Nagyobb változások lesznek a következő húsz évben, mint az elmúlt ötvenben voltak

2016-ban csatlakozott az akkor már ötéves ViVeTechhez Márton Miklós, aki alapjaiban formálta át az informatikai cég működését. A szakember érkezésével megjelent az IT-biztonsági fókusz, ami önálló üzletágként olyan gyorsan kinőtte magát, hogy 2022-ben a Budapesti Értéktőzsdére is belépett a társaság, amely ráadásul most kategóriaváltásra készül. A ViVeTech vezérigazgatója a Kávészünetben mesélt a legnehezebb vezetői döntéseiről, a magyar cégek kibervédelmi felkészültségéről és arról, hogy meddig juthatnak el a következő években a már most is sci-fibe illő informatikai fejlesztések.