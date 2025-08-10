Deviza
kiskereskedelem
Spar Magyarország Kft
Kisújszállás

Hivatalos: ennyi volt, azonnal kivonul a Spar a tízezres alföldi városból, ez a szomorú indok - a polgármester rögtön intézkedett

A Spar távozásával nagymértékben csökken Kisújszállás kiskereskedelmi kínálata, ami jókora nehézségeket okozhat a vásárlóknak. Az önkormányzat célja, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon az érintett helyszínen.
VG
2025.08.10, 11:12
Frissítve: 2025.08.10, 11:53

Augusztus 24-én nyit ki utoljára a Spar kisújszállási üzlete, a boltbezárás mögött gazdaságossági okok állnak – derült ki a Spar Magyarország tájékoztatásából, amit Szűcs Tamás, a település polgármesterének megkeresésére küldött az áruházlánc. A Szoljon cikke szerint a Spar Magyarország az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozta meg a boltbezárásról szóló döntését.

SPAR Spar Szombathely boltnyitás
Fotó: Spar

Bezárja kisújszállási boltját a Spar

„Az idei évben ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk 2025. 08. 24-én lesz utoljára nyitva” – áll a polgármesternek küldött tájékoztatásban, melyben az áruházlánc azt is közölte, az eddig a kisújszállási üzletben dolgozó kollégáknak igyekeznek a környező, továbbiakban is nyitva tartó áruházak valamelyikében állást találni.

A boltbezárás hírére Szűcs Tamás polgármester azonnal lépett, a városvezető közölte:

A fenti döntés ismeretében azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk más üzletláncokkal a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekében.

A Spar távozásával ugyanis nagymértékben csökken a település kiskereskedelmi kínálata, ami jókora nehézségeket okozhat a vásárlóknak. Az önkormányzat célja ezért, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon az érintett helyszínen.

Szombathelyen viszont új boltot nyit az áruházlánc

A Spar Magyarország július második felében nyitotta meg legújabb szupermarketét Szombathelyen, a Kiskar utcában, amely 26 munkahelyet teremtett. A kiskereskedelmi lánc több mint egymilliárd forintos befektetést hajtott végre, az ezer négyzetméter eladóterű boltban több mint 10 ezer cikkelemet kínálnak a vásárlóiknak, többek között friss áruval és kényelmi termékekkel.

„Szombathely hosszú ideje stratégiai jelentőséggel bír a hálózatfejlesztésünkben, hiszen Nyugat-Magyarország egyik fontos gazdasági és kereskedelmi központja. Ezzel az új áruházzal nemcsak a vásárlási helyszínek számát bővítettük, hanem munkahelyeket is teremtettünk” – nyilatkozta a megnyitó kapcsán Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

A Spar hazánk második legnagyobb forgalmú kiskereskedelmi lánca volt tavaly 1111 milliárd forintos árbevételével, az első helyezett Lidltől viszont relatíve jelentős lemaradásban van, az ugyanis 1611 milliárd forintos forgalmat bonyolított le a 2024-es évben. A toplista harmadik fokán egyébként a Tescó áll 912 milliárd forintos árbevétellel.

