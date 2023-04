Szembevitorlázik az MNB-vel Svédország, bele a recesszióba Egy nappal a közép-európai régió első, Budapesten végrehajtott kamatcsökkentése után folytatta kamatemeléseit a svéd jegybank. Annak ellenére, hogy a svéd infláció sokkal alacsonyabb a magyarnál, pont ugyanakkorát visszaesett náluk is a fogyasztás, mint nálunk, mert a bérek nem követik a drágulást, a svéd gazdaság visszaesőben van. Meg kell húzni a nadrágszíjat – erre figyelmeztette a briteket is a Bank of England.