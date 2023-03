Magyarországon 44 százalékon tetőzött az élelmiszerárak inflációja – erről a Tesco Magyarország vezérigazgatója beszélt egy csütörtöki konferencián. Az eseményt a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szervezte "Recesszió v.s. konjunktúra 2023" címmel azzal a céllal, hogy átfogó képet adjon a kereskedelem aktuális helyzetéről. A plenáris előadók között szólalt fel Pálinkás Zsolt is.

Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A menedzser ennek keretében tért ki a hazai élelmiszerárakra. Azt mondta, hogy az idézett januári 44 százalékos adat mostanra már csökkenésnek indult. Szerinte a drágulást itthon alapvetően két tényező hajtotta fel: az energiakitettség, illetve az árfolyamkitettség. Mivel ezek nem hatottak olyan súllyal a régiós piacokon, Csehországban és Szlovákiában az élelmiszerdrágulás megállt 20 százaléknál, a Tesco anyapiacán, Angliában pedig mindössze 9 százalékot ért el. A drágulás hazai mértéke lefékezte a fogyasztást, ami logikus következménye volt a reálkeresetek csökkenésének. Pláne, hogy közben a megtakarításaikat is elkezdték felélni a háztartások.

Pálinkás Zsolt ugyanakkor arra is kitért, hogy Magyarország jó befektetési helyszín, mert a közép-európai régió sokkal dinamikusabb növekedésre képes, mint a nyugat-európai. Ezt főképp a kisebb bázissal magyarázta.

Ismertette azt is, hogyan reagáltak a fogyasztók a súlyos drágulási trendre. A vásárlások értékes kisebb lett és a vásárlói kosár szegmentálása is látványos. Miközben másfél éve egy átlagos családnál a havi vásárlások száma jellemzően négy volt és leginkább nagy bevásárlásokat bonyolítottak, most ugyanez majdnem tíz alkalomra ugrott és mindegyik kisebb vásárlásokat takar. Az is feltűnő, hogy a fogyasztók a minél közelebbi boltokat preferálják, valamint hogy a vásárlásokra fordított idő is bezuhant. Egy évtizede ez 120 perc körül alakult, mostanra 40 percre esett vissza. Azt is tapasztalják, hogy a fogyasztási hitelek aránya megemelkedett.

A Tesco Magyarország vezérigazgatója szerint a kiskereskedelemnek a jövőben arra kell koncentrálni, hogy képes legyen perszonalizálni a vásárlókat, vagyishogy személyre szabott ajánlatokat tudjon kínálni mindenkinek. Ez mindkét fél érdeke, mivel így jelentős spórolást érhet el a vásárló, amivel párhuzamosan az adott kereskedő felé lojalitás épülhet ki. Most a havi tíz bevásárlás 3-4 kereskedőnél megy végbe, de a perszonalizáció lehetőséget teremt arra, hogy mindegyik havi vásárlás ugyanannál a boltnál történjen.

A Tesco globálisan hat országban van jelen, összesen 450 ezer főt foglalkoztat, árbevétele mintegy 46 milliárd font. Magyarországon 11 ezer alkalmazottja van. Pálinkás Zsolt szerint az élelmiszerellátás a jövő egyik legfontosabb kérdése, mivel a Föld 8 milliárdos lélekszáma még 10-15 százalékkal nőni fog. Miközben a népesség felel túlsúllyal küzd, 850 millió ember éhezik. Ami azért különösen tarthatatlan, mert az élelmiszer harmada a kukában végzi. De nem csak ezen kell záros határidőn belül változtatni, hanem azon is, hogy az éellmezési lánc a világ harmadik legnagyobb károsanyag kibocsájtója.