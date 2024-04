Megkezdődött az egyeztetés az állami egyetemek bérfejlesztéséről Közben a „palánk túloldalán”, a felsőoktatási intézményeknél is zajlik az élet, hiszen egyeztetés kezdődött a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint az állami egyetemek képviselői között a bérfejlesztésről – közölte a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkársága. A kormány szeretné a felsőoktatási béreket is emelni, de türelmet kér. Ebben az évben jelentős béremelési programot indított a tanároknak, az óvónőknek, és emelték az ápolók bérét is, ezek óriási költségvetési ráfordítást igényelnek – áll az államtitkárság közleményében.