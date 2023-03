A bevásárlóközpont várakozása szerint a 2023-as évre prognosztizált gazdasági nehézségek nem fogják visszavetni a Pólus Center erős iparági pozícióját, a forgalom további növekedésére számít, bérbeadási stratégiája szerint új üzletek nyitása várható – közölte tulajdonosa, a CPI Property Group. Kiemelte, a tavalyi év pozitívan alakult, a ház látogatószáma 10, míg az áruház forgalma 25 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, míg a bérbeadottsága iparági viszonylatban kimagasló: 96 százalék fölött áll.

Azt azért a Pólus Centernél is elismerik, hogy a kiskereskedelmi szektor csaknem minden tagját megviselte a 2022-es év, a ház számára is kihívásokkal teli időszak volt, amelyet a globális gazdasági folyamatok határoztak meg: az energiaválság, az erős inflációs hatás, az üzemanyag- és rezsiárár-emelkedés, továbbá a megnövekedett gazdasági bizonytalanság hatására a háztartások vásárlóereje is csökkent.

Ugyanakkor a Pólus Center szerint nem következett be az a drámai visszaesés, amit fogyasztás szempontból prognosztizáltak a gazdasági szakértők.

A közlemény szerint az új kihívásokhoz igazodva a bevásárlóközpontoknak újra kell szabniuk a stratégiájukat, hogy elérjék a megcélzott vásárlói kört: a versenyképességet többek között a korszerű energiastratégia határozza meg. Az elmúlt öt évben végzett energiastratégiai korszerűsítéseknek köszönhetően

a Pólus Center gázfogyasztása 53 százalékkal, míg az elektromos áram felhasználás 30 százalékkal csökkent 2022 végére.

A beszámoló rámutat, a CPI Property Group felismerte az igényt a bevásárlóközpontban töltött idő minél változatosabb kihasználására, az élményalapú vásárlás fontosságára, ezért a tavalyi évben több közösségi teret is kialakított a pláza látogatói számára. Óriási népszerűségnek örvend a Pólus Bizalomkönyvtára, a Coworking iroda, illetve a gyerekek számára kialakított Chill Zone játékszoba.