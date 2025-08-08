A világ egyik legjobb vaja kizárólag fűvel táplált tehenek tejéből készül

Legtöbbünk számára a vaj egy alapvető élelmiszer, amely nélkül gyakorlatilag lehetetlen főzni. Bár azt gondolhatnánk, hogy minden vaj egyforma, ez egyáltalán nem így van. A különféle vajak összehasonlítására és rangsorolására több nemzetközi fórumot is szerveznek, és különböző kategóriákban kiválasztásra kerül a világ legjobb vajai – írta meg az Origo.
A világ legrégebbi és legnagyobb tejtermék-kiállításának számító International Cheese and Dairy Awards (ICDA, Nemzetközi Sajt- és Tejtermék Díjátadó) keretében például minden évben átadják a világ legjobb vajainak járó díjakat.
Az idei évben a Kerrygold Grass-Fed Unsalted Pure Irish Butter bizonyult a legjobbnak az „Unsalted Butter Open to Non-U.K. Producers Only”, vagyis a világ legjobb, az Egyesült Királyságon kívül gyártott sótlan vaj kategóriában.
A Kerrygold sótlan, tiszta ír vaj jellegzetessége, hogy fűvel táplált tehenek tejéből készül, ami egy európai stílusú vajat eredményez, élénk sárga színnel és finoman savanykás ízzel. Több vajzsírt tartalmaz, mint a tipikus amerikai vaj, így krémesebb, ízletesebb, és más az állaga is.
Szintén rangos fórum a Taste Atlas, amelynek idei ranglistáján a sózott vajak kategóriájában egy francia finomság, a Maison Bordier sózott vaj 4% áll az első helyen.
A Bordier sós vaj 4 százalékos változata egy prémium minőségű, gazdag, testes ízű kézműves vaj, amelyet hagyományos módszerekkel készítenek a neves francia tejüzemben, a Maison Bordier-ben. A vajat kézzel, fadeszkákon gyúrják, így éri el jellegzetes selymes állagát és egyedi aromáját. A világ legjobb vajairól további érdekességeket olvashat ide kattintva.
