Vége a külföldi rendelések eddigi korának, július 1-től új világ jön, de máris felkészül egy új sarc – pár hónap múlva élesedhet is

Júliustól új vám terheli az EU-n kívülről rendelt, eddig vámtétel nélküli olcsó csomagokat: termékkategóriánként 3 eurót kell fizetni . A szabályozás az Európai Unió vámreformjának része, ezért valamennyi tagállamban, így Magyarországon is egységesen alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint az intézkedés célja a fogyasztók védelmének erősítése, az európai vállalkozások versenyhátrányának csökkentése, valamint a harmadik országbeli online kereskedőkkel szembeni egyenlőbb piaci feltételek megteremtése, azaz az európai, így a magyarországi kereskedők védelme is. A 3 eurós rendelkezés miatt drágulhatnak a Temuról, Sheinről bonyolódó vásárlások, ráadásul november 1-től új tétel épülhet be a vámrendszerbe.

Július 1-jétől jön a 3 eurós vám, közben az EU már a kezelési költség bevezetésére is készül (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Nem csomagonként, hanem termékkategóriánként számítják fel a 3 eurós tételt

Az új szabály egyik legfontosabb eleme, hogy a 3 eurós vámot nem minden egyes csomagra, hanem az abban található különböző termékkategóriákra kell megfizetni. A kategóriákat a vámtarifaszámok alapján határozzák meg. Ebből fakadóan elképzelhető, hogy akár egyetlen, mostantól rendelt csomagra többször is rákerül a 3 eurós vámtétel, függően attól, hogy hány különböző termékkörbe tartozó árucikk érkezik abban.

Más szóval ez azt jelenti, hogy ha egy rendelés például

egy pólót,

egy telefontokot, és

egy fülhallgatót tartalmaz,

akkor három eltérő vámtarifaszámú termékről van szó, így a fizetendő vám összesen 9 euró.

Ha viszont ugyanabban a csomagban három azonos típusú pamutpóló érkezik, azok egyetlen (azonos) termékkategóriába tartozónak minősülnek, ezért csak egyszer, 3 euró vámot kell fizetni.

Hasonlóképpen egy selyemből és egy gyapjúból készült ruhadarab külön vámtarifába tartozhat, vagyis egyetlen rendelés esetén is két külön 3 eurós vámtétel merülhet fel.

A vám várhatóan beépül az árakba

A NAV szerint a pluszköltség végső soron minden esetben a vásárlót terheli, ugyanakkor a fizetés módja webáruházanként eltérhet. A nagy nemzetközi online piacterek többsége az úgynevezett IOSS-rendszert alkalmazza, amely lehetővé teszi, hogy a vámot már a rendelés leadásakor felszámítsák és a termék árába építsék be. Előfordulhat persze, hogy egyes kereskedők egyes termékeiket átárazzák annak érdekében, hogy a vámteher miatt ne csökkenjen forgalmuk, azaz végső soron benyelik a 3 eurós tételt, de ettől függetlenül a vámtétel mindenképpen a fogyasztói oldalon jelentkezik. Azoknál a webáruházaknál azonban, amelyek nem használják ezt a rendszert, a vámkezelést a posta, futárszolgálat vagy más vámügynök végzi, a vásárlónak pedig a kézbesítés előtt kell megfizetnie a vámot.