Jutasi Zoltán: egy magyar menedzser, aki az El Caminon tervezte újra a karrierjét

„Nem kötünk üzletet, ha nincs meg a kémia, az ember ugyanis érzi, hogy mennyire bízhat meg a másikban” – ezt mondta Jutasi Zoltán, a Navigator Investments Nyrt. alapítója és tulajdonosa a Kávészünet legújabb epizódjában.

Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalkozókat mutatunk be, akik mögött több évtizedes sikeres pályafutás van és egy-egy terület meghatározó szereplői.

Jutasi Zoltán története több szempontból különleges. Sokáig válságmenedzserként tevékenykedett, azaz bajba jutott cégeket vásárolt fel, ami lelkileg is megterhelő volt számára. Idővel pedig rájött, hogy ő valami nagyon mással akar foglalkozni.

Volt időm gondolkodni és volt időm végiggondolni, hogy előtte mi az amit jól csináltam, mi az, amit elrontottam és azt is volt időm kielemezni, hogy mi az, amit igazán szeretek csinálni. Amivel ma foglalkozunk a Navigatorban, az ott fogalmazódott meg, ott állt össze ez a koncepció

– emlékezett vissza az üzletember arra, amikor kerékpárral teljesítette az El Camino 800 kilométeres távolságát, ami saját bevallása szerint meghatározó élmény volt a pályafutásában.

Jutasi Zoltán azóta generációváltás nehézségeivel küzdő vállalatokat vásárol fel, ami számára a bizalomról is szól. Állítása szerint csak olyan cégek jöhetnek szóba, ahol megvan összhang a korábbi tulajdonosokkal, akikkel kifejezetten jó viszonyt ápol.