A pazarlás ellen lázadó vállalkozó: Dalmadi Júlia forradalma a magyar élelmiszeriparban

„Magyarországon van egy réteg, amely igényli ezeket a termékeket, de nem fogok hazudni, a bevételeink jelentős része nem Magyarországon keletkezik” – mondta Dalmadi Júlia, a TransFoodMission Kft. alapítója és ügyvezetője a Világgazdaság podcastsorozata, a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalatvezetőket mutatunk be, akik néhány év alatt a hazai kkv-világ meghatározó szereplőivé nőtték ki magukat.

A TransFoodMission Kft. egy upcycling alapú élelmiszer-innovációs vállalkozás, az élelmiszeriparban keletkező melléktermékeket és elpazarolt erőforrásokat olyan hozzáadott értékű termékekké alakítja, amelyek korábban hulladékként végezték. Ugyanakkor nemcsak saját termékmárkát működtet, hanem szolgáltatásokat is nyújt élelmiszergyártóknak, kereskedőknek és beszállítóknak.

Az előzményekről elmondta, hogy 2018-ban részt vett egy élelmiszer-innovációs mesterképzésen, ami igazán unortodox volt. Hatvan napot töltöttek a világ különböző pontjain egy kutatóúton, ahol olyan megoldásokat kutattak fel, amelyek az élelmiszeripar problémáira próbálnak megoldást találni. Elmondása szerint rengeteg ötlettel tért haza, amelyeket azóta is magyar élelmiszeripar hasznára kíván fordítani.

2021-ben kezdtük a vállalkozást azzal a céllal, hogy bemutassuk, Magyarországon is lehet ilyet csinálni. Miért kellene nekünk ezen a téren lemaradni a Nyugathoz képest?

– tette fel a kérdést a műsorban Dalmadi Júlia.

Az alapító őszintén beszél az útról, a bizonytalanságokról és azokról a döntésekről, amelyek valódi változást hoztak az életében. Elárulta azt is, hogy mi az, amiből soha nem engedne a vezetői döntései során.