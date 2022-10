Több mint ezer alapvető élelmiszer árát fagyasztja be az Egyesült Királyságban a Tesco – számolt be róla az egyik legnagyobb brit napilap, a The Sun. Az angliai székhelyű nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc ezzel próbál a vásárlóknak lehetőséget adni, hogy kevesebbet költsenek az év végéig, főleg a karácsonyi ünnepekre készülődve. A szigetországiak 2023. január 3-ig rögzített áron vásárolhatják meg kedvenc termékeiket.

Az árstopos termékek értékesítése tetemes veszteséget okoz a kiskereskedőknek, ezért nehezen elképzelhető az angliaihoz hasonló árbefagyasztás.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Korábban egy másik angol szupermarket-hálózat, az 1899-ben alapított Morrisons is hasonlóan cselekedett, amikor 150 alapvető cikkének, köztük a csirkemellnek, burgonyának, kenyérnek, valamint a paradicsomos babkonzervnek, illetve több zöldségnek és gyümölcsnek az árát befagyasztotta.

A Morrisons másképpen is segíti vásárlóit, több üzletében bevásárlókocsikba gyűjtötték össze a legalapvetőbb termékeket 33,40 font (16 ezer forint) értékben, a trolit pedig bárki egyből a kasszához tolhatja.

A VG megkérdezte a Tesco magyarországi leányvállalatát, hogy itthon várható-e hasonló intézkedés. A sajtóosztálytól a következő választ kaptuk: „Az egyesült királyságbeli és a közép-európai piacaink eltérő szerkezetűek, és mások a vásárlási szokások és dinamikák, amelyek eltérő megközelítést kívánnak meg, de a cél ugyanaz: segítsünk a vásárlóknak egyensúlyban tartani háztartási kiadásaikat. Magyarországon üzleteinkben és online is éppen ezért árgarancia felirattal jelöljük azokat a termékeket, amelyeknek az árát tartósan alacsonyan tartjuk. Ez közel 700 alaptermék, illetve olyan árucikk, amelyeket a vásárlók gyakran keresnek. Ezeknek az árát minden héten ellenőrizzük, és vállaljuk, hogy

ha valahol a vásárló olcsóbban vásárolta meg a termékeket, akkor a különbözetet visszafizetjük.”

A közlemény kitér arra is, hogy a bevásárlás olcsóbb lehet Clubcard kártyával, majd kiemeli, hazánkban 1,5 millió aktív Clubcard-tag van.

A magyar Tesco október 2-án indította VasárnAPP programját, amelyben a vásárlók 5 százalék kedvezményt kapnak vásárlásuk összegéből, ha fizetéskor beszkennelik Clubcard alkalmazásuk erre jogosító kuponját.

A nyugdíjasok minden kedden szintén 5 százalék kedvezményt kapnak a végösszegből, ha használják a hűségkártyájukat. Ez több mint 2,5 millió embert érint az országban, akik közel 200 üzletükben élhetnek a lehetőséggel.

Zsugorodik a Tesco profitja is, nehéz időkre számítanak A Tescót is megcsapta a recesszió szele, üzemi nyeresége 10 százalékkal olvadt.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az árstopos termékek, a kristálycukor, búzafinomliszt, finomított napraforgó-étolaj, házi sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej értékesítése tetemes veszteséget okoz a kereskedőknek, így a magyarországi Tescónak is. Jelentős az árkülönbség ugyanis a beszerzési és a rögzített értékesítési ár között, azaz a kereskedők jóval magasabb áron szerzik be ezeket a cikkeket, mint amennyiért az üzleteikben árusítaniuk kell.