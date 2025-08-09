Az AutoWallis-vezér útja a pénzügyektől az autókereskedelemig

Saját magának is meg kellett érnie a feladatra, ami a legjobbkor találta meg Ormosy Gábort, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatóját, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk. Az MBH Bank közreműködésével készült, hétről hétre megjelenő műsorunkban sikeres magyar vállalkozókat szólaltatunk meg, akik egy térség vagy terület meghatározó cégét működtetik.

Ormosy Gábor 2019 óta áll a vállalat élén, és neve szorosan összeforrt az AutoWallis sikereivel. Ma már 17 országban van jelen a cégcsoport, így a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Ormosy Gábor korábban pénzügyes volt, ezért is volt számára egy álom beteljesülése, hogy egy tőzsdei vállalatot irányíthat.

A nyár elején derült ki, hogy a kínai gyártmányú Nio személygépjármű kizárólagos importőre lett az AutoWallis. Ennek kapcsán arról is kérdeztük a cégvezetőt, hogy miben jelent más a kínaiakkal tárgyalni, mint az európai vállalatokkal.