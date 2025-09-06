Deviza
EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11% EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
podcast
vállalatfelvásárlás
MBH Bank Nyrt
Navigator Investments

Jutasi Zoltán: egy magyar menedzser, aki az El Caminon tervezte újra a karrierjét

Nem mindennapi történet kötődik Jutasi Zoltán nevéhez, a Navigator Investments Nyrt. alapítója és tulajdonosa a Kávészünet podcastorozat legújabb adásában beszélt karrierjének fontos állomásairól. Sokáig válságba jutott cégek felvásárlásával foglalkozott, ám az El Camino 800 km-es távját teljesítve döbbent rá: nem ez az ő útja. Azóta generációváltással küzdő vállalatokat vásárol fel, azonban állítja, ennek sokkal több a személyes jellege, a bizalom pedig kiemelkedően fontos a munkájában.
Járdi Roland
2025.09.06., 10:40

„Nem kötünk üzletet, ha nincs meg a kémia, az ember ugyanis érzi, hogy mennyire bízhat meg a másikban” ezt mondta Jutasi Zoltán, a Navigator Investments Nyrt. alapítója és tulajdonosa a Kávészünet legújabb epizódjában. 

 

Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalkozókat mutatunk be, akik mögött több évtizedes sikeres pályafutás van és egy-egy terület meghatározó szereplői.

Jutasi Zoltán története több szempontból különleges. Sokáig válságmenedzserként tevékenykedett, azaz bajba jutott cégeket vásárolt fel, ami lelkileg is megterhelő volt számára. Idővel pedig rájött, hogy ő valami nagyon mással akar foglalkozni.

Volt időm gondolkodni és volt időm végiggondolni, hogy előtte mi az amit jól csináltam, mi az, amit elrontottam és azt is volt időm kielemezni, hogy mi az, amit igazán szeretek csinálni. Amivel ma foglalkozunk a Navigatorban, az ott fogalmazódott meg, ott állt össze ez a koncepció

– emlékezett vissza az üzletember arra, amikor kerékpárral teljesítette az El Camino 800 kilométeres távolságát, ami saját bevallása szerint meghatározó élmény volt a pályafutásában.

Jutasi Zoltán azóta generációváltás nehézségeivel küzdő vállalatokat vásárol fel, ami számára a bizalomról is szól. Állítása szerint csak olyan cégek jöhetnek szóba, ahol megvan összhang a korábbi tulajdonosokkal, akikkel kifejezetten jó viszonyt ápol.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
vállalatfelvásárlás

Jutasi Zoltán: egy magyar menedzser, aki az El Caminon tervezte újra a karrierjét

Nem mindennapi történet kötődik Jutasi Zoltán nevéhez, a Navigator Investments alapítója és tulajdonosa a Kávészünet podcastorozat legújabb adásában beszélt karrierjének fontos állomásairól.
7 perc
Németország

Kijózanító pofont kapott Németország: nem elég tankokat gyártani a gazdaság talpra állításához

Elképesztő mértékben visszaestek a német ipar megrendelései újra.
3 perc
villanyszámla

Rezsicsökkentés eltörlése: ennyivel nőhet a gáz- és a villanyszámla – Surányi György "megkérdőjelezése" 800 milliárdot borítana rá a lakosságra

Mindenki felkapta a fejét Surányi György felvetésére.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu