Diego: a magyar multi, ahol az ember van a középpontban

"Azt gondolom, hogy minden működik, legfeljebb a potmétereket kell újrahangolni, mint egy jó dj-nek" – mondta a Varga Balázs, a Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban hazai kkv-világ egy-egy sikertörténetét mutatjuk be.

A Diego Magyarország egyik legnagyobb lakberendezési üzlethálózata, amely kevésbé ismert, de 33 éves története során megőrizte a kkv-kra-ra jellemző családias jellegét. Annak ellenére, hogy időközben kilépett a nemzetközi piacra, és Magyarországon kívül jelen van Szlovákiában és Romániában is, több mint 160 üzlettel. Varga Balázs korábban is figyelemmel követte a cég működését, ám így sem volt könnyű feladata, amikor megérkezett a vállalathoz.

2020 márciusában 16-án léptem be, aznap jelentették be a bolt- és iskolabezárásokat, és akkor ott álltam az első napomon, mint vezető. A tulajdonos bemutatta a csapatot, egy mondatot mondott: itt van Balázs, az új vezető, óriási a gond

– emlékezett vissza az ügyvezető igazgató. Varga Balázs mindig is azt az elvet képviselte, hogy a meglévő gárdával és vezetőkkel kell sikerre vinni egy céget, ezért is büszke rá, hogy mai napig ugyanazokkal a kollégákkal dolgozik együtt, mint amikor belépett a Diegohoz.

Az első éve olyan sikeres volt, hogy cég bevételt jelentősen növelték, a profitját pedig megduplázták.

A műsorban beszélt a cégvezetés nehézségeiről és arról is, hogy milyen, amikor minden hónapban a cég több mint száz franchise partnere egy hotelben összegyűlik és megbeszéljék a terveket.

Elárulta, hogy a felesége tanácsát rendszeresen kikéri, a sportot is fontosnak tartja, heti három edzést mindig beiktat a programjába.