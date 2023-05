Június 1-től, tehát csütörtöktől lép életbe a kormány által előírt kötelező akciózás a boltokban. Hasonló intézkedésre itthon eddig még nem volt példa, de a rekordmagas élelmiszer-infláció leszorításának érdekében aligha lehet válogatni az eszközökben. A kötelező árstopok már lassan két éve velünk vannak, ezeket már megismerte az ország. A kötelező akciózás viszont új elem és egyelőre az a terv, hogy csak szeptember 30-ig marad érvényben.

Fotó: spar.hu

Mi a lényege a kötelező akcióknak?

Az előttünk álló 17 hétben tehát tart majd a kötelező akciózás, ennek pedig a kereteit is lefektette a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Heti akciós időszakokat jelötek ki, ami főszabály szerint csütörtök nulla órától a következő hét szerda 24 óráig tart. De a kereskedő szabadon szabadon is választhat egy egybefüggő 168 óra időtartamot. És, hogy ki minősül kereskedőnek? Aki élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységet folytat és a nettó árbevétele a 2021. évben az egy milliárd forintot meghaladta. Ezért nem kell majd csodálkozni, ha a sarki fűszeresnél nem találkozunk a kötelező akciózással. Más kérdés, hogy akire nem is terjed ki a rendelet, az árverseny attól még rá is hat. Vagyis aki nem akar kiárazódni a piacról, kénytelen lekövetni az árazást. Már csak azért is, mert az árháború egy újabb szintre lépett azzal, hogy lehetőség nyílt a beszerzési ár alatti értékesítésre. Szintén fontos részlet, hogy az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed a kötelező akciózás.

Nekik valamennyiüknek húsz akcióköteles termékkategóriát kell alkalmazniuk az árképzés során. Ezek a következők: baromfihús, sertés-, marhahús és egyéb húsféleségek, hal, halkonzerv, húskészítmények, tej, tejföl és helyettesítői, joghurt és egyéb savanyított készítmények, egyéb tejtermék, sajt, vaj, margarin és készítményei, egyéb zsiradékok (növényi és állati), kenyér, péksütemények, száraztészta, rizs, egyéb cereáliák, liszt, cukor, tartósított lisztesáru, friss zöldség, friss gyümölcs, gyümölcs-, zöldséglé, készételek, fűszerek, ételízesítők, kávé, tea, ásványvizek és üdítőitalok.

A kereskedő köteles az akciós időszakban termékkategóriánként legalább egy terméket az elmúlt 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest minimum 10 százalékkal olcsóbban adni.

Ennek az lesz az eredménye, hogy minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy 20 termékből álló akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amelyet a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg.

Hogyan alkalmazzák a kötelező akciózást a boltok?

Tény, hogy a kiskereskedők eleve heti akciós rendszerben dolgoznak, vagyis hetenként a legtöbb élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termék esetében is bőven több mint húsz terméket értékelnek le kisebb, nagyobb értékben. A kormányzati szigor viszont erre rádob egy lapáttal és azt teszi lehetővé, hogy nagyobb kínálat, nagyobb arányú leárazással váljon elérhetővé a fogyasztóknak. Mindenesetre a kötelező akciózás passzol a kereskedői szemléletbe, már csak az a kérdés, hogyan ültetik át a gyakorlatba a szabályozást. A Világgazdaság megkérdezte a kiskereskedelmi piac legnagyobb szereplőit – az Aldi nem kívánt nyilatkozni, a CBA pedig nem reagált –, mire készüljenek csütörtöktől a vásárlóik és arra is kíváncsiak voltunk, készülnek-e áruhiányra. Következzenek a válaszok!

PENNY

A német gyökerű botlánc először is arra hívta fel a figyelmet, hogy június 1-től a kötelezően előírt 10 százalékos kedvezmény helyett akár 30 százalékos árengedményt is biztosít a 20 kiemelt kategória egy-egy termékére. A hetente frissülő ajánlatokkal jelentkező akciós újságjukban a kiválasztott árucikkeket kiemelt helyen jelenítik meg, ebből az látszik, hogy például a tejföl, az alma, a hagyma, különböző pékáruk és tejtermékek, vagy a kávé is legalább 30 százalékkal lesz olcsóbb csütörtöktől.

