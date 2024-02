Ketyeg az óra: február 15-én, azaz e hét csütörtökön elérkezik a felsőoktatási jelentkezési határidő, ameddig minden továbbtanulni szándékozónak el kell döntenie, mit és mely intézményben szeretne hallgatni. A tavalyi jelentkezési és felvételi számok alapján biztosan sokan választják majd a kommunikáció és médiatudomány szakot, nem utolsósorban azért, mert ilyen diplomával a kézben temérdek pozícióban el lehet helyezkedni, ráadásul egész gyorsan.

Az érettségi és a felvételi előtt érdemes áttekinteni, mennyi pozícióra lehet jó egy kommunikációs diploma

Fotó: Shutterstock

Serkentheti a továbbtanulási vágyat, hogy a tavalyi 60 563 ösztöndíjas hellyel szemben idén már több mit 90 ezer hallgató pályázhat állami támogatásra, ennek megfelelően a kínálat is színes. Ezért készített videósorozatot az Origo Tudomány rovata, hogy segítsen az eligazodásban és akár az utolsó pillanatos kérdések eldöntésében. Mi is sorra vettünk már a legnépszerűbb szakok közül néhányat, így például a nemes szakmát, az állatorvoslást, majd a mindig kedvelt turizmust, a többféle képzést is kínáló informatikai szakokat, illetve a pszichológiai oktatásokat.

Ezekhez hasonlóan kedvelt a kommunikáció és médiatudomány, amit az elmúlt évek folyamatosan növekvő jelentkezési számai is jeleznek:

2021: 3683 fő

2022: 3801 fő

2023: 5387 fő

Kiknek való a kommunikációs továbbtanulás a felvételi után?

Adja magát a kérdés, hogy pontosan milyen képzésben is vesznek részt, akik ilyen szakra mennek.

A cél olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac teljes spektrumát, kiemelten a hír- és műsorszerkesztés elveit és gyakorlatát,

a digitális kommunikáció eszköztárát a gazdaság és közigazgatás működésében és intézményrendszerénél. Ide tartozik, hogy az e-kommunikáció és a digitalizáció terén is korszerű ismereteket szerezzen.

A hivatalos megfogalmazás szerint „annak való a kommunikáció és média szak, aki nyitott, érdeklődik a közösségek, társadalmak sorsa iránt, aki könnyen megtalálja a hangot az emberekkel és szívesen dolgozik majd tévéknél, lapoknál, cégeknél kommunikációs szakemberként, újságíróként, riporterként, szerkesztőként, reklám vagy PR-területen.”

Két hónapig sem tart az álláskeresés

Mindebből kiindulva a kommunikációs diplomával rendelkezőkre is áll, amit a közgazdászokra szokás mondani, hogy „bármi lehet belőlük”. Ezt az Oktatási Hivatal alábbi, potenciális pozíciókat összegző felhőábrája tökéletesen szemlélteti:

Az sem mindegy természetesen, hogy az ilyen szakon végző fiatal diplomás milyen kezdőfizetésre számíthat. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 2023-as kutatása alapján

a szakon a 2020–2021-es tanévben abszolutóriumot szerzettek bruttó átlagjövedelme 389 027 forint volt.

Az átlagos elhelyezkedési idő sem hosszú, 1,63 hónap.