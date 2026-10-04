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Már szimulálni kell az online vásárlást a függők miatt – nem a termék, hanem a beszerzés folyamata adja az élményt

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Sorra jelennek meg azok a weboldalak, amelyek tökéletesen szimulálják az online vásárlás élményét. Határidős akciók, csomagkövetési szolgáltatás és jutalmak bezsebelése biztosítja felhasználóiknak azt a dopaminlöketet, amelyet egy valódi online vásárlásnál is megtapasztalnak, csakhogy itt a végén nem kell kifizetni a nemlétező rendelést. A különös trend mögött az egyre gyorsuló fogyasztói szokások állnak, a módszer hatása azonban még kérdéses.
VG
2026.10.04, 13:36

A „dopaminoldalakként” emlegetett szolgáltatások Dél-Koreából indultak, és más országokban is megjelentek. Az ötlet arra épül, hogy a fogyasztó nem feltétlenül csak a kiválasztott termékre vágyik: egy online vásárlásnál a keresgélés, az ajánlatok összehasonlítása és a rendelés leadása önmagában is vonzó lehet. A várakozás szintén része az élménynek. A vásárló elképzeli, milyen lesz használni az új terméket, figyeli a csomag útját, és készül az érkezésére. Az átvétel viszont nem mindig okoz akkora örömöt, mint amekkorát előzetesen remélt. A szimulációs oldalak a vásárlási folyamatnak éppen ezt, a kézbesítés előtti szakaszát próbálják megőrizni.

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Online vásárlás (illusztráció) 
Fotó: Andrey_Popov / Shutterstcok

Online vásárlás: nesze semmi, fogd meg jól 

A dél-koreai FoodNeverComes nevű oldal például az ételrendelés menetét másolja le. A Financial Times beszámolója szerint az alkalmazás egyetemista készítőjét, Park Seo-hyunt saját költekezése ösztönözte: egyetlen hónapban több mint egymillió vont, mai árfolyamon mintegy 240 ezer forintot fordított online ételrendelésre. Az alkalmazásban a felhasználók végigmehetnek a rendelés lépésein, majd visszajelzést kapnak arról, mennyi pénzt és kalóriát „takarítottak meg” azzal, hogy végül nem kértek valódi ételt. 

A rendelés élménye így megmarad, de nem követi sem fizetés, sem tényleges kiszállítás.

A FakeHaul ugyanezt az elvet alkalmazza a webshopok világában. Ruházati, szépségápolási és elektronikai termékek között lehet válogatni, miközben kedvezmények és időkorlátos ajánlatok idézik a valódi online piactereket. A felhasználó összeállíthatja és lezárhatja a rendelését, a kiválasztott árukért azonban nem kell fizetnie. Az oldalt Jack Yang, a Microsoft szoftverfejlesztője készítette. 

Elmondása szerint azt akarta kipróbálni, hogy a keresgélés, az összehasonlítás és a rendelés izgalma elválasztható-e a pénzügyi következményektől. 

A szolgáltatás azoknak az impulzusvásárlóknak kínál alternatívát, akik megszokásból nyitják meg az alkalmazásokat, és akkor is rendelnek, amikor nincs szükségük semmire.

A szimuláció lehetőséget ad arra, hogy végigvigyék a megszokott folyamatot, következmények nélkül. A FakeHaul a visszafogott költekezést is az élmény részévé teszi: a rendelés végén megosztható bizonylat mutatja, mennyit nem költött el a felhasználó. Így a megvásárolt termékek helyett az elkerült kiadással lehet büszkélkedni.

A spórolás ára

Az álvásárlás legfontosabb kérdése, hogy mi történik a képzeletbeli rendelés után. Elmúlik a költekezési késztetés, vagy a böngészés inkább kedvet csinál egy valódi vásárláshoz? A módszer ellentmondása, hogy ezek az oldalak maguk is használják a webshopok figyelemfelkeltő eszközeit. A FakeHaul például naponta megpörgethető kuponkereket kínál, amely rendszeres visszatérésre ösztönzi a látogatókat. 

Yang elismerte, hogy ez dilemmát jelent: 

miközben a cél a valódi vásárlás helyettesítése, a rendelés ismételt eljátszása tovább is erősítheti a szokást.

A fejlesztő ezért 

  • szórakoztató szolgáltatásként határozza meg az oldalt, és 
  • nem állítja, hogy bizonyított megoldást kínál a kényszeres vásárlásra. 

A Washington Post által megszólaltatott szakértők szerint egyelőre kevés kutatás mutatja meg, hogy az ilyen szimulációk tartósan mérséklik-e az impulzív költést. Az újdonság varázsa idővel elmúlhat, miközben a vásárlás mögött álló érzelmi szükségletek felerősödhetnek.

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