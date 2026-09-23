Új bevásárlóközpont épül Budapesten, megvan a pontos helyszíne: a polgármester bemutatta a terveket, ezek a boltok biztosan nyílni fognak – az átadás dátuma sincs messze
A Bökényföldi út melletti, mintegy 15 ezer négyzetméteres telken a TopShop bevásárlóközpontokhoz hasonló kereskedelmi egység kialakítását tervezi a terület tulajdonosa, illetve ilyen kialakításáról zajlanak egyeztetések – közölte Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere egy Facebook-posztban, amelyben a tulajdonos képviselőivel folytatott megbeszélés részleteiről számolt be. A bemutatott elképzelések szerint az épületek jellemzően földszintesek lennének, esetleg egy emeletet is kialakítanának. Utóbbi esetben az emeleten fitneszterem és egyéb lakossági szolgáltatások kaphatnának helyet.
Élelmiszeráruház és gyorsétterem is jöhet a bevásárlóközpontba
A területen biztosan helyet kapna egy élelmiszeráruház, ugyanakkor a polgármester szerint Lidl és Aldi nem lesz az új bevásárlóközpontban. Emellett gyorsétterem, valamint olyan üzletek települhetnek ide, mint például a Jysk vagy a Fressnapf.
A konkrét üzletekről azonban még nincs végleges döntés. A beruházó által bemutatott látványtervek is változhatnak még.
A terület megközelítésére jelenleg két, körforgalommal rendelkező csomópontot terveznek a Bökényföldi út felől. Ez a megoldás szintén nem végleges, mivel a fővárosi közútkezelő előírásai, illetve a később betelepülő üzletek igényei is befolyásolhatják.
Kovács Péter közlése szerint az önkormányzat nem járul hozzá ahhoz, hogy a kereskedelmi terület árufeltöltését a Zsemlékes út felől oldják meg. A cél, hogy a teherautó-forgalom ne terhelje a Zsemlékes utat és a környező lakóutcákat.
Közel 50 százalékkal csökkentették a tervezhető lakásszámot
A polgármester a beruházással kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a terület nem a kerületi önkormányzat tulajdona, és korábban sem volt az. Az elkerített terület mintegy 60 százaléka zöldterület, és a közlés szerint ez a jövőben is zöldterület marad.
A terület kisebb része ugyanakkor már 25 évvel ezelőtt is beépíthető volt, lakóparki fejlesztési lehetőséggel.
Kovács Péter szerint az önkormányzat 2006 óta szigorította az építési szabályokat. A polgármester által ismertetett adatok szerint:
- 13,8 százalékkal csökkent a beépíthető terület nagysága,
- 13,8 százalékkal nőtt a zöldterület nagysága,
- 45 százalékkal csökkent a beépíthető lakóterület,
- 48 százalékkal mérséklődött a maximálisan kialakítható lakások száma, 436-ról 228-ra,
- az intézményi terület aránya 11 százalékra nőtt.
A polgármester szerint legutóbb 2025-ben korlátozták a tulajdonos lehetőségeit:
a kereskedelmi területen csaknem 15 ezer négyzetméterrel csökkentették a beépíthetőséget, miközben a tulajdonosnak 132,5 millió forint településfejlesztési hozzájárulást kellett fizetnie.
Kovács Péter közlése szerint jelenleg is tárgyalnak arról, hogy a tulajdonos ne használja ki az építési szabályok által megengedett maximális lakásszámot.
Mint arról beszámoltunk, Budapest közvetlen közelében is új bevásárlóközpont épül. A solymári Auchan mellett nemrégiben építési munkálatok kezdődtek, és helyi sajtóértesülések szerint hamarosan egy gyorsétteremlánc érkezik a településre. Ezzel párhuzamosan egy üzletház kivitelezése is folyik.
52 telket alakíthatnak ki
A kereskedelmi fejlesztés mellett lakóingatlanok is épülhetnek a területen. A bemutatott elképzelés szerint a lakóparki részen az Íjász utcában nemrég beépített területhez hasonló sűrűséggel számolnak.
A sorházas beépítésre ugyanakkor nincs lehetőség, telkenként legfeljebb három lakás épülhet. A tulajdonos egy lehetséges telekosztási tervet is bemutatott, amely 52 telket tartalmaz.
A tervek szerint nem zárt lakópark jönne létre: a lakóutcák átjárhatók lennének, hasonlóan a környék jelenlegi utcahálózatához. A fejlesztés részeként négy új utcát is kialakítanának. A részletekről azonban további tárgyalások várhatók.
A terület mintegy 60 százalékát kitevő zöldterületen a tulajdonos
- faiskolát és kertészetet alakítana ki, amelyet
- esetleg napelempark egészíthetne ki.
A Bökényföldi út mellett található, mintegy 9000 négyzetméteres telken pihenőparkot terveznek. A bemutatott elképzelés szerint játszótér, kutyafuttató, vízfelület és mellékhelyiség is helyet kaphatna itt. Ennek megvalósításáról szintén további egyeztetések szükségesek.
A fejlesztés jelenleg leginkább előkészített része a kereskedelmi terület.
A tulajdonosok optimista becslése szerint az új bevásárlóközpont 2028 végére készülhet el.
A most bemutatott tervek azonban még változhatnak.