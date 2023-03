Hétfőtől újabb száz termék lesz olcsóbb a Lidl üzleteiben, a tejtermékek után most már több tészta is kedvezőbb áron lesz kapható – derül ki a Lidl Magyarország hétfői közleményéből.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tájékoztatás szerint a beszállítókkal folytatott hosszú tárgyalások és a piaci változások hatására bővül az olcsóbban elérhető termékek listája, ahogy azt vasárnap már a Világgazdaság is jelezte.

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta, hogy január eleje óta közel 200 termék ára csökkent, ez bővül most 100 új árucikkel, amelyek döntő többsége tejtermék. Ugyanakkor nem kizárólag a sajtok vagy épp a tejföl lesz olcsóbb, így 16 százalékot esik a Combino durum száraztészták (spaghetti, fusilli, penne rigate, chifferini) ára is, de csaknem negyedével kevesebbet kell fizetnünk a Pikok szeletelt sertés szendvics sonkáért is.

Kedvezőbb lesz a Kania fűszerpaprika, a W5 mosogatógép tabletta, a Siempre tisztasági betét vagy a különböző méretű és kiszerelésű Lupilu Nature pelenkák ára is.

Miért csökkentenek árakat a boltok?

Nem ez az első nagy árcsökkentési hullám, az első már februárban végigsöpört a magyar kiskereskedelmen. Akkor a vaj árát vágta vissza 20-25 százalékkal a paci szereplők nagy része, az Aldi, a Lidl, a CBA és a Penny. A lépés egyértelműen annak szólt, hogy a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt: az áremelkedés miatt a vásárlók visszafogták költekezésüket, ez egyértelműen meglátszott az értékesítés volumenén. Ez nagyon fontos eleme a folyamatnak, ugyanis ez az a helyzet sem a gyártói, sem a kereskedői oldalnak nem jó. A felek közötti konszenzus pedig meg is hozta a fogyasztói árak lefaragását, ezt látjuk most már második hónapja Magyarországon.