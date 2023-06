Hetente 3000 terméket ad akciósan az Auchan – ezt a kiskereskedelmi lánc jelentette be. Az egyik legnagyobb hazai bolt arra kíván reagálni, hogy a KSH tavaly április óta 24 százalékos emelkedést mért a fogyasztói árakban, ami tetemes anyagi többletköltséget okozott a háztartásoknak.

Óriási árcsökkentést jelentett be az Auchan Magyarország. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Auchan azt írta, üzletpolitikája egyik fő szempontja a vásárlóerő megőrzése, ezért tartósan és permanens akciókkal is igyekszik mérsékelni a lakosság terheit. Ez a gyakorlatban a heti 3000 leárazott termék, és

az év eleje óta tartósan már 5000 termék árát vitték lejjebb.

A heti 3000-es nagyságrend új szint a boltok leárazási versenyében, eddig az ezer körüli akciós kínálat volt a leghangzatosabb.

Honnan lehet felismerni, hogy milyen termékeket áraz le az Auchan?

Az Auchan tehát minden héten 3000 terméket ad jóval kedvezőbben az eredeti árnál. Hogy az adott héten melyik 3000 termékhez lehet jutányosabban hozzájutni, arról az Auchan akciós újságaiból lehet előre tájékozódni.

Mindenesetre az árcsökkenés mértéke esetenként 40 százalékos is lehet.

A termékkörök eltérők, az árleszállítások az élelmiszerek mellett a háztartási és tisztítószereket, kozmetikumokat és egyéb nem élelmiszer termékeket is érintik. Ez az akció az OkAuchan néven fut, ami feltűnő, piros-sárga színű árjelzésekkel jelenik meg az áruházakban. „Ez az ajánlat a többi nagy bolthálózattal összehasonlítva is kedvező, sok esetben a diszkontláncokkal is felveszi a versenyt. Ráadásul az Auchannál ehhez egy szélesebb kínálat társul” – fogalmazott a vállalat.

Pontosan milyen termékeket áraz le most az Auchan?

A csütörtöktől csütörtökig (ez nyilván nem véletlen és megfelel a kormány kötelező akciózási szabályainak) terjedő OkAuchan ajánlat jelenleg is több termékkört érint. Így például:

a 400 grammos Auchan kedvenc teljes kiőrlésű kenyeret most 33,

az Izsáki 200 grammos 8 tojásos cérnametéltet 40,

az Öcsi szeletelt, füstölt, gyorspácolt 500 grammos baconszalonnát 49 százalékkal árazták el, míg

az Ammerlander 125 grammos trappista sajt kedvezményes ára 449,

a 90 grammos Nádudvari borjúmájas 199,

a 250 grammos Jogobella ivójoghurt 179 forintba kerül.

Az áruházlánc azt ígérte, hogy a kedvezőbb beszállítói árakat tendenciózusan érvényesíti a fogyasztói árakban. Ennek tudható be, hogy év eleje óta mintegy 5000 termék ára lett tartósan alacsonyabb az Auchannál.