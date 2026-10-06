Méreganyagok kerülhetnek a szervezetbe ezzel az élelmiszerrel, súlyos betegség lehet a vége – riasztott a hatóság, ne fogyassza el, ha vásárolt belőle

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (SZEGA Camembert Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Termékvisszahívás e.coli baktérium miatt (elektronmikroszkóppal készített felvétel)

Fotó: Everett Collection / Shutterstock

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g

Tételszám: 232511

Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21

Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)

Exportőr: ODEON SAS (Franciaország)

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.