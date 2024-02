Felvételi: jó képzés, pörgő ritmus, fél-, majd egymilliós fizetés – menő a nemzetközi gazdálkodás

Hagyományosan az egyik legkeresettebb egyetemi képzés a nemzetközi gazdálkodás. Érthető is: a felvételi után érdekes, a valós vállalati problémák megoldására koncentráló az oktatás, amelynek szakmai gyakorlata révén a munkába áthelyezkedés is könnyű és gyors. A közép- és hosszú távú perspektívák pedig még ennél is jobbak.

2024.02.14. 19:27 | Szerző: VG

Nemcsak február 14. jeles nap, hanem idén február 15. is: ez a felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje. Egyetlen nap maradt tehát annak eldöntésére, mit és melyik szakon érdemes majd hallgatni. Kiváló választásnak tűnik például a nemzetközi gazdálkodás, amely kezdetben is több mint félmilliós fizetést kínál, aztán már inkább a dupláját. Aki a felvételi után nemzetközi gazdálkodást hallgat, diplomával a kezében hamar elhelyezkedhet majd.

Fotó: Getty Images Miután a január még a középiskolai felvételikről szólt, a februárba már a felsőoktatás is beszökött, hiszen most kell jelentkezni az egyetemekre. A döntéshez nyújt segítséget a videósorozat, amelyet az Origo Tudomány rovata készített, sorra véve az elmúlt évek legsikeresebb szakjait. Ilyen például: az állatorvoslás ,

a kommunikáció és médiatudomány ,

a programozó, illetve gazdasági informatikus ,

a pszichológia ,

a turizmus és vendéglátás . Toplistás a nemzetközi gazdálkodás is, amely tavaly a kilencedik legkeresettebb szak volt, ráadásul folyamatosan nő a keresettsége, miután az elmúlt három évben 3854-en, 3907-en, majd 5146-an jelentkeztek rá. De mit is oktatnak pontosan a képzés során, és kinek való mindez? A magyar külgazdaság-politikától az EU-intézményekig A hivatalos megfogalmazás szerint a képzés tudásanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak a következőkre: a globális ellátási láncok és a nemzetgazdaságok külkereskedelmi stratégiájának, export-import struktúrájának elemzésére, tervezésére,

a vállalkozások nemzetközi piacra lépését lehetővé tevő kereskedelmi, logisztikai és finanszírozási szerződések létrehozására, továbbá a képzés felkészíti a hallgatókat a nemzetközi üzletfejlesztés, a nemzetközi beszerzés, értékesítés és logisztika területén, hazai és nemzetközi üzleti környezetben végzett munkára. A képzés fókuszában nyilván a nemzetközi gazdálkodási szakmai ismeretek állnak: makrogazdasági területen a nemzetközi kapcsolatok és intézmények, a világgazdaság és a nemzetközi az szervezete és szakpolitikái, illetve a magyar külgazdaság-politika. Vállalati szinten a külgazdasági pénzügyek, nemzetközi ügyeletek, nemzetközi logisztika, nemzetközi marketing és nemzetközi üzleti kommunikáció van a fókuszban. Érdekes és hosszú lista, ami felveti a kérdés, hogy aki ilyen szakon végez, mekkora kezdőfizetésre számíthat. Felvételi után a problémamegoldás lesz a lényeg A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 2023-as kutatása szerint a szakon a 2020–2021-es tanévben abszolutóriumot szerzettek bruttó átlagjövedelme 534 762 forint volt. Szakmabeliek még ennél is kicsit feljebb, 550–600 ezer forint közé lőtték be a kezdő fizetéseket, amelyek ráadásul meredek növekedésnek indulnak a rutin megszerzésével. A diplomásaink jól képzettek, könnyen felveszik a pörgő ritmust, és nyolc-kilenc év alatt már az egymilliós fizetésnél járnak – részletezte Kacsirek László, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, kiemelve, hogy a szakon végzők nemzetközi környezetben dolgoznak, így a fizetésük is ennek megfelelően alakul. Nemzetközi környezetben gyors a felemelkedés. Fotó: Shutterstock Kifejtette: probléma-, illetve megoldásközpontú oktatást folytatnak, azaz a hallgató tudja felmérni, mi a probléma, hogy ennek megoldásához milyen tudásra van szüksége, és ez miként szerezhető meg. A hallgatók igazi vállalati problémákon és kérdéseken dolgoznak, így a valós munkába való átlépés is könnyű. Szinte azonnali a munkakezdés A nemzetközi gazdálkodás szakon végzők ráadásul számos pozícióban elhelyezkedhetnek, a hivatalos ajánlás például a következőket sorolja: nemzetközi beszerző, értékesítő, projektvezető, telepvezető, költségvetési koordinátor, adótanácsadó. A mesterfokozat elvégzése után stratégiai tervezőként, banki tanácsadóként, innovációs munkatársként vagy exportmenedzserként is lehet folytatni. Mindezek tudatában már aligha meglepő, hogy rendkívül rövid, mindössze 1,06 hónap az átlagos elhelyezkedési idő a diplomaszerzés után. Minden alapinfó, amit a felvételiről tudni kell Február 15., csütörtök a határidő, ameddig mindenkinek el kell döntenie, mely felsőoktatási intézményben és milyen szakon kíván továbbtanulni. A decemberben megjelent felsőoktatási felvételi tájékoztató január végén frissült, és elérhető a Felvi.hu honlapon. Mivel tavaly óta a teljes felsőoktatási felvételi eljárás digitális, ugyancsak a Felvi.hu E-felvételi alpontjában kell feltölteni az összes szükséges dokumentumot a határidőig, majd hiánypótlásra, a jelentkezési helyek sorrendjének egyszeri módosítására, esetleg a jelentkezés visszavonására is itt nyílik lehetőség július 10-ig. Fontos megjegyzés: az összes felvételizőnek rendelkeznie kell ügyfélkapus hozzáféréssel, ezen keresztül lehet jelentkezni és hitelesíteni a jelentkezést. A felvételi pontokat 500 pontos rendszerben számítják: 200 pont jár a tanulmányi eredmények alapján,

200 pont jár az érettségi eredményekért is,

100 többlet-, úgynevezett intézményi pontot lehet még szerezni, amelyek felsőoktatási intézményenként eltérők lehetnek.

A maximálisan elérhető 500 ponton felül még 64 extra pontot is lehet szerezni az önkéntes tartalékos katonai szolgálatért, amelynek időtartamától függően 16, 32 vagy 64 pontot írnak jóvá. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hozzák nyilvánosságra.