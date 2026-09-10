Döntöttek a boltláncokról: döbbenet, de a magyarok favoritja a dobogóra sem fért fel – az ősi riválisra húztak, s megvan a nevető harmadik is
A mintegy 150 ezer válaszadó körében végzett kutatás alapján az Aldi Süd végzett az első helyen, a voksok több mint 24 százalékával – számol be arról az ESM. Az Aldi Nord csaknem 20 százalékos eredménnyel a második lett, míg a Lidl a negyedik. A harmadik helyre az Edeka érkezett.
Aldi, Edeka, Lidl, Rewe, Kauflland: százötvenezer vásárló mondott ítéletet
A felmérés azért is érdekes a magyar piac számára, mert az Aldi mellett a szintén német hátterű Lidl is meghatározó szereplője mind a német, mind a hazai élelmiszer-kiskereskedelemnek. A német kutatásban ugyanakkor
- az Aldi két külön vállalatként szerepelt, miközben
- Magyarországon az Aldi Süd működik.
„Az, hogy ennyien az Aldit nevezik meg kedvenc szupermarketjükként, további ösztönzést jelent számunkra” – idézte a közlemény Volker Schulzot, az Aldi Nord Germany beszerzési ügyvezetőjét.
A felmérést a MarkenDetektive alkalmazáson keresztül végezték. A regisztráló felhasználókat arról kérdezték, hogy a németországi szupermarketláncok közül melyikben szeretnek a leginkább vásárolni.
Patrick Sieber, a MarkenDetektive alapítója és ügyvezetője szerint a kedvenc áruház megnevezése nem egyszerűen egy hagyományos közvélemény-kutatás.
Azt mutatja meg mindenféle szépítés nélkül, hogy az emberek valójában hol szeretnek vásárolni
– fogalmazott. A felmérésben mintegy 150 000 vásárló vett részt.
Az alkalmazás ugyanakkor nemcsak a vásárlói preferenciákat méri. A felhasználók termékeket is beszkennelhetnek, és információkat kaphatnak arról, hogy az adott saját márkás terméket melyik gyártó készíti.
Az alkalmazásban emellett össze is lehet hasonlítani a termékeket az összetevők, a tápértékek, valamint a márkás és saját márkás termékek árai alapján.
A napokban újabb mérföldkőhöz ért a Lidl nemzetközi terjeszkedése: a német diszkontlánc megnyitotta 13 ezredik üzletét Németországban, a hesseni Raunheimban. A Lidl jelenleg 32 országban van jelen, Németországban pedig már több mint 3250 üzletet működtet – cikkünket itt találja.
Az Aldi termékeinek 90 százaléka saját márkás
Az Aldi külön kiemelte, hogy választékának mintegy 90 százalékát saját márkás termékek alkotják. Ez a diszkontmodell egyik kulcseleme, hiszen a saját márkák segítségével az áruházláncok nagyobb kontrollt gyakorolhatnak a beszerzés és az árazás felett.
Simon Gelzer, az Aldi Süd országos beszerzésért felelős ügyvezetője szerint a vállalat célja továbbra is az, hogy megfelelő minőséget kínáljon a lehető legalacsonyabb áron.
„A diszkont-kiskereskedelem úttörőiként az a célunk, hogy mindenki számára jó minőséget kínáljunk a legjobb áron” – mondta.
Hozzátette: ezt képviselik az Aldi saját márkás termékei is. A vállalat szerint ezért különösen fontos számukra, hogy egy független felmérés ismét azt mutatja, hogy a vásárlók értékelik ezt az üzleti modellt.
Meglepetés a Lidl kiszorulása a dobogóról
A felmérés legnagyobb meglepetése, hogy a hagyományos szupermarket-láncként működő Edeka megelőzte a Lidlt, így a Lidl ezúttal lecsúszott a dobogóról. A szakértők ezt azzal magyarázzák, hogy a fogyasztók a puszta diszkont árak mellett egyre inkább értékelik a prémium minőséget és a szélesebb választékot.
A teljes népszerűségi rangsor a pontos százalékokkal:
|🥇 1.
|Aldi Süd
|24,4 százalék
|🥈 2.
|Aldi Nord
|19,8 százalék
|🥉 3.
|EDEKA
|15,1 százalék
|4.
|Lidl
|14,8 százalék
|5.
|REWE
|8,8 százalék
|6.
|Kaufland
|6,5 százalék
|7.
|Penny
|4,2 százalék
Az Edeka mindössze 0,3 százalékponttal (15,1 százalék vs. 14,8 százalék) előzte meg a Lidlt, ami hatalmas fegyvertény egy hagyományos szupermarkettől a diszkontóriással szemben.