A múlt héten söpört végig a magyar sajtón a hír, hogy ha minden jól megy, 2023 nyár végén, ősz elején újranyit a Corvin Áruház. Az információ két okból is nagy horderejű volt: egyfelől az épület felújítása most már hosszú évek óta tart, másfelől pedig a Corvin Áruház legendás, országos hírű bevásárlóközpont, amely csaknem évszázados múltra tekint vissza. Érthető tehát, hogy sokakat foglalkoztat az ingatlan sorsa.

A Corvin Áruház homlokzata heteken belül elkészül. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ugyan a Corvin Áruház – vagy ahogy újkori nevén hívják, a Corvin Palace – Budapest belvárosában, az egyik legforgalmasabb kereszteződésben és tömegközlekedési csomópontjában, a VIII. kerületben található, mégsem csak a fővárosiak körében számít népszerűnek. Ennek oka, hogy a Blaha Lujza tér déli oldalán lévő épületet a Keleti és Nyugati pályaudvar közelsége miatt a vidékről érkező vásárlók is könnyen megközelíthetik. Éppen ez a páratlan lokalizáció magyarázza a több évtizeden át tartó töretlen sikerét. Még 1926-ban nyílt meg, 1931-ben Magyarországon először mozgólépcsővel is felszerelték. Bár a rendszerváltás után a gombamód szaporodó plázák megrogyasztották a forgalmát,

minden esély megvan rá, hogy fennállásának százéves születésnapját újra a csúcson ünnepelje.

A hivatalosan 2021-ben kezdődött helyreállítása ugyanis lassan a végéhez közelít. A Corvin Áruház kiemelt státuszát jól mutatja, hogy korábbi hírek szerint a homlokzat felújítására a magyar kormány 300 millió forintot különített el. Ez persze csak egy kisebb része a beruházás értékének. A felújítás után három szinten kereskedelmi és ezzel részben átfedésben összesen négy szinten irodafunkciót tölt majd be mintegy 16,5 ezer négyzetméteren. A tetőszinten panorámateraszt alakítanak ki, gasztronómiai és kulturális élményeket is ígérnek. Arról egyelőre nincs szó, hogy az egykor itt üzemelő, híres-hírhedt Corvintető valamilyen formában visszatérhet-e.

Mennyibe kerül a Corvin Áruház felújítása?

Mindenesetre a beruházás előrehaladott készültsége miatt számos kérdés aktuálissá vált, így a beruházás pontos összegéről, az átadás üteméről, a leendő bérlők kilétéről, illetve általánosságban a Corvin Palace jövőjéről és lehetőségeiről is. Ezért a Világgazdaság megkereste a projekt gazdáját, a Corvin Áruház Kft.-t, Balogh Olivér tulajdonos pedig konkrét válaszokkal szolgált.

A Corvin Áruház teljes felújításának számlája körülbelül 20 millió euróban áll majd meg végül

– közölte lapunkkal. Az összeg átszámítva durván 7,5 milliárd forintnak felel meg. Balogh Olivér azt mondta, az összesen ötemeletes (plusz egy föld alatti szint) épület alsó két szintjének bérbeadása közel 100 százalékos, ugyanakkor az első emelet értékesítése még nem ért a végére, mivel ennek a műemléki felújítása eddig azt nem tette lehetővé. „A műemléki értékét tekintve ez a legizgalmasabb tere az épületnek, a homlokzaton kívül. Több érdeklődővel is folynak már erre a területre tárgyalások” – jegyezte meg.

Mikor adják át a Corvint, és milyen boltok lesznek benne?

Az áruház fejlesztése alapvetően három szakaszból tevődik össze. Az első a már említett homlokzat felújítása, amely május végéig fejeződik be. A második a kereskedelmi területek megvalósítása, ezek nyitása a nyár végén, szeptember elején várható. Itt már számos üzletteret átadtak végleges kialakításra a bérlőknek. Az irodaterületek kialakítása az áruház felújításának a harmadik szakasza, ezeknek az értékesítése a közeljövőben esedékes.

Május végén lekerülnek az állványok a Corvin Áruházról. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Azt viszont már lehet tudni, hogy milyen boltok és üzletek nyílnak a felújított Corvin Áruházban, lesz

SPAR,

DM,

Erste Bank,

Hanami Sushi,

Tejmadár,

patika,

Solinfo Café

és Apollo művészeti galéria.

Emellett van még két bérlő, de róluk egyelőre nem beszélhetett Balogh Olivér.

Fel tudja-e venni a versenyt a Corvin Áruház a nagy plázákkal?

Bár a Corvin Áruház felújításáról már 2018 óta szó van, a beruházó nem osztja azt a véleményt, hogy a munkálatok különösebben hosszú ideje tartanának. Pláne, hogy először a Covid-járvány, majd az ukrajnai háború is terheli a gazdasági és építőipari környezetet. Igaz, hogy már korábban elkezdődött az építkezés,

de az utolsó bérlő csak 2022 januárjában költözött ki a régi Corvinból, és ezután tudott a felújítás teljes sebességgel megindulni.

„Azt sem szabad elfelejteni, hogy itt egy védett műemléki épület felújítása zajlik. Egy ilyen folyamatban mindig előkerülnek olyan meglepetések, amelyekkel a tervezők a feltárási munkálatok befejezte előtt nem számolhattak. Ezért is történt kisebb csúszás a tervezett átadásban” – hangsúlyozta.

Nyár végén, ősz elején a boltok is kinyitnak a Corvin Áruházban. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezzel együtt is a Corvin Áruház, pontosabban a Corvin Palace előtt nagy lehetőségek állnak. Kétségtelenül fantasztikus elhelyezkedésű, ezt ráadásul a modernizált Blaha Lujza tér is tovább emeli. Ennek az ékköve az épület, amely igazán különleges, hiszen a majdnem százéves főhomlokzatával magában hordozza a múltat, illetve ezzel egyidejűleg a jelent is, hiszen maga az ingatlan a 21. század összes igényének és követelményének megfelel.

„Éppen ezért komoly várakozásaink vannak a fejlesztés nyomán. Bár Budapest és a plázák piaca hatalmasat változott a Corvin 1926-os nyitása óta, az eredeti épület újító szemléletét szeretnénk átültetni a mostani funkciójába is. Ennek az elgondolásnak az eredménye, hogy otthont adunk egy hatalmas modern művészeti galériának. Emellett a már említett két versenyző az első emeleti, ugyancsak műemléki térbe, valamint mind a három jelölt az ötödik emeleti tetőteraszra ugyancsak ezt a szellemiséget viszi tovább. Ezekről a projektekről remélhetőleg rövidesen több információt is megoszthatok majd” – zárta nyilatkozatát Balogh Olivér.