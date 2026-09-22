Bontáshoz készítik elő az óriási üzletházat: megszűnik a „régi SPAR”, kiköltözik a DM – eltűnik a magyar nagyváros jellegzetes épülete

A debreceni közgyűlés még december 18-i ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, amely egy fontos lépés volt a Böszörményi út mellett található Délibáb Üzletház megújítása felé. A város egy, az üzletház közvetlen szomszédságában található, mintegy 1316 négyzetméteres önkormányzati területet értékesítt nyilvános árverésen. A területre az üzletház tulajdonosának van szüksége ahhoz, hogy a jelenlegi telekhez csatolva megvalósíthassa a tervezett beruházást.

Debrecen látképe a Csokonai Nemzeti Színház épületével - a Délibáb Üzletközpont, a város egyik régi épülete, jelenlegi formájában megszűnik

Fotó: Babits Laszlo / Shutterstock

Délibáb üzletház: nem felújítják, hanem lebontják az épületet

A Délibáb Üzletház, amelyet sok debreceni még ma is egyszerűen „régi SPAR-ként” emleget, régóta megérett a korszerűsítésre. Az előterjesztés szerint az épület műszaki állapota jelentősen leromlott. A beszámolók szerint:

a tetőszerkezet rendszeresen beázik,

a tartószerkezet elöregedett, a felső szintet pedig már le is kellett zárni.

Az épület külső megjelenése sem felel meg már a mai elvárásoknak, ezért a tulajdonos egy korszerűbb, modern kereskedelmi és szolgáltató központ létrehozását tervezi.

A projekt azonban időközben jelentősen megváltozott. A Xanga cégcsoport eredetileg az épület megtartásával és korszerűsítésével számolt, később azonban kiderült, hogy a tervezett mélygarázs megépítéséhez az épület bontása elkerülhetetlen.

Vagyis a Délibáb Üzletház jelenlegi formájában eltűnik, és a helyén egy teljesen új épület készülhet. Értesüléseink szerint a tényleges bontás napok múlva megkezdődhet, miután az ott működő kereskedelmi egységek befejezik boltjaik kiürítését.

Sok minden megváltozik a környéken

A bontás és az újjáépítés miatt így átmenetileg megszűnhet az a kereskedelmi funkció, amelyhez a környéken élők évtizedek óta hozzászoktak. Korábban az új létesítmény átadását 2026-ra tervezték, ez azonban a beruházás koncepciójának módosulása és a bontás szükségessége miatt már biztosan nem tartható.

A beruházás egyik fontos eleme a parkolási helyzet rendezése. Az önkormányzati terület értékesítéséből származó bevételt a város új parkolók kialakítására fordítaná.

Ez azért is lényeges, mert az új épülethez tervezett mélygarázs ugyan jelentős számú parkolóhelyet biztosíthat, a környék teljes parkolási helyzetét azonban az új beruházás mellett is rendezni kell.

A döntés a Délibáb Üzletház újjáépítésének egyik fontos előfeltétele volt.