Már szimulálni kell az online vásárlást a függők miatt – nem a termék, hanem a beszerzés folyamata adja az élményt

A „dopaminoldalakként” emlegetett szolgáltatások Dél-Koreából indultak, és más országokban is megjelentek. Az ötlet arra épül, hogy a fogyasztó nem feltétlenül csak a kiválasztott termékre vágyik: egy online vásárlásnál a keresgélés, az ajánlatok összehasonlítása és a rendelés leadása önmagában is vonzó lehet. A várakozás szintén része az élménynek. A vásárló elképzeli, milyen lesz használni az új terméket, figyeli a csomag útját, és készül az érkezésére. Az átvétel viszont nem mindig okoz akkora örömöt, mint amekkorát előzetesen remélt. A szimulációs oldalak a vásárlási folyamatnak éppen ezt, a kézbesítés előtti szakaszát próbálják megőrizni.

Online vásárlás (illusztráció)

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstcok

Online vásárlás: nesze semmi, fogd meg jól

A dél-koreai FoodNeverComes nevű oldal például az ételrendelés menetét másolja le. A Financial Times beszámolója szerint az alkalmazás egyetemista készítőjét, Park Seo-hyunt saját költekezése ösztönözte: egyetlen hónapban több mint egymillió vont, mai árfolyamon mintegy 240 ezer forintot fordított online ételrendelésre. Az alkalmazásban a felhasználók végigmehetnek a rendelés lépésein, majd visszajelzést kapnak arról, mennyi pénzt és kalóriát „takarítottak meg” azzal, hogy végül nem kértek valódi ételt.

A rendelés élménye így megmarad, de nem követi sem fizetés, sem tényleges kiszállítás.

A FakeHaul ugyanezt az elvet alkalmazza a webshopok világában. Ruházati, szépségápolási és elektronikai termékek között lehet válogatni, miközben kedvezmények és időkorlátos ajánlatok idézik a valódi online piactereket. A felhasználó összeállíthatja és lezárhatja a rendelését, a kiválasztott árukért azonban nem kell fizetnie. Az oldalt Jack Yang, a Microsoft szoftverfejlesztője készítette.

Elmondása szerint azt akarta kipróbálni, hogy a keresgélés, az összehasonlítás és a rendelés izgalma elválasztható-e a pénzügyi következményektől.

A szolgáltatás azoknak az impulzusvásárlóknak kínál alternatívát, akik megszokásból nyitják meg az alkalmazásokat, és akkor is rendelnek, amikor nincs szükségük semmire.

A szimuláció lehetőséget ad arra, hogy végigvigyék a megszokott folyamatot, következmények nélkül. A FakeHaul a visszafogott költekezést is az élmény részévé teszi: a rendelés végén megosztható bizonylat mutatja, mennyit nem költött el a felhasználó. Így a megvásárolt termékek helyett az elkerült kiadással lehet büszkélkedni.