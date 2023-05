Jövő hétfőtől széles körben és jelentősen csökken az ára a tejtermékeknek – erről a CBA és a Príma hálózat kommunikációs igazgatója tájékoztatta a Világgazdaságot.

Újabb nagy tejtermékgyártó csökkenti a beszállítói árakat, először a CBA adja tovább az engedményt a vásárlóknak. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Fodor Attila azt mondta, hogy

az árcsökkenés mértéke 5–18 százalék lesz, és a Nádudvari termékeire vonatkozik.

Az árak mérséklése mögött most az áll, hogy a Nádudvari Élelmiszer Kft. csatlakozott azok közé a tejtermékgyártók közé, amelyek engedtek az átadói áraikból. A cég nem vett részt az elmúlt időszak leárazásaiban, ezúttal viszont meglépte ezt. „Az engedmény mértékét a CBA és a Príma teljes egészében átengedi a vásárlóknak, a jövő héttől már a kedvezőbb árazással találkozhatnak a boltjainkban” – hangsúlyozta Fodor Attila.

Mindez azt jelenti, hogy vélhetően a többi nagy üzletlánc is követi a CBA-t, és olcsóbban forgalmazza majd a Nádudvari termékeit. Ellenkező esetben versenyhátrányba kerülnének a rendkívül árérzékeny kiskereskedelmi piacon. A kommunikációs igazgató azt is jelezte, hogy a nagyobb mértékű, tehát a 18 százalékos vagy ahhoz közeli árcsökkentés azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nagyobb feldolgozottságúak. Így például a vajkrémek, krémsajtok vagy a körözöttek. A kisebb feldolgozást igénylő cikkeknél – mint például a tejföl – kisebb arányú az árak korrekciója.

Mit kell tudni a Nádudvariról?

A Nádudvari portfóliójába nagyjából 120 termékcsalád több mint négyszázféle árucikke tartozik. A 2007-ben alakult Nádudvari Élelmiszer Kft. 2020 óta a Nagisz csoport tagja, amely az OTP-leány PortfoLion Zrt. Zöld Alapjához tartozik. A Nagisz a bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor tulajdonában lévő Bonafarmtól minden szegmensében elkülönülten tevékenykedik. A korábban vágóhidat, húsüzemet és még jégkrémgyárat is üzemeltető társaság mára letisztult profilú élelmiszergyártóvá vált: csaknem 13 milliárd forintos a forgalma, és 330 munkavállalót foglalkoztat. Évente 11 ezer tonna tejterméket, 3000 tonna húskészítményt és 3000 tonna mirelit terméket állít elő. A társaság hagyományos élelmiszereket készít, első számú terméke a körözött, ebben 50 százalékos részesedésével piacvezető.

Hosszú hallgatást törnek meg a boltok, folytatódik az árcsökkentés

Miközben a február és a március nem szólt másról a kiskereskedelemben, mint a hangosan bejelentett újabb és újabb árcsökkentésekről, az április ehhez képest leárazások nélkül telt el a boltokban. Legutóbb március legvégén jelentette be éppen a CBA, hogy folytatja a trappista sajt árának a mérséklését. Azóta nyilvánosan meghirdetett áresés nem történt. Ugyanakkor a Világgazdaság iparági forrásai arra hívták fel lapunk figyelmét, hogy az úgynevezett csendes akciózás javában folyik az üzletekben. Az is igaz viszont, hogy a CBA mostani bejelentése lépéskényszerbe hozta a riválisait. Ezért várható, hogy hamarosan a Lidl, az Aldi és a többi nagy szereplő is előáll azzal, hogy szintén csökkenti a Nádudvari termékek árát.