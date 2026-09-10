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Aldi
Németország
Penny áruház
felmérés
Lidl

Döntöttek a boltláncokról: döbbenet, de a magyarok favoritja a dobogóra sem fért fel – az ősi riválisra húztak, s megvan a nevető harmadik is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A német vásárlók körében az Aldi két vállalata, az Aldi Süd és az Aldi Nord bizonyult a legnépszerűbb kiskereskedelmi láncnak egy friss felmérésben. A diszkontláncok összesen a szavazatok több mint 44 százalékát szerezték meg. A Lidl csak a negyedik helyen végzett, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az Aldi márkát a vállalati struktúra alapján két külön versenyzőként kezelte a felmérés.
Juhász Péter
2026.09.10, 16:42

A mintegy 150 ezer válaszadó körében végzett kutatás alapján az Aldi Süd végzett az első helyen, a voksok több mint 24 százalékával – számol be arról az ESM. Az Aldi Nord csaknem 20 százalékos eredménnyel a második lett, míg a Lidl a negyedik. A harmadik helyre az Edeka érkezett.

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Az Aldi és a Lidl versenyéből egy friss német fogyasztói felmérésben az Aldi került ki győztesen (illusztráció)
Fotó: Herr.Stock / Shuttertstock

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A felmérés azért is érdekes a magyar piac számára, mert az Aldi mellett a szintén német hátterű Lidl is meghatározó szereplője mind a német, mind a hazai élelmiszer-kiskereskedelemnek. A német kutatásban ugyanakkor 

  • az Aldi két külön vállalatként szerepelt, miközben
  • Magyarországon az Aldi Süd működik.

„Az, hogy ennyien az Aldit nevezik meg kedvenc szupermarketjükként, további ösztönzést jelent számunkra” – idézte a közlemény Volker Schulzot, az Aldi Nord Germany beszerzési ügyvezetőjét.

A felmérést a MarkenDetektive alkalmazáson keresztül végezték. A regisztráló felhasználókat arról kérdezték, hogy a németországi szupermarketláncok közül melyikben szeretnek a leginkább vásárolni.

Patrick Sieber, a MarkenDetektive alapítója és ügyvezetője szerint a kedvenc áruház megnevezése nem egyszerűen egy hagyományos közvélemény-kutatás.

Azt mutatja meg mindenféle szépítés nélkül, hogy az emberek valójában hol szeretnek vásárolni

 – fogalmazott. A felmérésben mintegy 150 000 vásárló vett részt.

Az alkalmazás ugyanakkor nemcsak a vásárlói preferenciákat méri. A felhasználók termékeket is beszkennelhetnek, és információkat kaphatnak arról, hogy az adott saját márkás terméket melyik gyártó készíti.

Az alkalmazásban emellett össze is lehet hasonlítani a termékeket az összetevők, a tápértékek, valamint a márkás és saját márkás termékek árai alapján.

A napokban újabb mérföldkőhöz ért a Lidl nemzetközi terjeszkedése: a német diszkontlánc megnyitotta 13 ezredik üzletét Németországban, a hesseni Raunheimban. A Lidl jelenleg 32 országban van jelen, Németországban pedig már több mint 3250 üzletet működtet – cikkünket itt találja.

Az Aldi termékeinek 90 százaléka saját márkás

Az Aldi külön kiemelte, hogy választékának mintegy 90 százalékát saját márkás termékek alkotják. Ez a diszkontmodell egyik kulcseleme, hiszen a saját márkák segítségével az áruházláncok nagyobb kontrollt gyakorolhatnak a beszerzés és az árazás felett.

Simon Gelzer, az Aldi Süd országos beszerzésért felelős ügyvezetője szerint a vállalat célja továbbra is az, hogy megfelelő minőséget kínáljon a lehető legalacsonyabb áron.

„A diszkont-kiskereskedelem úttörőiként az a célunk, hogy mindenki számára jó minőséget kínáljunk a legjobb áron” – mondta.

Hozzátette: ezt képviselik az Aldi saját márkás termékei is. A vállalat szerint ezért különösen fontos számukra, hogy egy független felmérés ismét azt mutatja, hogy a vásárlók értékelik ezt az üzleti modellt.

Meglepetés a Lidl kiszorulása a dobogóról

A felmérés legnagyobb meglepetése, hogy a hagyományos szupermarket-láncként működő Edeka megelőzte a Lidlt, így a Lidl ezúttal lecsúszott a dobogóról. A szakértők ezt azzal magyarázzák, hogy a fogyasztók a puszta diszkont árak mellett egyre inkább értékelik a prémium minőséget és a szélesebb választékot.

A teljes népszerűségi rangsor a pontos százalékokkal:

🥇 1.Aldi Süd24,4 százalék
🥈 2.Aldi Nord19,8 százalék
🥉 3.EDEKA15,1 százalék
4.Lidl14,8 százalék
5.REWE8,8 százalék
6.Kaufland6,5 százalék
7.Penny4,2 százalék

Az Edeka mindössze 0,3 százalékponttal (15,1 százalék vs. 14,8 százalék) előzte meg a Lidlt, ami hatalmas fegyvertény egy hagyományos szupermarkettől a diszkontóriással szemben.

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