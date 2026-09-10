Döntöttek a boltláncokról: döbbenet, de a magyarok favoritja a dobogóra sem fért fel – az ősi riválisra húztak, s megvan a nevető harmadik is

A mintegy 150 ezer válaszadó körében végzett kutatás alapján az Aldi Süd végzett az első helyen, a voksok több mint 24 százalékával – számol be arról az ESM. Az Aldi Nord csaknem 20 százalékos eredménnyel a második lett, míg a Lidl a negyedik. A harmadik helyre az Edeka érkezett.

Az Aldi és a Lidl versenyéből egy friss német fogyasztói felmérésben az Aldi került ki győztesen (illusztráció)

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Aldi, Edeka, Lidl, Rewe, Kauflland: százötvenezer vásárló mondott ítéletet

A felmérés azért is érdekes a magyar piac számára, mert az Aldi mellett a szintén német hátterű Lidl is meghatározó szereplője mind a német, mind a hazai élelmiszer-kiskereskedelemnek. A német kutatásban ugyanakkor

az Aldi két külön vállalatként szerepelt, miközben

Magyarországon az Aldi Süd működik.

„Az, hogy ennyien az Aldit nevezik meg kedvenc szupermarketjükként, további ösztönzést jelent számunkra” – idézte a közlemény Volker Schulzot, az Aldi Nord Germany beszerzési ügyvezetőjét.

A felmérést a MarkenDetektive alkalmazáson keresztül végezték. A regisztráló felhasználókat arról kérdezték, hogy a németországi szupermarketláncok közül melyikben szeretnek a leginkább vásárolni.

Patrick Sieber, a MarkenDetektive alapítója és ügyvezetője szerint a kedvenc áruház megnevezése nem egyszerűen egy hagyományos közvélemény-kutatás.

Azt mutatja meg mindenféle szépítés nélkül, hogy az emberek valójában hol szeretnek vásárolni

– fogalmazott. A felmérésben mintegy 150 000 vásárló vett részt.

Az alkalmazás ugyanakkor nemcsak a vásárlói preferenciákat méri. A felhasználók termékeket is beszkennelhetnek, és információkat kaphatnak arról, hogy az adott saját márkás terméket melyik gyártó készíti.

Az alkalmazásban emellett össze is lehet hasonlítani a termékeket az összetevők, a tápértékek, valamint a márkás és saját márkás termékek árai alapján.

A napokban újabb mérföldkőhöz ért a Lidl nemzetközi terjeszkedése: a német diszkontlánc megnyitotta 13 ezredik üzletét Németországban, a hesseni Raunheimban. A Lidl jelenleg 32 országban van jelen, Németországban pedig már több mint 3250 üzletet működtet – cikkünket itt találja.

Az Aldi termékeinek 90 százaléka saját márkás

Az Aldi külön kiemelte, hogy választékának mintegy 90 százalékát saját márkás termékek alkotják. Ez a diszkontmodell egyik kulcseleme, hiszen a saját márkák segítségével az áruházláncok nagyobb kontrollt gyakorolhatnak a beszerzés és az árazás felett.