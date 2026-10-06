Deviza
EUR/HUF365,23 -0,58% USD/HUF324,25 -1,01% GBP/HUF430,66 -0,52% CHF/HUF390,17 -0,98% PLN/HUF83,54 -0,36% RON/HUF68,28 -0,72% CZK/HUF14,97 -0,39% EUR/HUF365,23 -0,58% USD/HUF324,25 -1,01% GBP/HUF430,66 -0,52% CHF/HUF390,17 -0,98% PLN/HUF83,54 -0,36% RON/HUF68,28 -0,72% CZK/HUF14,97 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 476,19 +1,13% MTELEKOM2 580 +0,08% MOL5 045 +1,29% OTP41 500 +1,93% RICHTER12 320 +0,16% OPUS265,5 +1,51% ANY6 280 +0,8% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 320 +0,46% BUMIX9 158,39 +0,03% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 176,47 +1,23% BUX143 476,19 +1,13% MTELEKOM2 580 +0,08% MOL5 045 +1,29% OTP41 500 +1,93% RICHTER12 320 +0,16% OPUS265,5 +1,51% ANY6 280 +0,8% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 320 +0,46% BUMIX9 158,39 +0,03% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 176,47 +1,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Méreganyagok kerülhetnek a szervezetbe ezzel az élelmiszerrel, súlyos betegség lehet a vége – riasztott a hatóság, ne fogyassza el, ha vásárolt belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Shiga-toxin termelő Escherichia coli) mutattak ki Franciaországból származó nyerstejből készült sajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett.
VG
2026.10.06, 15:41
Szóljon hozzá!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (SZEGA Camembert Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

E.,Coli,,A,Common,Cause,Of,Bacterial,Diarrhea.,Colorized,Scanning, Termékvisszahívás e.coli baktérium miatt (elektronmikroszkóppal készített felvétel)
Termékvisszahívás e.coli baktérium miatt (elektronmikroszkóppal készített felvétel)
Fotó: Everett Collection /  Shutterstock

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g
  • Tételszám: 232511
  • Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21
  • Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)
  • Exportőr: ODEON SAS (Franciaország)

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.

A Nébih tájékoztatása szerint az E. coli baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai, ahol fontos szerepet töltenek be; részük van vitaminok (K2, B) termelésében, és jelenlétükkel általában gátolják más, kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását. A legtöbb E. coli törzs hasznos, szervezetünk működéséhez feltétlenül szükséges. Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó E.coli törzs azonban megbetegítő tulajdonsággal rendelkezik; olyan méreganyagokat termelhet, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak. Ezek közé tartoznak az ún. EHEC (enterohemorrágiás, vérzéses bélgyulladást okozó) törzsek is, melyek olyan méreganyagot képesek termelni, mely nagyon hasonlít a vérhas megbetegedést okozó egyik Shigella szerotípus által termelt méreganyaghoz (shigatoxin).

Kapcsolódó

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
676 cikk

 

Szóljon hozzá!
termék
toxin
baktérium
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu