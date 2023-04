„A húsvéti időszak felülmúlta a várakozásainkat. Általában közvetlenül az ünnepek előtt tetőzik a forgalom a kiskereskedelemben, de ezúttal még ennél is korábban bekövetkezett: ahogy a fizetések megérkeztek a bankszámlákra, az emberek egyből elindultak bevásárolni. Április eddig több mint biztató” – mondta a Világgazdaságnak Martin Coulam, a magyarországi Tesco működési igazgatója.

Az ünnepek előtt másfél millió darabnál több húsvéti édesség fogyott a Tesco üzleteiben.

Fotó: Tesco

Az ünnepek előtt a Tescóban

közel 2,3 millió darab tojás,

mintegy 140 ezer kilogramm sonka,

valamint 1,5 millió darabnál több húsvéti édesség fogyott.

A nagyhéten értékesített árucikkek száma meghaladta a 32 millió darabot, ezek jelentős részéhez Clubcard-kedvezményt használtak fel a vevők. Érdekesség továbbá, hogy legalább 57 ezer nyugdíjas vette igénybe a hűségkártya adta előnyöket a húsvétot megelőző utolsó kedden. A Tesco Otthonról házhozszállítási szolgáltatáson keresztül rendelt termékek darabszáma 50 százalékkal emelkedett ebben az időszakban.

Coulam szerint mindezek ellenére a magyarok sokkal jobban megbecsülik a pénzüket, ezzel rögtön az év első két hónapjában szembesültek. A vállalkozói kedv idén tudatosságba fordult át, az emberek óvatosan költenek, folyamatosan keresik a kedvezményeket, leárazásokat, miközben a saját márkák is egyre szélesebb körben terjednek. Elsősorban a ruházati, háztartási és kertészeti cikkek esetében látszik, hogy mennyire megváltoztak a vásárlói szokások, de szükséglet szempontjából hátrébb rangsorolódtak a szépség- és babaápolási szerek, valamint az állateledelek is. Az élelmiszereknél csökkent a hús- és tejtermékek iránti kereslet, de zöldségből és gyümölcsből is kevesebbet vásárolnak, mint korábban:

Az infláció enyhülésével nagy nyomástól szabadulhatnak meg a vevők, de a kiadásaikat illetően nem számítunk jelentős változásokra: a rezsiszámlák mellett továbbra is ott lesznek a viszonylag magas üzemanyagárak, a telefonszámlák, szóval az életük nem csak az élelmiszer körül forog majd.

„Nehezen tudjuk emiatt belőni a piacot, meghatározni a fogyasztói kosarakat” – folytatta a működési igazgató, hozzátéve, az elmúlt 14 hónapban, a háború kitörése óta nagyot fordult a világ, a magyarok pedig manapság érezhetően egyre kevesebb pénzből gazdálkodnak.

Hasonló tapasztalatokról beszélt a házhoz szállítással kapcsolatban is: a koronavírus-járvány idején mindenki bezárkózott, ez a szolgáltatás akkor élte a virágkorát. Azóta az emberek sokkal körültekintőbbek lettek a pénzügyeiket illetően, az online vásárlásra pedig mégsem lett hatással a drága benzin és dízel, a piac stagnál.

A magyarországi Tesco angol működési igazgatója, Martin Coulam szerint a magyarok mindig is árérzékenyek voltak.

Fotó: Tesco

Az átlagos webes fogyasztói kosár mindenesetre 28 ezer forint körül van, az ünnepek előtt ez az összeg viszont már 30 és 35 ezer forint között mozgott. Az áruházakban eközben átlagosan 6 ezer forintot hagynak ott a vevők.

„Van, akinek a Covid alatt bevált, más viszont inkább azért rendel, mert a saját otthonában komfortosabban érzi magát. Egyelőre nagy átmenetet nem fedeztünk fel az áruházi és internetes ügyfeleink között” – jegyezte meg.

A hazánkban 1996 óta élő brit úgy fogalmazott:

A Tesco sincs hozzászokva a két számjegyű inflációhoz, ezért kihívást jelent megbirkózni a megnövekedett termelői, beszállítói árakkal, amelyek sok esetben a magyar fizetőeszköz pénzromlásától függetlenek.

Ezek egy részét ugyan a vállalat próbálja lenyelni, de az energiaválság az áruházláncot is érzékenyen érintette, a villanyszámlája négyszeresére, a gázé meg majdnem három és félszeresére emelkedett az elmúlt két évben. A kiskereskedelmi szektorra egyébként sem jellemző az óriási haszonkulcs: a vállalatok többnyire 2–5 százalékos profitrátával operálnak, az eladásokból származó bevételek 65-70 százalékát pedig elviszi a beszállítói lánc.

A drágulással kapcsolatban is üzent a magyar vásárlóknak a Tesco-vezér Pálinkás Zsolt szerint tetőzött az élelmiszerárak inflációja, Magyarország pedig jó hely üzletelni.

„A költségeink szignifikáns részét, 78 százalékát a termékeink teszik ki, a maradék 22-t pedig a működésre fordítjuk, tehát nekünk sem mindegy, hogy mit mennyiért szerzünk be. Örömteli, hogy az elmúlt hetekben pozitív változás ment végbe a beszállítói árakban, ennek köszönhetően január óta immár több mint kétezer árucikk 9,5 százalékkal lett olcsóbb a Tescóban. A magyarok azonban továbbra is nagyon árérzékenyek, és ez a jövőben sem fog megváltozni” – mutatott rá.

A szakember megérti azokat, akik az országhatárt átlépve intézik a bevásárlásukat, bár úgy véli, az árakat több szempont miatt sem érdemes összehasonlítani: a régióban nincs egységes fizetőeszköz, eltér az áfa, az adózás, az energiaköltségek mértéke, és a beszállítók is különböznek.

A legutóbbi pénzügyi évben összesen 25 üzletét újította fel a Tesco, ebből 12 hipermarket volt. Idén rátesznek erre egy lapáttal, csak utóbbiból 30-at modernizálnak. A Shell-lel kötött megállapodásuk értelmében 2025-re 100 töltőállomás mini shopjában lehet majd Tesco-termékeket kapni.

A versenytársaknál zajló bérrendezéseket figyelemmel kísérik, de tőlük függetlenül is megemelték a dolgozóik fizetését az idén, ennek mértéke átlagosan 15 százalék volt az áruházakban.

„A vezető beosztású alkalmazottainkat, menedzsereinket mi is elismerjük, a versenyképes kereset mellett számos egyéb juttatás jár nekik: teljesítményalapú bónusz, céges autó, 15 százalékos vásárlási kedvezmény, egészségügyi hozzájárulás. Szerintem a Tescónak ezen a téren is van mire büszkének lennie” – hangsúlyozta Martin Coulam.

A Tesco 600 termék árát tartja tartósan alacsonyan, és a működési igazgató szerint különösen ügyelnek arra, hogy ezeket máshol ne lehessen olcsóbban megvenni. Ha mégis, akkor visszafizetik a különbözetet. A hűségkártyaprogram keretében 1200 árucikkre adnak kedvezményt az 1,7 millió Clubcard-tulajdonosnak, minden kedden pedig a nyugdíjasok kapnak 5 százalék engedményt a számlájuk végösszegéből.