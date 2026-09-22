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üzletház
Debrecen
Spar
bontás
beruházás
épület

Bontáshoz készítik elő az óriási üzletházat: megszűnik a „régi SPAR”, kiköltözik a DM – eltűnik a magyar nagyváros jellegzetes épülete

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Jelentős átalakulás előtt áll a debreceni Újkert egyik ismert kereskedelmi pontja: a Délibáb Üzletházat lebontanák, a helyén pedig korszerű kereskedelmi és szolgáltató központ épülhet mélygarázzsal. A beruházás miatt a Délibáb Üzletház környékének parkolási rendje is változhat, az ott működő kereskedelmi egységek kiürítése napokon belül befejeződhet.
VG
2026.09.22, 11:00

A debreceni közgyűlés még december 18-i ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, amely egy fontos lépés volt a Böszörményi út mellett található Délibáb Üzletház megújítása felé. A város egy, az üzletház közvetlen szomszédságában található, mintegy 1316 négyzetméteres önkormányzati területet értékesítt nyilvános árverésen. A területre az üzletház tulajdonosának van szüksége ahhoz, hogy a jelenlegi telekhez csatolva megvalósíthassa a tervezett beruházást.

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Debrecen látképe a Csokonai Nemzeti Színház épületével - a Délibáb Üzletközpont, a város egyik régi épülete, jelenlegi formájában megszűnik
Fotó: Babits Laszlo /  Shutterstock

Délibáb üzletház: nem felújítják, hanem lebontják az épületet

A Délibáb Üzletház, amelyet sok debreceni még ma is egyszerűen „régi SPAR-ként” emleget, régóta megérett a korszerűsítésre. Az előterjesztés szerint az épület műszaki állapota jelentősen leromlott. A beszámolók szerint:

  • a tetőszerkezet rendszeresen beázik, 
  • a tartószerkezet elöregedett, a felső szintet pedig már le is kellett zárni.

Az épület külső megjelenése sem felel meg már a mai elvárásoknak, ezért a tulajdonos egy korszerűbb, modern kereskedelmi és szolgáltató központ létrehozását tervezi.

A projekt azonban időközben jelentősen megváltozott. A Xanga cégcsoport eredetileg az épület megtartásával és korszerűsítésével számolt, később azonban kiderült, hogy a tervezett mélygarázs megépítéséhez az épület bontása elkerülhetetlen.

Vagyis a Délibáb Üzletház jelenlegi formájában eltűnik, és a helyén egy teljesen új épület készülhet. Értesüléseink szerint a tényleges bontás napok múlva megkezdődhet, miután az ott működő kereskedelmi egységek befejezik boltjaik kiürítését.

Sok minden megváltozik a környéken

A bontás és az újjáépítés miatt így átmenetileg megszűnhet az a kereskedelmi funkció, amelyhez a környéken élők évtizedek óta hozzászoktak. Korábban az új létesítmény átadását 2026-ra tervezték, ez azonban a beruházás koncepciójának módosulása és a bontás szükségessége miatt már biztosan nem tartható.

A beruházás egyik fontos eleme a parkolási helyzet rendezése. Az önkormányzati terület értékesítéséből származó bevételt a város új parkolók kialakítására fordítaná.

Ez azért is lényeges, mert az új épülethez tervezett mélygarázs ugyan jelentős számú parkolóhelyet biztosíthat, a környék teljes parkolási helyzetét azonban az új beruházás mellett is rendezni kell.

A döntés a Délibáb Üzletház újjáépítésének egyik fontos előfeltétele volt.

A HAON archívumából származó felvételen a létesítményről készült korábbi felvétel:

Korábban is komoly vita övezte a beruházást

A Délibáb sorsa nem most került először a figyelem középpontjába. A beruházás története során a környéken élők részéről többször is felmerültek aggályok.

Már 2015-ben elterjedt a hír, hogy a régi üzletház helyén egy 12 emeletes épület készülhet. A környékbeliek akkor aláírásgyűjtéssel és tiltakozással reagáltak a tervekre. Attól tartottak, hogy egy ilyen magas épület csökkentené a környező panelházak benapozottságát, megváltoztatná a városképet, és tovább növelné a környék zsúfoltságát.

A mostani beruházás ugyanakkor már más koncepció mentén készülhet. A tervek középpontjában egy korszerű kereskedelmi és szolgáltató központ, valamint a mélygarázs kialakítása áll.

A környéken élők számára ugyanakkor az átmeneti időszak is fontos kérdés lehet. A Délibábban működő SPAR és a kisebb üzletek, szolgáltatók ugyanis gyalogosan könnyen elérhető bevásárlási lehetőséget biztosítottak az Újkert lakóinak.

A bontás és az új épület megépítésének időszakában ezek a szolgáltatások átmenetileg kieshetnek.

Hosszabb távon viszont a tervek szerint ismét kereskedelmi funkciók kapnak helyet a területen, immár egy korszerűbb épületben, Debrecen város nagyléptékű fejlesztéséhez illeszkedve.

A Xanga korábbi tervei szerint a teljesen „zöld” új komplexum alsó szintjein megmaradnak a korábbi kereskedelmi és fogyasztói szolgáltatások (piaci igényekre alapozva), míg a felső szinteken lakásokat alakítanak ki, támogatva a városvezetés megfizethető lakhatási törekvései.

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