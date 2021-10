Egyre több a környezet- és egészségtudatos vásárló, folyamatosan nő a kereslet a kizárólag természetes vagy újrahasznosított alapanyagokból készülő termékek iránt. A vállalkozások számára tehát kifizetődő lehet, ha bio-, natúr- vagy organikus árukat kínálnak. Ám ezt gyakran alaptalanul teszik: egy korábbi uniós felmérés szerint a zöld állítások 42 százaléka túlzó, hamis vagy megtévesztő.

Az ITM kezdeményezésére lezajlott május-júniusi ellenőrzés tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vállalkozások az arckrémek esetében tisztességesen járnak el. Az árucikkek természetes összetevőire, környezetkímélő előállítására hivatkozó tájékoztatások valósnak bizonyultak.

Októberben a hajápolók esnek át hasonló vizsgálaton. A fogyasztóvédelmi hatóság drogéria- vagy áruházláncokban, gyógynövény-szaküzletekben, bioboltokban és webshopokban ellenőrzi a bio, natúr vagy vegán jelölésű termékeket. Bekérik a minősítő tanúsítványt vagy egyéb igazoló dokumentumot, áttekintik a tanúsítók honlapján közzétett információkat. A gyártókat indokolt esetben a megtévesztő megnevezés pontosítására kötelezhetik. Az ellenőrzés eredményét a tervek szerint még novemberben közzéteszi a tárca.

A női kozmetikumokat termékbiztonsági szempontból is rendszeresen vizsgálja az ITM akkreditált laboratóriuma.

Egy májusban lezárult ellenőrzés a folyékony alapozók, színezett arckrémek és henna hajfestékek mikrobiológiai tisztaságát, tartósítószer- és nehézfémtartalmát mérte fel. Hat hennafesték forgalmazását megtiltották, mert jóval több mikroba, például penészgomba volt bennük annál, mint amennyi a használatot megelőző forró vizes elkeverés miatt elpusztul. Egy hajszínezőt veszélyes ólomtartalma miatt a vásárlóktól is visszahívtak.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta:

Az általánosabb ellenőrzéssorozatunkban ruházati és háztartási-vegyipari cikkek esetében is vizsgáljuk a környezetkímélő, fenntartható jellegükről szóló állítások valóságtartalmát. A kollégák szeptember végéig kutakodtak megtévesztő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok után, elsősorban a környezetbarát, újrahasznosított termékeket árusító és csomagolásmentes boltokban. A tapasztalatokat a közeljövőben összegezzük, várhatóan heteken belül nyilvánosságra hozzuk. A hamis zöld állítások felismerésének támogatását kiemelt területként emeltük be a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatunk idei felhívásába is.