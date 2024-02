Üzent a CATL-vezér: jó szomszédok, helyi debreceniek szeretnénk lenni

„A CATL nagy hangsúlyt fektet a helyi tehetségek képzésére azokban az országokban, ahol jelen van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fiatalabb generációnak Debrecenben lehetősége lesz egy új, inspiráló karriert építeni az autóipar területén és megismerkedni az élvonalbeli technológiákkal” – idézi He Weit, a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) magyarországi felelős ügyvezetőjét a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál, a Haon, annak kapcsán, hogy a cívisvárosban akkumulátorgyárat építő kínai vállalat stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC).

A CATL-nél elkötelezettek, hogy jó szomszédok és helyi debreceniek legyenek.

CATL: pozitív szereplők, jó szomszédok és helyi debreceniek szeretnének lenni

Az ázsiai cégvezető kiemelte, fontos mérföldkő számukra ez a szakképzés, melynek segítségével elkötelezett, helyi tehetségeket találhatnak. Előrevetítette azt is, hogy az aláírt megállapodás csupán az első az együttműködések sorában. Úgy fogalmazott, hogy:

A CATL-nél elkötelezettek vagyunk a város hosszú távú fejlődése mellett, pozitív szereplők, jó szomszédok és helyi debreceniek szeretnénk lenni.

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja szerint a Debrecenben tanuló fiatalok történelmi lehetőség előtt állnak. „Partnereinkkel akkor szoktunk stratégiai megállapodást kötni, ha van már valamilyen előzmény” – jegyezte meg, majd felelevenítette, hogy az elmúlt időszakban megvizsgálták az együttműködés valós lehetőségeit, emellett megismerték a CATL németországi gyárát, ahol azt tapasztalták, olyan modern technológia és vállalati kultúra várja a céget választó technikusokat és diákokat, amely történelmi léptékű.

Tízezer munkahely jön létre Debrecenben háromezer milliárd forintból

Tirpák Zsolt arról is beszélt, hogy folyamatban van az együttműködési pillérek kidolgozása, mely érinti a járműipari képzésben kulcsfontosságú ágazatokat:

a gépészetet,

az elektronikát és

az informatikát.

Négy intézményt szólítottak meg: a Mechwart András Gépipari és Informatikai, a Brassai Sámuel Műszaki, a Beregszászi Pál és a Vegyipari Technikumot, valamint lépéseket tettek arra is, hogy az oktatók, tanárok megismerjék a leendő technológiai környezetet. Előre vetítette, hogy hamarosan számszerűsítik és megnevezik, milyen duális képzési lehetőségeket valósítanak meg.

A 2011-ben alapított kínai CATL az elektromosautó-akkumulátor-gyártás egyik legjelentősebb szereplője, a háromezer milliárd forintos debreceni beruházása a Déli Ipari Parkban valósul meg, melynek során mintegy tízezer munkahely jön létre.