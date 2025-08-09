Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF339.56 0% GBP/HUF456.83 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF93.09 0% RON/HUF77.97 0% CZK/HUF16.18 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF339.56 0% GBP/HUF456.83 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF93.09 0% RON/HUF77.97 0% CZK/HUF16.18 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
podcast
MBH Bank Nyrt
autowallis
kávészünet

Az AutoWallis-vezér útja a pénzügyektől az autókereskedelemig

A szombatonként megjelenő Kávészünet podcastsorozat legújabb vendége Ormosy Gábor volt, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.
Járdi Roland
2025.08.09., 11:00

Saját magának is meg kellett érnie a feladatra, ami a legjobbkor találta meg Ormosy Gábort, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatóját, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk. Az MBH Bank közreműködésével készült, hétről hétre megjelenő műsorunkban sikeres magyar vállalkozókat szólaltatunk meg, akik egy térség vagy terület meghatározó cégét működtetik.

Ormosy Gábor 2019 óta áll a vállalat élén, és neve szorosan összeforrt az AutoWallis sikereivel. Ma már 17 országban van jelen a cégcsoport, így a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Ormosy Gábor korábban pénzügyes volt, ezért is volt számára egy álom beteljesülése, hogy egy tőzsdei vállalatot irányíthat.

A nyár elején derült ki, hogy a kínai gyártmányú Nio személygépjármű kizárólagos importőre lett az AutoWallis. Ennek kapcsán arról is kérdeztük a cégvezetőt, hogy miben jelent más a kínaiakkal tárgyalni, mint az európai vállalatokkal.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
MBH Bank Nyrt

Az AutoWallis-vezér útja a pénzügyektől az autókereskedelemig

A szombatonként megjelenő Kávészünet podcastsorozat legújabb vendége Ormosy Gábor volt, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.
2 perc
honvédség

Rendkívüli honvédelmi bejelentés: bevetették a magyar Gripeneket – a vadászgépek elfogták az idegen repülőket

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik.
2 perc
Gödöllő

Most jelentették be: Magyarországot választotta egy hatalmas ázsiai autógyártó, de ezúttal nem kínai – indul a közlekedési projekt

Ez az első, hogy a távol-keleti országon kívül próbálják ki a platformot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu