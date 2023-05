A tudatos vásárlóknak érdemes mindenféleképpen még májusban klímát szereltetniük, amikor még nincs olyan nagy meleg, illetve a szerelők még rövid határidővel tudnak dolgozni, és a készletek is adottak. Aki most lép, annak a felmérést követő egy-két héten belül be is fogják tudni szerelni az általa választott készüléket, így felkészülten várhatja az első nagyobb hőhullámokat