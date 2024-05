Felfigyeltek a fiatal egyetemeinkre – kiiktatták az idősebb felsőoktatási intézmények mesterséges előnyét

Hét magyar egyetem a hagyományos rangsorban Közben a hagyományos egyetemeknek is elkészült a friss rangsora: Center for World University ugyancsak 2012 óta összeállított éves rangsorának friss kiadásában a legjobb 2000-be a tavalyi hat után ezúttal hét magyar intézmény került be, az új belépő a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, amely az 1927. helyen debütál. A listát természetesen a bostoni Harvard vezeti, az MIT a második, a Stanford a harmadik. Íme a magyar intézmények eredményei: 544. Eötvös Loránd Tudományegyetem

651. Semmelweis Egyetem

705. Szegedi Tudományegyetem

797. Debreceni Egyetem

988. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

1187. Pécsi Tudományegyetem

1849. Közép-európai Egyetem

1927. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem