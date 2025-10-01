Termékvisszahívás: fémdarabokat találtak a rákfarokban

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat jelent meg a hazai piacon, miután kiderült, hogy egy Magyarországon is forgalmazott, fagyasztott ráktermék fémdarabokkal szennyeződhetett. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) kiadott riasztás nyomán azonnali termékvisszahívás indult. A kifogásolt áru egy Kínában előállított, Blue márkajelzésű, 1 kilogrammos kiszerelésű Louisiana folyami rákfarok. A termék egy német forgalmazón keresztül jutott el Magyarországra, ahol a Fishmarket Kereskedőház Kft. a hazai importőr.
A cég a hatóságokkal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva haladéktalanul megkezdte a veszélyes tétel visszahívását a piacról. A termékvisszahívás teljes folyamatát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felügyeli. Ez magában foglalja a már értékesített termékek visszagyűjtésének nyomon követését, valamint a raktáron lévő készletek sorsának rendezését, ami a megsemmisítést vagy az országból történő elszállítást jelenti.
A hatóság és a forgalmazó is nyomatékosan kéri a vásárlókat, hogy aki az alábbi azonosítókkal ellátott termékből vásárolt, azt semmi esetre se fogyassza el.
Az érintett termék pontos adatai a következők:
Az eset ismételten rámutat a nemzetközi beszállítói láncok kockázataira és az uniós szintű, gyors beavatkozást lehetővé tévő fogyasztóvédelmi rendszerek jelentőségére.
