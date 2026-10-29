Még többet fognak tudni a bolti vásárlásainkról: előbb-utóbb a magyar vásárlók is pénztárcájukon érzik a kasszáknál, amit a ShopX művel majd a digitális térben
A fizikai boltokban elköltött pénz jelentős része egyelőre kívül esik a digitális reklámok hatékonyságát mérő rendszereken. Ezen változtatna a ShopX, amely a vásárlási szokások jobb megismerésére és a hirdetések eredményességének mérésére építene új platformot – derül ki a globális vállalatcsoport közleményéből. A 27 piacon működő vállalatcsoport a Flippet, a Shopfullyt és a MEDIA CENTRAL-t fogja össze, a tájékoztatás szerint e cégek továbbra is saját márkanevük alatt működnek tovább.
Egységes technológiai hátteret vezet be a ShopX, egyik vállalata Magyarországon is jelen van
A több mint ezer munkatársat foglalkoztató csoport közlése szerint több ezer kiskereskedelmi vállalattal és márkával dolgozik együtt, megoldásai pedig összesen 400 millió vásárlót érnek el. A három vállalat továbbra is saját márkaneve alatt működik, a közös csoport technológiai hátteret és nemzetközi méretet biztosít számukra.
A magyar vásárlók szempontjából azért is lehet releváns a bejelentés, mert a Shopfully hazai jelenléttel rendelkezik: a Shopfully Hungary Kft. budapesti székhellyel működik. A vállalat digitális marketingmegoldásai között szerepel az akciós ajánlatok online terjesztése és a fogyasztók fizikai üzletekbe terelését támogató reklámtevékenység.
A ShopX indulása tehát nem egy teljesen új szereplő magyarországi piacra lépését jelenti. A bejelentés jelentőségét az adhatja, hogy csoportba integrálódó cégek egységesebb technológiai háttérrel, nagyobb nemzetközi ügyfélkörrel és összehangolt fejlesztésekkel folytatják tevékenységüket. A közlemény ugyanakkor nem nevezi meg, hogy mely magyar üzletláncok vesznek részt a ShopX új platformjában, és azt sem, mikor jelenhetnek meg új szolgáltatások a hazai fogyasztók számára.
A reklámot már nemcsak a kattintások alapján mérnék
A ShopX közleménye alapján érdemes pontosabban megvilágítani, mit jelent az az állítás, hogy a vállalat üzleti modelljének középpontjában a retail media, vagyis a kiskereskedelmi média áll, a fizikai boltokra koncentrálva.
A cég által támpontként választott fogalom lényege, hogy a kereskedők saját digitális felületeiken, vásárlási környezetükben és a fogyasztók elérésére alkalmas csatornáikon reklámlehetőségeket kínálnak a márkáknak.
A ShopX ezt a modellt a fizikai üzletekre is kiterjesztené, azaz a reklám- és médiatámogatás nem csak az online térben lebonyolított vásárlásokra korlátozódik, hanem ellenkezőleg: a vállalat az online térben megjelenő reklám- és támogatótartalmak hatékonyságát kívánja növelni úgy, hogy azok a kereskedők oldalán a fizikai vásárlásokat erősítsék.
A cél, hogy a márkák ne csak azt lássák, hányan találkoztak egy hirdetéssel vagy kattintottak rá, hanem a reklám és a bolti értékesítés közötti kapcsolatot is jobban mérhessék.
A vállalat által idézett WARC-adatok szerint a globális retail media piac értéke elérte a 200 milliárd dollárt. A csoport azzal indokolja a fejlesztést, hogy az eMarketer adatai szerint
a teljes kiskereskedelmi forgalom mintegy 80 százaléka továbbra is fizikai üzletekben realizálódik, a napi fogyasztási cikkek esetében pedig ez az arány megközelíti a 90 százalékot.
Ugyanakkor a vállalat szerint a bolti vásárlások jelentős része jelenleg kevésbé átlátható a hirdetők számára, miközben a márkák egyre inkább olyan reklámokra költenének, amelyek eredménye közvetlenül mérhető.
Célzottabb akciók jöhetnek
A fogyasztók számára a fejlesztés egyik lehetséges előnye, hogy a kereskedők és a márkák pontosabban igazíthatják ajánlataikat a vásárlási szokásokhoz:
- a digitális akciós újságok,
- a helyi kedvezmények, és
- a célzott kampányok segítségével
könnyebbé válhat az ajánlatok közötti tájékozódás.
Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a termékek olcsóbbak lesznek, vagy hogy a vásárlók több kedvezményt kapnak, bár ez is elképzelhető következmény lehet. A platform elsődleges üzleti célja a kereskedők és a hirdetők reklámtevékenységének hatékonyabbá tétele.
Felvásárlásokkal és technológiai fejlesztésekkel növekedne a csoport
A ShopX a közlemény szerint a korábbi tíz akvizícióra építve folytatná a technológiai beruházásokat, új piacokra lépne be, és további, a tevékenységét kiegészítő vállalatokat vásárolna fel.
Michael Silverman vezérigazgató szerint a közös platform célja, hogy a csoport egységes irányt adjon a további növekedésnek. Stefano Portu elnök és operatív igazgató úgy fogalmazott:
a vállalat a vásárlók, a kereskedők, a márkák és a médiatulajdonosok összekapcsolásával alakítaná át a fizikai kiskereskedelem reklámpiacát.
A magyar fogyasztók számára az érzékelhető változást az jelentheti majd, ha a nemzetközi fejlesztésekből új hazai szolgáltatások, átláthatóbb akciós ajánlatok vagy a vásárlási szokásokhoz jobban igazodó hirdetések jelennek meg a jövőben. Ezek azonban jelenleg a lapunk által megfogalmazott, lehetséges következtetések, ilyenek bevezetéséről a mostani bejelentés nem tartalmaz információkat.