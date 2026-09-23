Új bevásárlóközpont épül Budapesten, megvan a pontos helyszíne: a polgármester bemutatta a terveket, ezek a boltok biztosan nyílni fognak – az átadás dátuma sincs messze

A Bökényföldi út melletti, mintegy 15 ezer négyzetméteres telken a TopShop bevásárlóközpontokhoz hasonló kereskedelmi egység kialakítását tervezi a terület tulajdonosa, illetve ilyen kialakításáról zajlanak egyeztetések – közölte Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere egy Facebook-posztban, amelyben a tulajdonos képviselőivel folytatott megbeszélés részleteiről számolt be. A bemutatott elképzelések szerint az épületek jellemzően földszintesek lennének, esetleg egy emeletet is kialakítanának. Utóbbi esetben az emeleten fitneszterem és egyéb lakossági szolgáltatások kaphatnának helyet.

A XVI. kerületbe tervezett bevásárlóközpont látványterve

Fotó: Kovács Péter / Facebook

Élelmiszeráruház és gyorsétterem is jöhet a bevásárlóközpontba

A területen biztosan helyet kapna egy élelmiszeráruház, ugyanakkor a polgármester szerint Lidl és Aldi nem lesz az új bevásárlóközpontban. Emellett gyorsétterem, valamint olyan üzletek települhetnek ide, mint például a Jysk vagy a Fressnapf.

A konkrét üzletekről azonban még nincs végleges döntés. A beruházó által bemutatott látványtervek is változhatnak még.

A terület megközelítésére jelenleg két, körforgalommal rendelkező csomópontot terveznek a Bökényföldi út felől. Ez a megoldás szintén nem végleges, mivel a fővárosi közútkezelő előírásai, illetve a később betelepülő üzletek igényei is befolyásolhatják.

Kovács Péter közlése szerint az önkormányzat nem járul hozzá ahhoz, hogy a kereskedelmi terület árufeltöltését a Zsemlékes út felől oldják meg. A cél, hogy a teherautó-forgalom ne terhelje a Zsemlékes utat és a környező lakóutcákat.

Közel 50 százalékkal csökkentették a tervezhető lakásszámot

A polgármester a beruházással kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a terület nem a kerületi önkormányzat tulajdona, és korábban sem volt az. Az elkerített terület mintegy 60 százaléka zöldterület, és a közlés szerint ez a jövőben is zöldterület marad.

A terület kisebb része ugyanakkor már 25 évvel ezelőtt is beépíthető volt, lakóparki fejlesztési lehetőséggel.

Kovács Péter szerint az önkormányzat 2006 óta szigorította az építési szabályokat. A polgármester által ismertetett adatok szerint:

13,8 százalékkal csökkent a beépíthető terület nagysága,

13,8 százalékkal nőtt a zöldterület nagysága,

45 százalékkal csökkent a beépíthető lakóterület,

48 százalékkal mérséklődött a maximálisan kialakítható lakások száma, 436-ról 228-ra,

az intézményi terület aránya 11 százalékra nőtt.

A polgármester szerint legutóbb 2025-ben korlátozták a tulajdonos lehetőségeit:

a kereskedelmi területen csaknem 15 ezer négyzetméterrel csökkentették a beépíthetőséget, miközben a tulajdonosnak 132,5 millió forint településfejlesztési hozzájárulást kellett fizetnie.

Kovács Péter közlése szerint jelenleg is tárgyalnak arról, hogy a tulajdonos ne használja ki az építési szabályok által megengedett maximális lakásszámot.

Mint arról beszámoltunk, Budapest közvetlen közelében is új bevásárlóközpont épül. A solymári Auchan mellett nemrégiben építési munkálatok kezdődtek, és helyi sajtóértesülések szerint hamarosan egy gyorsétteremlánc érkezik a településre. Ezzel párhuzamosan egy üzletház kivitelezése is folyik.

52 telket alakíthatnak ki

A kereskedelmi fejlesztés mellett lakóingatlanok is épülhetnek a területen. A bemutatott elképzelés szerint a lakóparki részen az Íjász utcában nemrég beépített területhez hasonló sűrűséggel számolnak.