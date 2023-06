A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent a kormányrendelet az élelmiszerárstop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről. Az már múlt hét csütörtök óta ismert – akkor jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón –, hogy a 2022 februárjától bevezetett intézkedést 2023 augusztusától megszüntetik.

Kiderült, hogy vezeti ki a kormány az élelmiszerárstopot.

Az élelmiszerárstop így összességében éppen másfél éven át lesz része a mindennapoknak, de nem egységesen. Első körben hat alapvető élelmiszer árát fagyasztották be, ezek

a kristálycukor,

a búzafinomliszt,

a napraforgó-étolaj,

a sertéscomb,

a csirkemell

és a 2,8 százalékos tehéntej.

Néhány nappal később a csirke far-hát is felkerült a listára. Ezeknek a termékeknek az ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál. Eredetileg csak két hónapra szólt volna, de aztán újra és újra meghosszabbították. Aztán 2022. novemberétől a tyúktojás és étkezési burgonya (az újburgonya kivételével) is bekerült az árstopos kosárba. Ezeknek a termékeknek az ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál. Ez tehát jelenleg a helyzet, de már csak egy hónapig. A friss kormányrendeletből pedig már azt is tudni, pontosan hogyan lesz vége az élelmiserár-stopnak.

Mennyibe kerülnek majd az eddig árstopos termékek?

Először is most már írásban is rögzítették, hogy az élelmiszerárstop hatálya július 31-ig szól, augusztus 1-jétől tehát nincs többé. Az is kiderült, hogy a kilenc hatósági áras termék árstop utáni árát, hogyan kell meghatározni. Ezt a bruttó beszállítói, vagyis az átadási ár alapján számolják ki. Ha több ilyen van, akkor az adott készlet adott napi átlagos súlyozott bruttó átadási árat kell figyelembe venni. A kormányrendelet azt is megszabja, hogy

augusztusban és szeptemberben legalább két árstopos terméket

kell minimum tizenöt százalékkal olcsóbban kínálniuk a boltoknak.

Augusztusig szigorúan veszi a kormány az árstop betartását

Csakhogy a kabinet nem akarja, hogy az árstop kivezetéséig hátralévő egy hónapot a boltok elblicceljék és már ne vegyék komolyan a szabályozás betartását.

Ezért szigorította a szabálytalanul eljáró boltokat sújtó szankciókat.

Az továbbra is marad, hogy amennyiben a hatóság megállapítja a törvénysértést, akkor 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki a kereskedőre. De újonnan bekerült egy további kiegészítés is „az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) kormányrendeletbe”. Ez azt mondja ki, hogy amennyiben a hatósági eljárás akadályoztatják, akkor a kiszabható eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 3 millió forint. Ez eddig egymillió volt. A jogkövetkezmény többször is alkalmazható úgy, hogy a korábbi jogsértés miatt kiszabott bírság legalább kétszeresét kell megállapítani. A kiegészítés amint hatályos, a folyamatban lévő ügyeknél is életbe lép.