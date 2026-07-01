Vége a külföldi rendelések eddigi korának, július 1-től új világ jön, de máris felkészül egy új sarc – pár hónap múlva élesedhet is
Júliustól új vám terheli az EU-n kívülről rendelt, eddig vámtétel nélküli olcsó csomagokat: termékkategóriánként 3 eurót kell fizetni . A szabályozás az Európai Unió vámreformjának része, ezért valamennyi tagállamban, így Magyarországon is egységesen alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint az intézkedés célja a fogyasztók védelmének erősítése, az európai vállalkozások versenyhátrányának csökkentése, valamint a harmadik országbeli online kereskedőkkel szembeni egyenlőbb piaci feltételek megteremtése, azaz az európai, így a magyarországi kereskedők védelme is. A 3 eurós rendelkezés miatt drágulhatnak a Temuról, Sheinről bonyolódó vásárlások, ráadásul november 1-től új tétel épülhet be a vámrendszerbe.
Nem csomagonként, hanem termékkategóriánként számítják fel a 3 eurós tételt
Az új szabály egyik legfontosabb eleme, hogy a 3 eurós vámot nem minden egyes csomagra, hanem az abban található különböző termékkategóriákra kell megfizetni. A kategóriákat a vámtarifaszámok alapján határozzák meg. Ebből fakadóan elképzelhető, hogy akár egyetlen, mostantól rendelt csomagra többször is rákerül a 3 eurós vámtétel, függően attól, hogy hány különböző termékkörbe tartozó árucikk érkezik abban.
Más szóval ez azt jelenti, hogy ha egy rendelés például
- egy pólót,
- egy telefontokot, és
- egy fülhallgatót tartalmaz,
akkor három eltérő vámtarifaszámú termékről van szó, így a fizetendő vám összesen 9 euró.
Ha viszont ugyanabban a csomagban három azonos típusú pamutpóló érkezik, azok egyetlen (azonos) termékkategóriába tartozónak minősülnek, ezért csak egyszer, 3 euró vámot kell fizetni.
Hasonlóképpen egy selyemből és egy gyapjúból készült ruhadarab külön vámtarifába tartozhat, vagyis egyetlen rendelés esetén is két külön 3 eurós vámtétel merülhet fel.
A vám várhatóan beépül az árakba
A NAV szerint a pluszköltség végső soron minden esetben a vásárlót terheli, ugyanakkor a fizetés módja webáruházanként eltérhet. A nagy nemzetközi online piacterek többsége az úgynevezett IOSS-rendszert alkalmazza, amely lehetővé teszi, hogy a vámot már a rendelés leadásakor felszámítsák és a termék árába építsék be. Előfordulhat persze, hogy egyes kereskedők egyes termékeiket átárazzák annak érdekében, hogy a vámteher miatt ne csökkenjen forgalmuk, azaz végső soron benyelik a 3 eurós tételt, de ettől függetlenül a vámtétel mindenképpen a fogyasztói oldalon jelentkezik. Azoknál a webáruházaknál azonban, amelyek nem használják ezt a rendszert, a vámkezelést a posta, futárszolgálat vagy más vámügynök végzi, a vásárlónak pedig a kézbesítés előtt kell megfizetnie a vámot.
A kis értékű küldemények vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálatok vagy az online platformok megbízottjai végzik.
Az új szabály kizárólag a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik. Az ennél nagyobb értékű áruk vámkezelési szabályai nem változnak.
Brüsszel szerint a fogyasztókat és az uniós vállalkozásokat védi az intézkedés
Mint korábban a Világgazdaság oldalán megírtuk, az Európai Bizottság indoklása szerint az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az EU-ba érkező kis értékű csomagok száma. Tavaly már közel 6 milliárd ilyen küldemény érkezett az unióba, amelyek döntő többsége Kínából származott. Az uniós ellenőrzések során számos olyan terméket találtak, amelyek nem feleltek meg az európai biztonsági vagy minőségi előírásoknak. Például a vizsgált kozmetikai termékek csaknem kétharmada például nem rendelkezett megfelelő tanúsítvánnyal.
Az Európai Bizottság szerint az új vámrendszer egyszerre szolgálja a fogyasztók biztonságát, az európai kereskedők versenyképességét és a vámellenőrzések finanszírozását. Az átmeneti szabályozás várhatóan 2028-ig marad érvényben.
Új kezelési díj is érkezik 2026 novemberétől
A júliusban bevezetett vámtétel mellett egy további költségelemmel is számolni kell a jövőben. Az új Uniós Vámkódex alapján 2026. november 1-jétől uniós szintű kezelési díjat is bevezetnek, amely a vámhatóságok adminisztratív és ellenőrzési költségeinek fedezését szolgálja.
Ennek előzménye, hogy az EU-ban még március 26-án született megállapodás arról, hogy új kezelési díjat vezet be a távértékesítés – például az e-kereskedelem – keretében értékesített kis küldeményekre. E díj kihirdetett célja:
- hozzájárulni a vámellenőrzések és a nyomon követés költségeinek fedezéséhez
- támogatni a vámhatóságokat a csomagok növekvő mennyiségének kezelésében.
Az új szabályok azt is egyértelművé teszik, hogy ki felelős a vámeljárásért. A kulcsmondat az EU közlésében az, hogy
az EU-ba távértékesítés útján árukat küldő platformok és egyéb értékesítők importőrnek minősülnek.
Ők – nem pedig a végső uniós fogyasztók – viselik a felelősséget minden vámalakiságért és kifizetésért. A csomagkezelés kapcsán felmerülő plusz feladatok miatt viszont az EU úgy látja méltányosnak, ha a vámtétel mellett azoknál kezelési költséget is fizetni kell (végeredményben tehát a fogyasztónak), így a várhatóan 2026. november 1-től életbe lépő rendelkezés tovább drágíthatja az EU-n kívüli webáruházból való rendeléseket.
A folyamat a kezelési díj megfizetése esetében is láthatatlan marad a fogyasztó számára: a futárnak vagy a postának a csomag átvételekor továbbra sem kell külön fizetni, de a külföldi online vásárlás alapjaiban válik drágábbá. Ugyanazon okból, mint a most hatályba lépő 3 eurós tételnél: a kereskedők ezt a plusz költséget valószínűleg beépítik a termékek árába vagy a szállítási díjba, így közvetve a vevő viseli a terhet.
Az, hogy mennyi lesz a csomagonkénti kezelési költség mértéke, egyelőre nem ismert, de lényeges különbség a 3 eurós díjhoz képest, hogy a csomag tartalmától függetlenül azt csomagonként kell megfizetni, nem a benne található áruk típusa után.
A díj mértékét az Európai Bizottság egy később kiadandó felhatalmazáson alapuló rendeletben határozza meg. A rendeletet az új Vámkódex elfogadását követően legfeljebb tíz napon belül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a kezelési díj pedig a kihirdetést követő tizedik naptól válik alkalmazandóvá.
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg ismert termékkategóriánkénti 3 eurós vámon felül 2026 végétől egy további, még meghatározásra váró uniós kezelési díj is növelheti az EU-n kívülről rendelt termékek költségét. Egyes források szerint
a kezelési költség 2 euró körül alakul majd, mely a hivatalos indoklás szerint a jövőben a vámhatóságok fizikai ellenőrzési és adminisztrációs költségeit fedezi.
A kezelési költség kifejezetten a 150 euró érték alatti csomagokra vonatkozik majd, legalábbis az eddig megismertek alapján.