Ugyanakkor arra az általános tapasztalatra is rámutattak, hogy az akciós termékek iránti kereslet a kedvezményes áraknak köszönhetően a többszörösére emelkedik. Mindez vélhetően a kötelező akciózásban kijelölt termékek esetében sem lesz másképpen.

Áruhiányra azonban nem számítunk. Szakértő csapatunk hatékony felkészülésének köszönhetően az áruk zavartalan ellátása biztosított, a termékek elérhetőségét szállító partnereinkkel időben egyezettük. Így garantálni tudjuk vásárlóink számára a kedvezményes kínálatból történő megfelelő kiszolgálást

– fogalmaztak. A kötelező akciózás ugyanakkor nem csak az árakban lesz látványos, hanem a boltok fizikai megjelenésében is. Erről a Penny azt mondta, hogy mind a 229 üzletükben tájékoztató anyagokat helyeznek el. A boltok előtti vitrinekbe plakát kerül, az akcióban érintett termékekhez árkiemelő, valamint az ajtókra a kötelezően előírt, kormányzati matricát ragasztják fel. Ezek mellett pedig néhány árucikk számára kiemelt kihelyezést biztosítanak.

TESCO

A brit multi magyar leánya válaszadását azzal kezdte, hogy ezúttal is úgy alakították ki a működésünket, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak. Áruházaikban a meghatározott promóciós eszközzel hívják fel a figyelmet a 10 százalékkal kedvezőbb árú termékekre, valamint az adott termékek polccímkéjén, illetve online oldalán is jelölik az árkedvezményt.

Emlékeztetett arra is, hogy már eddig is jelentős, a kötelező minimumnál rendszerint jóval nagyobb kedvezményeket nyújtottak minden termékkörben, ugyanakkor természetesen a Tesco is kiegészíti a vásárlóknak nyújtott kedvezményrendszerét a rendeletben előírt akciós árucikkekel. "Az elmúlt időszakban folyamatosan gyarapítottuk eszköztárunkat, hogy felvértezzük vásárlóinkat az infláció elleni küzdelemre. A mintegy 600 árgaranciás, hetente pedig hozzávetőlegesen 20 bombaáras, valamint körülbelül 1000 Clubcard-áras termékkínálatunkon túl május elején további több mint 2000 árucikkre vezettünk be a korábbiaknál átlagosan 9,4 százalékkal alacsonyabb árakat" – sorolták.

A június 1-től érvényes tescós akciók között például 50 százalék kedvezménnyel értékesített vaj, 48 százalék kedvezményt tartalmazó tejföl és 45 százalékkal olcsóbb friss zöldség is található.

Azt is hozzátették, hogy a vásárlók a kormány által meghatározott 20 termékkör mindegyikében a 10 százalékot általában jelentősen meghaladó Clubcard- és bombaáras kedvezményekkel számolhatnak.

AUCHAN

Az Auchan leszögezte: üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt. Ennek érdekében eddig is folyamatos akciók és ajánlatok voltak az áruházaikban. Természetesen a központilag előírt akcióknak is eleget teszek a megadott paraméterek szerint jól láthatóan és kommunikálva. Emellett azonban hétről hétre átlagosan 3000 terméket kínálnak majd rendkívül kedvező, úgynevezett OkAuchan áron. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 százalékot is. Itt lehet szó különböző akciókról, gratis ajánlatról, a törzsvásárlóknak szóló Bizalomkártya akciókról és egyéb ajánlatokról. "Az Auchan üzletekben tehát bizton lehet számítani arra, hogy a központi akciókon kívül hetente 3000 árucikkhez – a többi nagy bolthálózattal összehasonlítva is ľ jó áron lehet hozzájutni, amelyeket hamarosan a piros és sárga „OkAuchan ár” jelölés segítségével könnyen meg lehet találni" – írták lapunknak.

