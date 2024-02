Elérkezett a felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő hete: február 15-ig, azaz csütörtökökig kell eldöntenie mindenkinek, hogy mely intézmény melyik szakán kíván továbbtanulni. Ha a közelmúltból indulunk ki, nagyon sokan lesznek, akik informatikát hallgatnak majd az egyetemen, és jól választanak: nemcsak sokféle és színes képzésben lesz részük, de a gyakorlatias oktatás nyomán a munkaerőpiaci elhelyezkedés sem nehéz, és a kezdő fizetés is csábító. A későbbi pláne.

Kellemes, szórakoztató és jól fizető is lehet az informatika – nem árt tudni a felvételi előtt.

Fotó: Shutterstock

Már csak néhány napig lehet vacillálni a felsőoktatási intézmények és a szakok között – az utolsó kételyek eloszlatásához nyújt segítséget az Origo Tudomány rovata, amely videósorozatot készített a legnépszerűbb szakokról.

Beugró: szívesen használja a számítógépet

Szóltunk már az állatorvosi képzésről, illetve a mindig népszerű turizmusról is. Informatikát tanulni pedig többféle képzésben is lehet, egyaránt népszerű a programtervező és a gazdasági informatikus is.

Az elmúlt néhány évben például így alakultak a jelentkezési számaik:

A hivatalos elvárás szerint aki programozó informatikusnak menne, optimális esetben érdeklődik az informatika, a programozás, a matematika iránt, szívesen használja a számítógépet, kreatív problémamegoldó, nyitott az újdonságokra, és szívesen dolgozna szakemberként nagy informatikai rendszerek fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve szakmai irányítói feladatok ellátásában.

Lehet szórakoztató is az oktatás a felvételi után

Mindezek után a a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 2023-as kutatása alapján a szakon a 2020–21-es tanévben abszolutóriumot szerzettek esetében

618 072 forint volt a pályakezdő fizetés. A szakértők hozzátették, hogy idővel hét számjegyűvé válhat a fizetés idehaza is, külföldön pedig a négyezer eurós (nagyjából másfél millió forintos) fizetés is reális.

További csábító igazság, hogy olyan menő állások is végezhetők ilyen diplomával, amelyek a kiberbiztonsághoz vagy éppen a játékfejlesztéshez tartoznak.

Ugyancsak előnye az informatikusképzéseknek, hogy a felsőoktatási intézmények kiterjedt és nagyon is élő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek az ipari szereplőkkel, tehát a sok szabadon választható tárgyon túl akár céges továbbképzéseken, közös labortevékenységben is részt vehetnek, a diplomával a kézben pedig gyors és könnyű a munkaerőpiaci elhelyezkedés, a programtervező informatikusok esetében átlagban 1,6 hónap.

Mit csinál mindeközben egy gazdasági informatikus?

A társtudományt, a gazdasági informatikus tevékenységi körét Batizi Sándor, a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója úgy fogalmazta meg, hogy

megpróbálja összekötni az IT-vel foglalkozó embereket a vevőigénnyel és -elvárásokkal: tolmács szintjén fordít az emberi nyelv és az IT között.

A hivatalos meghatározások szerint a gazdasági informatikus elmélyült tudással és holisztikus szemlélettel rendelkezik az üzletvezetés, szervezetfelépítés és digitális (vállalatirányítás, e-marketing, e-kereskedelem, big data stb., valamint a legújabb trendek: mesterséges intelligencia, csetbot, adatelemzés, drón, fintech, AR/VR stb.) hasznosítási területen is. Ismeretekkel rendelkezik a gazdasági elemzések területén, beleértve a

matematikai modellező és adatelemző feladatokat,

pénzügyi és banki alkalmazásokat,

közigazgatási hálózatokat,

ügyviteli, vállalatirányítási döntéstámogató rendszereket,

informatikai modelleket,

folyamatmenedzsmentet,

intelligens szolgáltatásokat.

E széles körű tudást persze meg is fizetik, már a kezdő pénzek is félmillió felettiek: a DPR 573 643 forintos kezdő fizetést mért legutóbb. Mindezt alátámasztják a szakvélemények is, sőt, feljebb, hat-hétszázezer köré becslik a kezdőfizetéseket.

Mindkét informatikusképzés esetében 130-140 százalékos a diploma hozzáadott bértöbblete, már csak ezért is megéri a felsőoktatásban ilyen képzést választani.