákok különös figyelmet kapnak a tanulmányi idejük alatt” – mondta Fábián Adrián, a PTE ÁJK dékánja, hozzátéve: a legjobbak számos tehetséggondozó programban vehetnek részt, valamint a tanórai környezetben is segítik előmenetelüket.

Utóbbi törekvéshez csatlakozik a PTE Természettudományi Kara is (PTE TTK), amely Sporttudományi és Testnevelési Intézete előremutató együttműködésre lépett a Pécsi Vasutas Sportkörrel (PVSK), valamint a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel (PSN).

A PTE a beszámolója alapján hárompályássá fokozta az eddigi duális életpálya-modelljét. Utóbbi azt takarta, hogy az élsportolóknak ne kelljen választaniuk a sport és a tanulás között, ezért támogatták a sporttudományi képzések színvonalas elméleti és gyakorlati oktatását is. Most ezt überelik, hiszen sporttudományi képzésekhez tartozó edző BSc és sportszervező BSc-képzésben részt vevő hallgatók 200 órás sportszakmai gyakorlatában közreműködik majd a PVSK és a PSN is.

Kellenek a hétköznapi tapasztalatok is

Ez a háromszereplős együttműködés a remények szerint mindenkinek hasznos lesz. A két partner közreműködik majd a gyakorlatok kialakításában és megvalósításában, így az elméleti ismereteket nagyon is gyakorlatias környezetben lehet majd csiszolni. Cserébe a PTE TTK részt vállal a sportolók teljesítményének igény szerinti diagnosztizálásában, plusz folyamatosan tájékoztatja a PVSK és a PSN állományát a képzési lehetőségekről.

Czerpán István, a PVSK elnöke szerint mindez az edzőkön, az edzőképzésen túl a sportszervezőkről, a sportvezetőkről is szól. Miként a PSN vezérigazgatója, Máté János beszámolt: jelenleg 18 sportág szakosztályai tartoznak a szervezethez, amely kezelésében áll a város számos sportlétesítménye, így például az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, a Pécs Városi Műjégpálya, és az id. Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Akadémia is.

Fontos, hogy a hallgatók aktívan jelen legyenek a sportban, a sporteseményeken, mert ahhoz, hogy igazi szakemberekké váljanak, az a sok-sok minden, amit itt megtanulnak, sajnos nem elegendő

– világított rá az együttműködés indokára Máté János. Hozzátette: bármennyire is jó és nagyszerű a képzés, van amit a hallgatóknak meg kell tapasztalniuk a hétköznapokban is.

Harmadik funkció az oktatás és kutatás mellé

A PTE TTK dékánja dr. Trócsányi András annyit tett még hozzá, hogy néhány éve az egyetemnek két funkciója volt: az oktatás és a kutatás. Ma viszont már van egy harmadik funkciója is, ez pedig a területfejlesztés:

„Ha szépen szeretném megfogalmazni, akkor ez a harmadik missziónk, hogy az egyetemnek ki kell mennie a városba, és a várost is szolgálnia kell.”