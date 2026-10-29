Két hónap alatt kétszer is visszaesett a magyar energiaimport, miközben a behozatal egésze nőtt

A KSH külkereskedelemre vonatkozó adatai szerint a szeptemberi kivitel volumene 4,6 százalékkal, a behozatalé 5,4 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,1 százalékkal meghaladta a 2026. augusztusit, az importé 1,0 százalékkal elmaradt attól. Szeptemberben 907 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,6 százalékkal, a behozatalé 5,4 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.

Közzétette a külkereskedelem szeptemberi adatait a KSH (illusztráció)

Fotó: Northfoto

Így teljesített a külkereskedelem szeptemberben

A kivitel értéke 16,2 milliárd euró (5932 milliárd forint), a behozatalé 15,3 milliárd euró (5601 milliárd forint) volt.

2026. szeptemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

euróban kifejezve az export értéke 21 százalékkal, az importé 20 százalékkal nőtt.

naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 4,6 százalékkal nőtt, a behozatalé 5,4 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 7,7 százalékkal, a behozatalban 5,9 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,7 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 6,8 százalékkal, a dollárhoz mérten 5,0 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 9,9 százalékkal, importvolumene 18 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport volumenváltozása a kiviteli oldalon 5,7 százalékponttal, a behozatalban 8,7 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom növekedéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 0,8 százalékkal nőtt, importvolumene 7,2 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,1 százalékponttal gyorsította, az importban 2,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom emelkedését.

Az energiahordozók exportvolumene 28 százalékkal, az importjuké 7,9 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók volumenváltozása az export oldalon 1,1 százalékponttal, az import oldalon 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom növekedését. (Az augusztusi adatokkal összevetve: az energiahordozók importjának volumene augusztusban 7,4, szeptemberben pedig 7,9 százalékkal csökkent éves összevetésben. Az export visszaesése még ennél is nagyobb volt: augusztusban 36, szeptemberben 28 százalék. Kérdés lehet az, hogy a visszaesés mennyiben tükrözi a hazai energiafelhasználás változását, illetve az energiahordozók külkereskedelmének és beszerzésének átalakulását, ezt azonban csak részletesebb, energiahordozókra bontott adatok alapján lehet megválaszolni.)