Azt is jelezték, hogy a központi intézkedésnek megfelelő kommunikációs anyagok minden Auchan áruházban kint lesznek és jelölik az akciót. Ugyanakkor arra is kitértek, hogy nem csak a hatósági kötelező akciós szabályoknak való megfelelés a céljuk. Az Auchan heti ajánlatai között évek óta szerepelnek olyan akciók, amik megfelelnek vagy nagyobb kedvezményt is biztosítanak annál, mint amit a most életbe lépő előírás meghatároz. Nem számítanak áruhiányra, a beszerzésük felkészült az akciókra, van elég termék az üzleteinkben.

Az akcióktól forgalomnövekedést várunk és azt, hogy tovább folytatódik az árcsökkenés, elsősorban az élelmiszerek estében, amivel mérsékelni lehet a bevásárlások megnövekedett anyagi terhét

– prognosztizáltak. Ezt szolgálja a törzsvásárlói program és a saját akciós ajánlataik, ami egy széleskörű sajátmárkás termékkörrel egészül ki. Ebben a komplex árrendszerben reményeik szerint már mindenki megtalálhatja a pénztárcájának legjobban megfelelő, ugyanakkor minőségi termékeket.

LIDL

A német hátterű, itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc szűkszavú reakciót küldött. Ebben azt írta, hogy a vállalat a rendeletben meghatározottak szerint felkészült a kötelező akciózásra, az általa alkalmazott kedvezmények mértéke pedig 20–50 százalék között alakul. A 2023. június 1-jétől június 7-ig tartó időszakban például

a friss húsok és húskészítmények esetében 25–30 százalékos kedvezményt biztosít,

egyes tejek és tejtermékek, valamint a pékáruk 25–40 százalék közötti akciókkal lesznek elérhetők,

továbbá a megjelölt gyümölcsöket 25–30 százalékos kedvezménnyel lehet majd megvásárolni.

SPAR

A már majdnem ezer milliárd forintos forgalmú SPAR leszögezte: nem számolnak áruhiánnyal. A konkrét leértékelések kapcsán türelmet kértek, azokat hamarosan kommunikálják a nyilvánosság irányába. Ugyanakkor némi hátteret adtak a kötelező akciókhoz. Mint mondták, az akciós ajánlatok – figyelemmel a magyar vásárlók tradicionálisnak tekinthető árérzékenységére – a kereskedelem legfontosabb mozgatórugói, főleg az olyan, gazdasági értelemben nehezebb időszakokban, mint amilyen a mostani is. A gazdasági helyzettől függetlenül a SPAR működésében is fontos szerepet játszanak az akciók, a vásárlók minden héten több száz akciós ajánlattal találkozhatnak áruházaikban.

COOP

A Coop annyiból speciális helyzetben van, hogy a kötelező akciózás csak az egy milliárd forint feletti éves árbevételű franchise partnereire vonatkozik.

Így mintegy 1700 Coop-üzletben egészítik majd ki az akciós választékot a június 1-től érvényes intézkedések.

Összesen körülbelül 2200 boltjuk működik Magyarországon, vagyis nagyjából 600 egységre nem vonatkozik a kötelező akciózás. Viszont mindegyik Coop-boltra igaz, hogy jelenleg az akciós rendszerben hetente több száz terméket akcióznak. "A kötelező akciózásban érintett termékkategóriák ezt az termékkört színesítik majd a jövőben, mivel zömében most is van akciós választék ezekben a termékkategóriákban" – mutattak rá. Az érintett franchise partnerek a kötelező akcióban a lokális igényeknek megfelelően fogják kiválasztani a kötelező 20 termékkategóriában az akciós termékkört. Folyamatosan figyelik majd a vásárlói igényeket és ennek megfelelően alakítjuk az akciós időszakok hosszát a rendelet által előírt feltételeknek megfelelően.

Arról is beszéltek, hogy a szabályozás nyomán mindenképpen a verseny erősödésére számítanak, amely várhatóan kedvezően befolyásolja majd a vásárlási kedvet és dinamizálhatja a forgalmi volumeneket is. Ennek előnyei a kedvezőbb fogyasztói árakban jelenhetnek meg, aminek a nyertesei a vásárlók lesznek. "Mivel a Coop évtizedes stabil beszállítói partneri körrel bír, ami döntő mértékben a hazai beszállító partnerekre támaszkodik, ez garanciát jelent a folyamatosa áruellátásra, így áruhiányra nem számítunk" – zárták nyilatkozatukat.