Bontáshoz készítik elő az óriási üzletházat: megszűnik a „régi SPAR”, kiköltözik a DM – eltűnik a magyar nagyváros jellegzetes épülete
A debreceni közgyűlés még december 18-i ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, amely egy fontos lépés volt a Böszörményi út mellett található Délibáb Üzletház megújítása felé. A város egy, az üzletház közvetlen szomszédságában található, mintegy 1316 négyzetméteres önkormányzati területet értékesítt nyilvános árverésen. A területre az üzletház tulajdonosának van szüksége ahhoz, hogy a jelenlegi telekhez csatolva megvalósíthassa a tervezett beruházást.
Délibáb üzletház: nem felújítják, hanem lebontják az épületet
A Délibáb Üzletház, amelyet sok debreceni még ma is egyszerűen „régi SPAR-ként” emleget, régóta megérett a korszerűsítésre. Az előterjesztés szerint az épület műszaki állapota jelentősen leromlott. A beszámolók szerint:
- a tetőszerkezet rendszeresen beázik,
- a tartószerkezet elöregedett, a felső szintet pedig már le is kellett zárni.
Az épület külső megjelenése sem felel meg már a mai elvárásoknak, ezért a tulajdonos egy korszerűbb, modern kereskedelmi és szolgáltató központ létrehozását tervezi.
A projekt azonban időközben jelentősen megváltozott. A Xanga cégcsoport eredetileg az épület megtartásával és korszerűsítésével számolt, később azonban kiderült, hogy a tervezett mélygarázs megépítéséhez az épület bontása elkerülhetetlen.
Vagyis a Délibáb Üzletház jelenlegi formájában eltűnik, és a helyén egy teljesen új épület készülhet. Értesüléseink szerint a tényleges bontás napok múlva megkezdődhet, miután az ott működő kereskedelmi egységek befejezik boltjaik kiürítését.
Sok minden megváltozik a környéken
A bontás és az újjáépítés miatt így átmenetileg megszűnhet az a kereskedelmi funkció, amelyhez a környéken élők évtizedek óta hozzászoktak. Korábban az új létesítmény átadását 2026-ra tervezték, ez azonban a beruházás koncepciójának módosulása és a bontás szükségessége miatt már biztosan nem tartható.
A beruházás egyik fontos eleme a parkolási helyzet rendezése. Az önkormányzati terület értékesítéséből származó bevételt a város új parkolók kialakítására fordítaná.
Ez azért is lényeges, mert az új épülethez tervezett mélygarázs ugyan jelentős számú parkolóhelyet biztosíthat, a környék teljes parkolási helyzetét azonban az új beruházás mellett is rendezni kell.
A döntés a Délibáb Üzletház újjáépítésének egyik fontos előfeltétele volt.
A HAON archívumából származó felvételen a létesítményről készült korábbi felvétel:
Korábban is komoly vita övezte a beruházást
A Délibáb sorsa nem most került először a figyelem középpontjába. A beruházás története során a környéken élők részéről többször is felmerültek aggályok.
Már 2015-ben elterjedt a hír, hogy a régi üzletház helyén egy 12 emeletes épület készülhet. A környékbeliek akkor aláírásgyűjtéssel és tiltakozással reagáltak a tervekre. Attól tartottak, hogy egy ilyen magas épület csökkentené a környező panelházak benapozottságát, megváltoztatná a városképet, és tovább növelné a környék zsúfoltságát.
A mostani beruházás ugyanakkor már más koncepció mentén készülhet. A tervek középpontjában egy korszerű kereskedelmi és szolgáltató központ, valamint a mélygarázs kialakítása áll.
A környéken élők számára ugyanakkor az átmeneti időszak is fontos kérdés lehet. A Délibábban működő SPAR és a kisebb üzletek, szolgáltatók ugyanis gyalogosan könnyen elérhető bevásárlási lehetőséget biztosítottak az Újkert lakóinak.
A bontás és az új épület megépítésének időszakában ezek a szolgáltatások átmenetileg kieshetnek.
Hosszabb távon viszont a tervek szerint ismét kereskedelmi funkciók kapnak helyet a területen, immár egy korszerűbb épületben, Debrecen város nagyléptékű fejlesztéséhez illeszkedve.
A Xanga korábbi tervei szerint a teljesen „zöld” új komplexum alsó szintjein megmaradnak a korábbi kereskedelmi és fogyasztói szolgáltatások (piaci igényekre alapozva), míg a felső szinteken lakásokat alakítanak ki, támogatva a városvezetés megfizethető lakhatási törekvései.