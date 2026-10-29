Még többet fognak tudni a bolti vásárlásainkról: előbb-utóbb a magyar vásárlók is pénztárcájukon érzik a kasszáknál, amit a ShopX művel majd a digitális térben

A fizikai boltokban elköltött pénz jelentős része egyelőre kívül esik a digitális reklámok hatékonyságát mérő rendszereken. Ezen változtatna a ShopX, amely a vásárlási szokások jobb megismerésére és a hirdetések eredményességének mérésére építene új platformot – derül ki a globális vállalatcsoport közleményéből. A 27 piacon működő vállalatcsoport a Flippet, a Shopfullyt és a MEDIA CENTRAL-t fogja össze, a tájékoztatás szerint e cégek továbbra is saját márkanevük alatt működnek tovább.

A ShopX globlális vállalatcsoportként a digitális térben alkalmaz olyan technoiógiákat, melyek révén célzottabban elő lehet segítetni a bolti vásárlásokat (illusztráció)

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Egységes technológiai hátteret vezet be a ShopX, egyik vállalata Magyarországon is jelen van

A több mint ezer munkatársat foglalkoztató csoport közlése szerint több ezer kiskereskedelmi vállalattal és márkával dolgozik együtt, megoldásai pedig összesen 400 millió vásárlót érnek el. A három vállalat továbbra is saját márkaneve alatt működik, a közös csoport technológiai hátteret és nemzetközi méretet biztosít számukra.

A magyar vásárlók szempontjából azért is lehet releváns a bejelentés, mert a Shopfully hazai jelenléttel rendelkezik: a Shopfully Hungary Kft. budapesti székhellyel működik. A vállalat digitális marketingmegoldásai között szerepel az akciós ajánlatok online terjesztése és a fogyasztók fizikai üzletekbe terelését támogató reklámtevékenység.

A ShopX indulása tehát nem egy teljesen új szereplő magyarországi piacra lépését jelenti. A bejelentés jelentőségét az adhatja, hogy csoportba integrálódó cégek egységesebb technológiai háttérrel, nagyobb nemzetközi ügyfélkörrel és összehangolt fejlesztésekkel folytatják tevékenységüket. A közlemény ugyanakkor nem nevezi meg, hogy mely magyar üzletláncok vesznek részt a ShopX új platformjában, és azt sem, mikor jelenhetnek meg új szolgáltatások a hazai fogyasztók számára.

A reklámot már nemcsak a kattintások alapján mérnék

A ShopX közleménye alapján érdemes pontosabban megvilágítani, mit jelent az az állítás, hogy a vállalat üzleti modelljének középpontjában a retail media, vagyis a kiskereskedelmi média áll, a fizikai boltokra koncentrálva.

A cég által támpontként választott fogalom lényege, hogy a kereskedők saját digitális felületeiken, vásárlási környezetükben és a fogyasztók elérésére alkalmas csatornáikon reklámlehetőségeket kínálnak a márkáknak.