A Lidl Magyarország március 6-tól, hétfőtől jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát – ezt a boltlánc vállalati kommunikációs cégvezetője közölte a Világgazdasággal.

Fotó: Róka László / MTI

Tőzsér Judit ezt azzal indokolta, hogy a Lidl Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlói számára a legjobb árakat tudja biztosítani.

Az intézkedésnek köszönhetően az érintett sajtok ára kiszereléstől és típustól függően akár 25 százalékkal csökken.

Az árcsökkentés következtében

a saját márkás Pilos 250 grammos Edami darabolt sajt 25 százalékkal kerül majd kevesebbe, így a jelenlegi 999 forintos ár helyett holnaptól 749 forintba kerül majd,

az 1 kilogrammos kiszerelésű Pilos trappista sajt 23 százalékkal, azaz 900 forinttal lesz olcsóbb, így 2990 forintos áron lesz elérhető a mostani 3890 forint helyett,

míg a 700 grammos Pilos trappista sajt 21 százalékkal, azaz 800 forinttal kerül majd kevesebbe, így 2999 forintot kell majd érte fizetni a jelenlegi 3079 forint helyett.

A laktózmentes 700 grammos kiszerelésű Pilos trappista sajt esetében az árcsökkenés mértéke szintén 21 százalékos, így hétfőtől 2999 forintért lesz elérhető az áruházakban.

A kommunikációs vezető arra is emlékeztetett, hogy a vállalat január elejétől már közel 200 termék árát csökkentette tartósan, a célja pedig, hogy a jövőben további árcsökkenést, kedvezményeket tudjon biztosítani a vásárlóinak minél több termékkategória esetében.

Miért csökkenti az árakat a Lidl?

A trappista árának csökkentése a hét közepére nyúlik vissza. Március 1-jén az Aldi Magyarország bejelentette, hogy terméktől függően 20–23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja a magyar beszerzésű trappista sajtjait. Hamar kiderült, hogy nem csak az Aldi járt el így, hanem a CBA is, csak ők nem verték nagydobra. Fodor Attila, a cég kommunikációs igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy ők is 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál március 1-jétől. Ezek után borítékolható volt, hogy a Lidl Magyarország sem marad ki a sorból és beszáll az árcsökkentésbe. Ez tehát most meg is történt.

A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy a hivatalos statisztika szerint brutális drágulás ment végbe a trappistánál. A gyártói márkás trappista sajt kilogrammonkénti ára 2021 október végén 2000 forint környékén alakult, addig ugyanez 2023 januárjára elérte az 5500 forintos szintet. A saját márkás trappista kilója éves bázison 2100 forintról a kétszeresére, 4200 forintos szintre drágult. Tehát bőven van miből csökkenteni az árakat.

Miért csökkentenek árakat a boltok?

Nem ez az első nagy árcsökkentési hullám, az első már februárban végigsöpört a magyar kiskereskedelmen. Akkor a vaj árát vágta vissza 20-25 százalékkal a paci szereplők nagyrésze, így az Aldi, a Lidl, a CBA vagy a Penny. A lépés egyértelműen annak szólt, hogy a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt: az áremelkedés kapcsán a vásárlók a lábukkal szavaztak, ez pedig az értékesítés volumenén egyértelműen meglátszott. Ez nagyon fontos eleme a folyamatnak, ugyanis ez az a helyzet sem a gyártói, sem a kereskedői oldalnak nem jó. A felek közötti konszenzus pedig meg is hozta a fogyasztói árak lefaragását, ezt látjuk most már második hónapja Magyarországon.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem szimplán arról van szó, hogy a valóban brutális kiskereskedelmi árverseny miatt a boltok maguktól lejjebb viszik az árszintet, hanem a beszállítók engedtek általánosan az átadói árakból. Vagyis annyi történt, hogy ezt az árcsökkenést nem tartják maguknál a boltok, hanem átengedik a fogyasztóknak.

Ezzel persze végeredményben valóban mérséklődtek a polci árak, ami különösen üdvözlendő a lassan másfél éve tartó drágulási folyamatot elnézve.

De voltaképpen nem az történik, hogy a boltok lemondanának a hasznukról, pusztán olcsóbban jutnak most hozzá az adott termékekhez.

Milyen termék ára csökken a legközelebb?

A trappista sajttal nincs vége az árháborúnak. A következő árcsökkentett termék már fel is tűnt a színen, ez pedig a száraztészta. A trendet ugyancsak Fodor Attila hirdette meg pénteken a Világgazdaságnak nyilatkozva. Azt közölte, hogy néhány napon belül a CBA és a Príma üzleteiben csökkeni fog a száraztészta ára, az árcsökkentés mértéke 5 százalék körül alakul majd. A boltlánc kommunikációs igazgatója ezt azzal magyarázta, hogy a legnagyobb magyar beszállító, a Gyermelyi ezen a héten ugyanekkora arányban mérsékelte a száraztészta átadói árát. Ezt az árelőnyt adja át teljes egészében a CBA a vásárlóknak. Arra lehet számítani, hogy mivel a Gyermelyi a hazai tésztapiac vezető szereplője, a többi termék árazása is leköveti a csökkenést, és a beszállítók rövid időn belül a többi boltnál is leviszik az áraikat. Ezt az árelőnyt pedig a kereskedők szinte biztosan továbbadják a fogyasztóknak, hiszen ellenkező esetben kiárazódnának az árversenyből. Vagyis minden bizonnyal napokon belül kiderül, hogy az Aldi, a Lidl és a többi bolt is csökkenti a száraztészta árát.