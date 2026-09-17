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élelmiszer
lejárt szavatosságú élelmiszer
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft
Nébih

Lejárt a sajt és a hús a SPAR-üzletben: komoly szabálytalanságokat találtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lejárt fogyaszthatósági idejű tejtermékeket és húskészítményeket, valamint a nyomon követési szabályok megsértésével forgalmazott termékeket is találtak egy SPAR üzletben a hatósági ellenőrzés során. Az eset miatt a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala állapított meg jogsértést. Más részlet egyelőre nem ismert a lejárt élelmiszerek árusításáról.
VG
2026.09.17, 09:58
Frissítve: 2026.09.17, 09:59

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az ellenőrzést 2026. szeptember 1-jén tartották a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-nél. A hatóság több olyan élelmiszert is talált, amelyeknél problémát állapított meg: lejárt fogyaszthatósági idejű húskészítmények és sajt is volt az egyelőre meg nem nevezett SPAR-üzletben.

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Lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszereket találtak a SPAR-nél (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Lejárt fogyaszthatósági idejű termékeket is találtak a SPAR-nál

A hatósági nyilvántartás szerint három konkrét terméket lejárt fogyaszthatósági idővel forgalmaztak:

  • Ammerländer Gouda sajt, 350 gramm – fogyaszthatósági idő: 2026. augusztus 29.
  • Kométa kemencés sült fokhagymás karaj, 90 gramm/db, 4 darab – fogyaszthatósági idő: 2026. augusztus 27.
  • Master Good Füstli klasszik, 140 gramm/db, 24 darab – fogyaszthatósági idő: 2026. augusztus 25.

Vagyis az ellenőrzés szeptember 1-jei időpontjában mindhárom termék fogyaszthatósági ideje már lejárt.

A nyomon követhetőséggel is probléma volt

A hatóság további három húskészítménynél a nyomon követésre vonatkozó szabályok megsértését állapította meg. Ezek között szerepelt:

  • sós szalonna, 0,268 kilogramm,
  • kolozsvári szalonna, 0,27 kilogramm,
  • Pick Rákóczi szalámi, szeletelt, lédig, 0,368 kilogramm.

A nyomon követési szabályok célja, hogy az élelmiszerek útja a termelőtől, illetve beszállítótól a forgalmazásig megfelelően dokumentálható és visszakövethető legyen.

Az ügyben a jogsértést a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala állapította meg. 

A hatósági nyilvántartásban a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bicskei, SPAR út 1. szám alatti székhelye szerepel. Részletesebb tájékoztatást a jogsértésről egyelőre nem jelentetett meg a Nébih.

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