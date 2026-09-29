Nagy váltás a magyar Pennynél: Németországból érkezik az új vezérigazgató, rögtön a Lidl lett az új célpont

A vállalati közlemény szerint Philipp Stiehler kiterjedt kiskereskedelmi és beszerzési tapasztalattal rendelkezik, közel 15 éve dolgozik a REWE Csoportnál, és komoly szakmai előélettel kerül a magyarországi PENNY élére.

Philipp Stiehler 2026. októbr 1-től veszi át a PENNY Magyarország irányítását

Fotó: Penny

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Az új vezérigazgató a Metro AG-nél és az EDEKA-nál betöltött pozícióit követően 2013-ban csatlakozott a cégcsoporthoz kategóriamenedzsment- és beszerzési igazgatóként. 2015-től a vállalatcsoport központi nemzetközi beszerzési szervezeténél (REWE Group Buying) igazgatóként folytatta, majd 2019-től divízió felelősként működött az igazgatóságban. Philipp Stiehler 2023 óta a REWE Group Buying GmbH igazgatósági tagja, 2025. szeptember 1-től a németországi PENNY Délnyugati Régiójának igazgatósági elnöki pozícióját töltötte be.

A magyarországi leányvállalat irányítását Mathias Mentroptól veszi át, aki 2023-ban érkezett a PENNY élére.

A váltást követően Mathias Mentrop a PENNY kötelékében, a csehországi leányvállalat vezérigazgatójaként folytatja karrierjét.

„Erős pozícióban veszem át a vállalatot Mathias Mentroptól, ami kiváló kiindulópont a következő növekedési fázishoz. Több mint két évtizede dolgozom a kiskereskedelemben, ez idő alatt a cégcsoporton belül is jelentős tapasztalatot szereztem a nemzetközi beszerzések és a regionális hálózatfejlesztés területén. Ezeket szeretném most a magyar üzletág javára fordítani.

Célom, hogy tovább erősítsük a PENNY Magyarország piaci pozícióját annak érdekében, hogy vásárlóink ​​számára országszerte az első számú választássá váljunk, miközben tovább építjük kapcsolatainkat hazai beszállítóinkkal

– nyilatkozta Philipp Stiehler, a PENNY Magyarország új vezérigazgatója.

A boltok száma alapján a PENNY vezeti a magyarországi diszkontláncok listáját

A PENNY Market Kft. már 30 éve van jelen Magyarországon: az üzletlánc 1996-os indulása óta folyamatosan bővül és fejlődik.

Jelenleg 247 üzletet és három logisztikai központot üzemeltet, és több mint 5000 munkatársat foglalkoztat országszerte.

Ezzel boltszámuk nagyobb, mint az egyébként bevétel alapján legnagyobb diszkonthálózatnak számító Lidl Magyarországé.