Minden harmadik tejtermékének árát tartósan csökkenti az Aldi Magyarország – jelentette be a német hátterű diszkont hétfőn délelőtt.

Az Aldi Magyarország folytatja az árcsökkentést. Fotó: Kallus György / VG

Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

mostantól 85, elsősorban hűtött termék árát vágják vissza jelentősen, akár közel 45 százalékkal is.

Ezzel összességében csak eddig júniusban 120 friss élelmiszer árát csökkentette tartósan az Aldi 15–42 százalék közötti mértékben, és az állandó tejtermékkínálatának egyharmada lett olcsóbb. A boltlánc azt is jelezte, hogy ezeken felül továbbra is hetente legalább 80 akciós terméket kínál.

Pontosan milyen termékek árát csökkenti az Aldi?

A hétfőn bejelentett újabb körös árcsökkentés főképp a normál és számos laktózmentes tejtermékre, így különböző zsírtartalmú friss, ESL- és UHT-tejek, tejföl, tejszín, kefir, natúr és gyümölcsjoghurt, vaj, túró, különböző sajtok polci árára vonatkozik. Vagyis a vásárlók azonnal olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez. Az alábbi példák mutatják, mekkora árleszállításról döntött a társaság, és mi az új fogyasztói ár:

Kokárdás UHT tej 1,5 százalékos, 1 liter – 30 százalék, 289 forint

Milfina laktózmentes UHT tej 1,5 százalékos, 1 liter – 16 százalék, 499 forint

Kokárdás UHT főzőtejszín 10 százalékos, 180 ml – 33 százalék, 319 forint

Milfina kakaós tej standard/laktózmentes, 1 liter – 28 százalék, 699 forint

Milfina laktózmentes natúr joghurt 3,6 százalékos, 250 g – 40 százalék, 249 forint

Milfina kefir 3,5 százalék zsírtartalom, 450 g – 27 százalék, 399 forint

Kokárdás natúr joghurt 3 százalék, 850 g – 20 százalék, 599 forint

Bio Natura bio natúr joghurt 3,6 és 1 százalékos, 250 g – 25 százalék, 199 forint

Enjoy Free! laktózmentes krémtehéntúró 20 százalékos, 250 g – 29 százalék, 549 forint

Milfina alpesi vaj 82 százalékos, 250 g – 26 százalék, 879 forint

Milfina füstölt parenyica, 110 g – 37 százalék, 519 forint

Milfina ementáli sajt laktózmentes, 400 g – 29 százalék, 1749 forint

Milfina laktózmentes gyümölcsjoghurt, 150 g – 25 százalék, 229 forint

Milfina edámi sajt szeletelt, 250 g – 24 százalék, 939 forint

Miért csökkenti az árakat az Aldi?

Ahogy az eddigi árcsökkentéseknél is, ezúttal is az az ok húzódik meg a háttérben, hogy a beszerzési piacon alacsonyabb árak jelentek meg. Mindez a tejtermékeken túl a pékáruk, felvágottak, virslik, sonkák, készételek, csomagolt saláták és kávéitalok bolti árára is kedvezően hatott. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk az alacsony árak iránt. Korábbi ígéretünkhöz tartva magunkat, amint arra lehetőségünk van, csökkentjük árainkat. Az elmúlt hetekben az enyhülő inflációnak és az alacsonyabb beszerzési áraknak köszönhetően a legkeresettebb pékáruk, tejtermékek és felvágottak esetében is már mérsékeltük árainkat” – mondta az árcsökkentés kapcsán Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.