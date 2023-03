Az összes magyarországi üzletét érintő beruházást jelentett be az ALDI Magyarország.

Fotó: Getty Images

Az erről kiadott közlemény szerint a modernizáció során új húshűtőkkel látja el áruházait a vállalat, így nagyobb árukínálat lesz elérhető kisebb helyen. Az új biatorbágyi hűtőházának is köszönhetően az áruházlánc az elmúlt évben

hétmilliárd forinttal nagyobb értékű megrendelést adott a magyar húsipar számára.

Az ALDI továbbra is kizárólag magyar forrásból szerzi be frisshús-termékeit.

Mit kell tudni az ALDI új hűtőiről?

Az eddigi hűtőládákat modern, üvegajtóval ellátott, döntött polcokkal rendelkező állóhűtők váltják. Az állóhűtők kisebb helyet foglalnak el a hűtőládákhoz képest, de kétszer akkora a polcfolyóméterben mért kapacitásuk. Egyrészt többféle termék helyezhető el bennük, másrészt egyszerre nagyobb mennyiséggel tölthetők fel. Az innovatív, 45 fokban döntött polcok kényelmesebb bevásárlási élményt biztosítanak a vásárlóknak, és egyszerűsítik a termékek elhelyezését az árufeltöltők számára. A hűtőkben egységesen digitális polccímkével váltja ki a papíralapú címkét az ALDI. Ezzel a környezetbarát megoldással nem csupán papírt és nyomtatási költséget, hanem értékes munkaidőt is megtakarít a vállalat, és a vásárlási élményt is javítja.

Mit fognak észrevenni a vásárlók az ALDI-ban?

Az ALDI megtartja üzleteiben az eddigi hűtőládák egy részét, így a korábbinál is több fagyasztott termék – a nyári időszakban például még gazdagabb fagylaltkínálat – lesz kapható. Az új álló hűtőknek köszönhetően 20 százalékkl nagyobb lesz az ALDI-nál egész évben kapható frisshús-kínálat, továbbá 15 egyéb termékkel – zsírokkal, szalonnákkal – bővül a szortiment. A nyári grillszezonban pedig kétszer annyi grilltermék lesz elérhető, mint korábban. A modern hűtők beépítésével felszabaduló alapterületnek köszönhetően a papír- és vegyi áruk a jövőben egy helyen lesznek megtalálhatók, így változik az áruházak belső elrendezése, áttekinthetőbb lesz a kínálat.

Mikor újulnak meg az ALDI boltjai?

Az ALDI már több mint egy éve teszteli új frisshús-prezentációs megoldását, amelyet több üzleténél is bevezetett. Az utóbbi időszakban megnyitott áruházai is már az új, modern hűtőkkel vannak felszerelve. A jövőben minden újonnan nyíló ALDI-egységbe az új hűtőket építik be,

a meglévő üzletek átalakítása pedig várhatóan 15 hónapot vesz igénybe.

Az új üzletbelső kialakítása éjjel történik, hogy a munkálatok ne zavarják a vásárlókat, akik reggel már a megújult környezetben kezdhetik a bevásárlást. „Az üzleteink húsrészlegét érintő beruházás teljes értéke megközelíti a 3 milliárd forintot, így vállalatunk három év alatt 13 milliárd forint értékben hajt végre boltjait és logisztikai láncát érintő fejlesztést Magyarországon” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a beruházás kapcsán.