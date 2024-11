Black Friday: robbanásszerűen nőtt az áruhitel volumene októberben

A Media Marktban nagyon sokan vesznek karácsonyi ajándékokat, és ez már most is tapasztalható, rengetegen élnek például azokkal a kedvezményekkel, amelyeket az egész hónapos Black Friday néven futó novemberi akciózás idején nyújtanak – válaszolta megkeresésünkre az áruházlánc.

A háztartási gépek is népszerűek a Media Marktban / Fotó: Penovác Károly

Kiemelték, hogy szinte minden kategóriában élénk keresletet tapasztaltak mind az áruházakban, mind az online felületeiken.

A legnépszerűbbek idén is a kis és nagy háztartási gépek, telekommunikációs és számítástechnikai eszközök, televíziók.

Érdekesség, hogy a mobiltelefonok iránti kereslet kiemelkedően magas, különösen most, az év végi időszakban. Az álló- és robotporszívók népszerűsége szintén növekszik, ahogy a nagyobb méretű televíziók is egyre keresettebbek. A laptopok és az okosórák forgalma ugyancsak meghaladja az előzetes várakozásaikat: mindez pedig a digitális életmód térnyerését tükrözi.

Black Friday idején ezek a vásárlók kedvencei

Azon kérdésünkre, hogy a háztartási, a telekommunikációs és a szórakoztatóeszközök közül melyek a legnépszerűbbek, elmondták, hogy számszerűen a háztartási készülékek viszik a prímet, hiszen minden otthonban számos ilyen eszköz található, egy család átlagosan 20 háztartási géppel is rendelkezhet, amelyek időszakosan elkerülhetetlenül cserélődnek. Ugyanakkor

a számítástechnikai eszközök

és a telekommunikációs készülékek

is kiemelkedő helyet foglalnak el a népszerűségi listán, hiszen a mindennapi élethez elengedhetetlenek. De ahogy azt korábban is említettük már, a szórakoztatóelektronikai eszközök, mint például a nagyobb méretű televíziók is ugyancsak népszerű ajándéknak és befektetésnek bizonyosulnak.

Black friday: a Media Markt az akciózások idején már érzi a karácsonyi roham előszelét / Fotó: C.Baker

Egyre többen élnek az áruhitellel

Az áruhitel iránti kereslet egyértelmű növekedést mutat mind az áruházakban, mind az online térben – derült ki a Media Markt válaszából. Mindehhez persze az infláció is hozzájárul.

A nagyáruházakban az áruhitel volumene 16 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az online vásárlásoknál pedig robbanásszerű emelkedést tapasztaltak: a bank által finanszírozott vásárlások értéke több mint kétszeresére nőtt.

Idén októberben például 45 százalékkal több online vásárlásnál választották a részletfizetési lehetőséget, mint egy évvel korábban. Ez a trend egyértelműen azt mutatja, hogy a vásárlók egyre tudatosabban használják ki a rugalmas fizetési megoldásokat.