A Lidl Magyarország hétfőtől ismét 70 termék fogyasztói árát csökkentette – jelentette be a legnagyobb hazai kiskereskedelmi lánc.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Ezúttal a pékáru is bekerült az árcsökkentett termékek körébe,

összesen 17 különféle pékáru ára mérséklődött.

Így például

az 1 kilogrammos félbarna kenyér ára 50 forinttal, 695 forintra csökkent,

az 1 kilogrammos szeletelt fehér kenyér ára szintén 50 forinttal lett olcsóbb és 899 forintra mérséklődött,

a sajttal szórt nosztalgia kifli ára is 20 forinttal csökkent,

míg a fahéjas tekercs 10 százalékkal lett olcsóbb.

Jelentős mértékben, 20 százalékkal csökkent a kilós kiszerelésben elérhető baromfi rudacska ára is, amit mostantól 949 forintért vehetnek meg a vásárlók.

A Lidl Magyarország emlékeztetett rá, hogy január eleje óta folyamatosan csökkenti a fogyasztói árakat: eddig több mint 300 termék árát vitték lejjebb. Ezek között helyet kaptak a különféle tej-és tejtermékek, így például a sajtok és a vajak, a száraztészták és a rizs is. A szendvicsfeltét ugyancsak tartósan alacsony áron érhető el, miután 11 százalékkal mérséklődött az ára, a gyorsfagyasztott csirkemájért (500 gramm) 16 százalékkal kell kevesebbet fizetni. Jelentős mértékben, 29 százalékkal csökkent az Alesto kaliforniai dióbél ára is, ami az eddigi 1699 forint helyett 1199 forintért szerezhető be.