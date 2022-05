Az Egyesült Államok boltjaiban a vásárlók az elmúlt évtizedek leggyorsabb ütemében emelkedett élelmiszeráraival találkozhattak, a grillcsirke ára azonban egyáltalán nem lett drágább a legnagyobb láncok kínálatában – közölte a CNN. Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal beszámolója szerint az élelmiszerárak átlagosan 9,4 százalékkal lettek magasabbak 2022 áprilisában, mint egy évvel korábban, ami 41 év óta a legnagyobb éves árnövekedés lett az államokban. Számos tényező emelte meg az árakat a közelmúltban: az időjárás csökkentette a terméshozamot, Oroszország Ukrajna elleni inváziója pedig megnövelte a búza és egyéb termények árát.

A vaj és a margarin 19,2 százalékkal, a tej ára 14,7 százalékkal, a liszt ára 14 százalékkal drágult. A gyümölcsök és zöldségek is jóval drágábbak lettek, a citrusfélék 18,6 százalékkal, a saláta 12,7 százalékkal kerülnek többe.

Fotó: Deb Lindsey / The Washington Post via Getty Images

A csirke árának 16,4 százalékos éves növekedése ellenére a grillcsirkéket továbbra is

4,99 dollárért (körülbelül 1800 forint) lehet megvásárolni a Costco és a BJ's Wholesale Club áruházláncoknál. A Meijer üzletlánc 5,99 dollárért (körülbelül 2200 forint) árulja az egész grillcsirkét, míg a Giant Eagle-ben 6,99 dollárért (körülbelül 2500 forint), a Publix lánc pedig 7,39 dollárért (több mint 2500 forint) kínálja.

Az amerikai hírtelevízió beszámolója szerint egy tudatos stratégia áll az üzletek azon döntése mögött, hogy a grillcsirkék nyomott árán nem változtatnak, hiszen a boltok így is próbálják kezelni az inflációt, és megtartani a vásárlóikat. A grillezett csirke a szupermarketek nagyra becsült áruja, mert bevonzza a vásárlókat az üzletekbe. A vállalatok versenyképesek akarnak maradni a grillcsirkék áraiban, és hajlandóak pénzt is veszíteni az eladásuk miatt, még akkor is, ha a termelési költségek emelkednek. Okkal nevezik ezt az árképzést veszteségvezetőnek, vagyis a terméket a piaci költségénél alacsonyabb áron adják el, hogy ezzel ösztönözzék a jövedelmezőbb áruk értékesítését.

Amint a vásárlók az üzletben vannak, a speciális árazott termék mellett számos áruval is megtölthetik a kosarukat, amelynek köszönhetően az üzlet magasabb árrésre tehet szert

– magyarázta el Ernest Baskin, a Saint Joseph's Egyetem élelmiszermarketing tanszékének docense. Ahogy a tej vagy a tojás ára, úgy a grillcsirke árazása is meghatározza egy üzlet értékét a fogyasztók szemében, így egy népszerű termék drágulása messzemenő következményekkel is járhat. A BJ áruházlánc vezérigazgatója, Bob Eddy az elmúlt napokban kiemelte, hogy a cég továbbra is szemelőt tartja bizonyos termékeik árazását, majd hozzátette, hogy bár gyártási költségeik megugrottak, a grillcsirkék forgalmi értékét szilárdan tartani fogják. A Giant Eagle-nél is népszerű a grillezett csirke, és a vállalatnál úgy gondolják, hogy „fontos a termék általános árának a megőrzése”. A CNN kitért arra, hogy talán nincs olyan üzlet, amely szorosabban kötődne a grillezett termékekhez, mint a Costco áruházlánc, amely több mint egy évtizede 4,99 dollárért értékesíti a grillcsirkét, és tavaly 106 millió darabot adott el belőlük. A kereskedelmi cég szándékosan mindig a boltjai hátsó részébe helyezi el a csirkét, abban a reményben, hogy a vásárlók a boltban nézelődve számos más árut is megvesznek, miközben elhaladnak a polcok előtt. A népszerű grillezett termék nyomott ára olyan fontos stratégia az amerikai áruházláncnak, hogy

450 millió dolláros baromfifeldolgozó üzemet épített Nebraskában, hogy saját csirkéit szállíthassa a boltokba. A 2019-ben megnyílt üzemben évente több mint 100 millió csirkét dolgoznak fel.