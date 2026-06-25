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H&M

Jelentett a H&M: még mindig küzd a svéd óriás – az árfolyam reagálása mindent kifejez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közzétette második pénzügyi negyedévére vonatkozó jelentését a H&M. A jelentős svéd divatruházati kiskereskedő a vártnál kisebb nyereségről számolt be a második negyedévben. Ennek okaként a hulladék csökkentése kapcsán felmerült költségeket és takarékosság érdekében a készletszintek alacsonyan tartását, illetve az ezzel összefüggő, kiszolgálatlanul maradt keresletet jelölték meg. A nettó árbevétel a második negyedévben 54,828 milliárd svéd koronát tett ki az egy évvel korábbi 56,714 milliárd koronával szemben (1 korona jelenleg 32,11 forint). Az értékesítés az előző év szintjén alakult, miközben a negyedév végén a svéd ruházati kereskedő boltjainak száma mintegy 3 százalékkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.
VG
2026.06.25, 18:46

Közzétette második negyedéves pénzügyi jelentését a svéd ruházati kereskedő H&M. A svéd kereskedő szerint  az ingadozó poliészter- és pamutárak az elmúlt hónapokban felfalták a haszonkulcsokat, bár hozzátették, hogy most már látszanak az árak csökkenésének jelei. A vállalat helyzetét nehezíti az olyan, ultraolcsó online kiskereskedőkkel folytatott verseny, mint a Shein és a Zara. A H&M részvényei 2 százalékos, kereskedés előtti eséssel reagáltak a hírre.

H&M, ruházati
A H&M svéd ruházati kereskedő második negyedéves profitja elmaradt a várakozásoktól (illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP

Nem sikerült felülmúlnia magát a svéd ruházati kiskereskedőnek

A márciustól májusig tartó negyedévben az üzemi nyereség éves szinten nem változott, 5,91 milliárd svéd koronát (606,5 millió dollárt) tett ki, ami három egymást követő negyedévben is növekedést jelent. Az értékesítési és adminisztratív költségek 1 százalékkal, 25,133 milliárd koronára csökkentek. 

A költségeket 679 millió koronás egyszeri szerkezetátalakítási ráfordítás terhelte, amely a vállalat értékesítési piacain és központi értékesítési szervezeteiben végrehajtott szervezeti változásokhoz kapcsolódott.

Ezen egyszeri tételek nélkül az értékesítési és adminisztratív költségek svéd koronában kifejezeve 2 százalékkal mérséklődtek.

Az egyszeri tételek nélküli üzemi eredmény 11 százalékkal, 6,592 milliárd koronára emelkedett, ami 12,0 százalékos működési marzsot jelentett az előző évi 10,4 százalékkal szemben. 

Az üzemi eredmény összesen 5,913 milliárd korona volt (5,914 milliárd), az üzemi marzs pedig 10,8 százalékra nőtt (10,4 százalék).

Az adózott eredmény 3,963 milliárd koronát tett ki (előző év azonos időszakának eredménye: 3,962 milliárd), ami részvényenként 2,49 korona nyereségnek felel meg (2,48 korona).

A működési tevékenységből származó cash flow 24 százalékkal, 10,591 milliárd koronára nőtt (8,528 milliárd).

Daniel Erver vezérigazgató az adatok kapcsán azt mondta a Reuters beszámolója szerint, hogy az eladások még mindig nem „olyan szinten vannak, ahol szeretnénk, hogy legyenek", és hozzátette, hogy a gyengébb európai fogyasztói bizalom is hatással van a helyzetre.

Bár nagyon örülünk a javuló készlethatékonyságnak, vannak olyan területek a terméktípusok, árcsoportok és piacok között, ahol a kínálat kissé elmaradt a kereslettől

– mondta sajtótájékoztatóján. A vezérigazgató elismerte, hogy a szigorúbb készletgazdálkodás egyes esetekben korlátozta a kereslet teljes körű kielégítésének lehetőségét. Megítélése szerint a még pontosabb készletezéstervezéssel javítani lehet az egyensúlyt a termékek elérhetősége és a kereslet között.

A svéd divatruházati lánc egyelőre forgalma és profitja visszaesésén keresztül érzi a kereskedelmi háború hatásait. A H&M szűkíteni kényszerül több mint négyezer egységből álló globális hálózatát, s az online értékesítési csatornái felé tereli a vásárlóit – írtuk egy éve a Világgazdaság oldalán.

A második negyedév során

  • megnyílt az első H&M üzlet Rio de Janeiróban, valamint 
  • újranyitották a stockholmi Hamngatan sugárúton található zászlóshajó üzletet, amely jelentős érdeklődést váltott ki és kedvező fogadtatásban részesült a vásárlók részéről.

A H&M-csoport nettó árbevétele az első pénzügyi félévben 104,435 milliárd svéd koronát ért el, szemben az előző évi 112,047 milliárd koronával. Helyi valutában számolva a nettó árbevétel 1 százalékkal csökkent az év első hat hónapjában.

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