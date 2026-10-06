Méreganyagok kerülhetnek a szervezetbe ezzel az élelmiszerrel, súlyos betegség lehet a vége – riasztott a hatóság, ne fogyassza el, ha vásárolt belőle
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (SZEGA Camembert Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g
- Tételszám: 232511
- Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21
- Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)
- Exportőr: ODEON SAS (Franciaország)
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)
A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Tájékoztató jellegű kép a termékről:
A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.
A Nébih tájékoztatása szerint az E. coli baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai, ahol fontos szerepet töltenek be; részük van vitaminok (K2, B) termelésében, és jelenlétükkel általában gátolják más, kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását. A legtöbb E. coli törzs hasznos, szervezetünk működéséhez feltétlenül szükséges. Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó E.coli törzs azonban megbetegítő tulajdonsággal rendelkezik; olyan méreganyagokat termelhet, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak. Ezek közé tartoznak az ún. EHEC (enterohemorrágiás, vérzéses bélgyulladást okozó) törzsek is, melyek olyan méreganyagot képesek termelni, mely nagyon hasonlít a vérhas megbetegedést okozó egyik Shigella szerotípus által termelt méreganyaghoz (shigatoxin).