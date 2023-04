A Világgazdaság az elsők között számolt be arról, hogy a Penny Market bevezette a fizetős parkolási rendszert, ezáltal egyórányi ingyenes parkolás után a további használatért díjat számítanak fel a parkoló autósoknak. A kiskereskedelmi lánc később portálunkkal közölte, hogy

a vásárlóik túlnyomó többségbe támogatja ezt a döntést.

A fizetős parkolást azzal indokolták, hogy az utóbbi időben egyre több vevői visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy

egyes Penny üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási szándékkal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vevők parkolását.

Lapunk kérdéseket küldött a legnagyobb hazai láncoknak, hogy megtudjuk, milyen lépéseket terveznek az ügyben.

Telítettek az áruházi parkolók. Fotó: Csapó Balázs

Az Aldi sorompókat szerelt fel

Az Aldi a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy a vásárlói érdekében az ország több településén,

jelenleg 9 üzleténél alkalmazza a sorompós parkolórendszert, illetve további 10 áruházánál 90 perc ingyenes várakozást követően lesz fizető a parkolás.

A sorompórendszer üzemeltetése révén csak érvényesített parkolójeggyel lehet kihajtani – az Aldi vásárlói a pénztáraknál tudják érvényesíteni a behajtáskor kapott jegyet, számukra ingyenes a parkolás a vásárlás időtartamára. Az áruházlánc jellemzően azoknál az egységeinél vezetett be sorompós parkolást, amelyeknek a belvárosi elhelyezkedése, illetve az üzlet környéki utcák magas parkolási díja miatt sokan használták az Aldi magánterületnek számító parkolóit ingyenesen. A cég szerint a vásárlók visszajelzése alapvetően pozitív mindkét esetben.

A Lidl több településen és néhány fővárosi kerületben kér pénzt az autósoktól

A Lidl a lánc a 197 áruháza közül néhánynál vezette be a díjköteles parkolási rendszert.

Az áruházlánc a vevői panaszok miatt látta ennek szükségét, hiszen a nem vásárlási céllal érkező gépjárművek, a vásárlói parkolóhelyeket hosszú távú parkolóként használva ellehetetlenítették az áruházba érkező vásárlók számára a parkolást.

Budapesten:

XIV. kerület – Mogyoródi út 23–29.

XV. kerület – Erdőkerülő u. 26.

VIII. kerület – Hungária krt. 26.

VIII. kerület – Teleki tér 1.

III. kerületi – Huszti út 20.

Vidéken:

Érd – Diósdi u. 2–4.

Cegléd – Törteli út 2.

Kecskemét – Izsáki út 2.

Pécs – Siklósi út 52/A és Lázár Vilmos u. 10.

Szeged – Makkosházi krt. 21.

Vác – Naszály utca 20.

A parkolás az első órában ingyenes, a másodikban 1500 forint, majd a két órát meghaladó parkolás esetén az üzlet napi zárásáig 2500 forintot kell fizetni. A Lidl jelenleg nem tervezi a többi áruházához tartozó parkolóhelyeket díjkötelessé tenni.

Az Auchan egyelőre kivár

Az Auchan Retail Magyarország által üzemeltetett parkolókban jelenleg nem fizetős a parkolás. A vállalat úgy fogalmazott, hogy számukra kiemelten fontos a vásárlóik kényelme és a számukra nyújtott vásárlási élmény, „éppen ezért folyamatosan vizsgáljuk a parkolóink kihasználtságát is”. A kiskereskedelmi lánc hozzátette, a parkolási rendszert érintő döntéseiket minden esetben ennek tükrében hozzák meg.

A Tesco egyetlen egy áruházánál fizetős a parkolás

A Tesco közlése szerint országosan mindössze egy áruházuknál, a budapesti Soroksári úti hipermarketnél működik fizetős parkolási rendszer.

Más üzletünknél nem alkalmazunk ilyen megoldást, és nem is tervezzük annak bevezetését

– jelentette ki a cég.

A SPAR vizsgálja, hol kérhetne pénzt a parkolásért

A SPAR úgy fogalmazott, hogy számukra kiemelten fontos a vásárlóik kényelme és a számukra nyújtott vásárlási élmény, ezért folyamatosan vizsgálják a parkolóik kihasználtságát. „Vállalatunk folyamatosan és külön-külön vizsgálja áruházait ebből a szempontból is, és

fizetős parkolást csak abban az esetben vezetünk be, amikor tömegesen jelennek meg autók – kizárólag parkolási céllal – áruházaink parkolóiban,

akadályozva vevőinket a gördülékeny bevásárlásban” – közölte a cég. A SPAR szerint ilyen esetek jellemzően akkor állnak elő, amikor egy önkormányzat az áruház környékét fizető övezetté nyilvánítja. Ekkor a környék lakói és vendégeik az áruházak parkolóit kezdik el használni parkolás céljára annak érdekében, hogy ne kelljen parkolási díjat fizetniük.

A Metro áruházainál nem tervezik a fizetős parkolást

A Metro 13 hazai áruháza előtt ingyenes a parkolás a vásárlóknak, és – ahogy fogalmaztak – „ezen a gyakorlaton nem is kívánnak változtatni”. A Metro nagykereskedelemként fontosnak tartja vásárlói beszerzéseinek hatékonyságát. „Vevőink jellemzően nagy mennyiségű árut vásárolnak az üzleteinkben, amelynek az elszállítása elképzelhetetlen gépjármű nélkül. Áruházainkat ezért úgy terveztük, hogy tartósan elegendő parkolóhely álljon rendelkezésre, és a megközelítésük is egyszerű legyen gépjárművel. A parkolóink többségében ENVI automata üzemanyagkút és elektromosautó-töltő állomás is rendelkezésre áll a gépjárművek üzemanyagainak biztosításához” – közölték a Világgazdasággal.